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Gsr Nedir? Fiat Line Gsr Ne Demek?

Aybüke 0

Bu makalemizde bir ziyaretçimizden gelen gsr nedir, Fiat Linea gsr ne demek, gsr ne işe yarar sorularını cevapladık. Yazımızın devamında Fiat Gsr özelliğine dair detaylı bilgiler vereceğiz.

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1 Gsr Nedir?
2 Fiat Linea Gsr Nedir?
2.1 Linea Gsr nasıl anlasilir?
2.2 Linea Gsr ne işe yarar?
2.3 Linea Gsr özelliği nedir?

Gsr Nedir?

Gsr ne demek sorusuna yanıt olarak Fiat araçlarda satışa sunulan modellerde bulunan bir paket ismi diyebiliriz. Bu pakete sahip modellerin liste fiyatlarının yüksek olduğunu fark etmiş olmalısınız. GSR paketine sahip modellerde ASR ve ESP olarak adlandırılmış, ekstra çekiş özellikleri bulunduğunu ifade etmektedir. Gsr nedir sorusu bu şekilde tanımlanmaktadır.

Gsr nedir, Gsr ne demek
Gsr Nedir? Gsr Ne Demek?

Fiat Linea Gsr Nedir?

Fiat Linea gsr ne demek sorusuna ise şu şekilde cevap verebilriz. Gsr paketine sahip Linea’larda ASR ve ESP özelliği bulunmaktadır. Bu iki özelliğin bir arada ulduğu paket ismine Gsr adı verilmiştir.

ASR özelliği ise bir antipatinaj sistemidir.

  • Aracınızın ilk kalkış esnasında patinaja düşmesini engellemektedir.
  • Ayrıca bu özelikle sayesinde kış aylarında kaygan yollarda aracınızın kaymasını önlemektedir.
  • Bu özellikleri sayesinde ekstra sürüş güvenliği sağlamaktadır.

ESP özelliği  (elektronik stabilite programı) ise bir denge sistemidir ve avantajları şunlardır:

  • Aracın yanal dengesine müdahale ederek güvenli sürüş sağlar.
  • Aracın virajda savrulmasını engeller ve yolda kalmanızı sağlar.
  • Kaza ihtimallerinde kaçma manevralarında aracın yolda kalmasını sağlar ve kazadan kurtulma oranınızı arttırır.

Linea Gsr nasıl anlasilir?

Gsr paketi olup olmadığını anlamak için aracın paket ismini kontrol edebilirsiniz. Örneğin; Fiat Linea 1.3 multijet POP GSR gibi listeden anlayabilirsiniz.

Linea Gsr ne işe yarar?

Fiat Gsr paket araçlarda patinaj atmanızı önler, aynı zamanda virajlara girdiğiniz zaman otomatik şekilde frenleme yaparak savrulmanızı önler.

Linea Gsr özelliği nedir?

Linea Gsr özelliği bir güvenli sürüş özelliğidir. Gsr paket içerisinde Esp ve Asr donanımları mevcut olup, güvenli sürüşü bu iki özellik sağlamaktadır.

Kaynak: Fiat

Aybüke
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