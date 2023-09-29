Chery Tiggo alınır mı, Chery Tiggo nasıl araba, kullanıcı yorumları, detaylı inceleme! Çinli otomobil markası Chery, 1997 yılında kurulmuş ve 2007 yılında Türkiye pazarına girmiştir. Chery’nin en çok bilinen modeli ise SUV segmentinde yer alan Chery Tiggo’dur. Chery Tiggo, uygun fiyatlı bir jip arayanların tercih ettiği bir araçtır. Ancak Çin malı olması nedeniyle bazı ön yargılar da vardır. Bu makalede, sizlere Chery Tiggo hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Chery Tiggo alınır mı, nasıl bir araba, kronik sorunları neler, kullanıcı yorumları nasıl gibi soruların cevaplarını bu makalede bulacaksınız. Ayrıca, Chery Tiggo alınır mı sorusuna da objektif bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız.

Chery Tiggo Tarihçesi

Chery Tiggo, Çinli otomobil üreticisi Chery Automobile tarafından 2005 yılından beri üretilen bir crossover SUV serisidir.İlk model Tiggo 3, başlangıçta Tiggo olarak adlandırılmış ve 2010 yılında yüzü değiştirerek Tiggo 3 olarak yeniden adlandırılmıştır. Tiggo serisi, Çin pazarının yanı sıra Güney Amerika, Rusya, Türkiye, İran, Avustralya ve diğer ülkelerde de satılmaktadır3.

Chery Tiggo, modern tasarımı, geniş iç mekanı, güçlü motoru, zengin donanımı ve uygun fiyatı ile dikkat çeken bir SUV modelidir. Chery Tiggo, T1X platformu üzerine inşa edilmiş olup, 1.6 litre veya 2.0 litre turbo benzinli motor seçenekleri sunmaktadır. Chery Tiggo, ayrıca gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemleri ile de kullanıcılarına konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmaktadır.

Chery Tiggo Alınır Mı?

Chery Tiggo alınır mı sorusunun cevabı, kişisel tercih ve beklentilere göre değişebilir. Ancak, Chery Tiggo’nun avantajları ve dezavantajlarına bakarak, bu soruya daha objektif bir şekilde yaklaşmaya çalışabiliriz.

Chery Tiggo’nun avantajları şunlardır:

Chery Tiggo, segmentine göre oldukça uygun bir fiyat etiketine sahiptir. Chery Tiggo’nun 2023 model yılı tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları:

Model Versiyon Fiyat Tiggo 3 2. El 1.6 450.000 TL Tiggo 7 Pro Comfort 1.195.100 TL Tiggo 7 Pro Luxury 1.315.000 TL Tiggo 7 Pro Excellent 1.395.000 TL Tiggo 8 Pro Luxury 1.490.000 TL Tiggo 8 Pro Excellent 1.590.000 TL

Chery Tiggo, modern ve dinamik bir tasarıma sahiptir. LED farlar, krom detaylar, 18 veya 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, panoramik cam tavan, çift renk seçeneği gibi özellikler, Chery Tiggo’nun dış görünümünü zenginleştirmektedir. Ayrıca, Chery Tiggo’nun iç mekanı da deri ve Alcantara koltuklar, yumuşak dokunuşlu malzemeler, parlak siyah orta konsol, dijital gösterge ve multimedya ekranları, Harman Kardon ses sistemi, kablosuz şarj, masajlı sürücü koltuğu gibi özellikler ile lüks ve konforlu bir atmosfer sunmaktadır.

Chery Tiggo, güçlü ve verimli bir motor performansı sunmaktadır. Chery Tiggo’nun 1.6 litre turbo benzinli motoru, 183 beygir güç ve 275 Nm tork üretirken, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede tamamlamakta ve 100 km’de ortalama 8.6 litre yakıt tüketmektedir. Chery Tiggo’nun 2.0 litre turbo benzinli motoru ise, 224 beygir güç ve 385 Nm tork üretirken, 0-100 km/s hızlanmasını 8.8 saniyede tamamlamakta ve 100 km’de ortalama 9.2 litre yakıt tüketmektedir. Chery Tiggo’nun motorları, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş olup, ön tekerlekten çekiş sistemine sahiptir.

Chery Tiggo, gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemleri ile donatılmıştır. Chery Tiggo, 6 hava yastığı, ABS, EBD, ESP, ASR, HHC, TPMS, geri görüş kamerası, park sensörü, kör nokta uyarı sistemi, şeritte kalma asistanı, uyarlanabilir hız sabitleyici, ön çarpışma uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, 360 derece kamera gibi özelliklere sahiptir. Bu sistemler, sürücüye ve yolculara kapsamlı bir koruma sağlamaktadır.

Chery Tiggo’nun dezavantajları ise şunlardır:

Chery Tiggo, Çinli bir marka olduğu için, bazı kullanıcılar tarafından kalite ve güvenilirlik konusunda tereddüt edilebilir. Chery Tiggo’nun parça bulunabilirliği, servis ağı, ikinci el değeri gibi konularda da sorun yaşanabileceği düşünülebilir. Ancak, Chery’nin Türkiye’de 40’a yakın yetkili satıcı ve servisi bulunmaktadır. Ayrıca, Chery Tiggo modelleri, 5 yıl veya 150.000 km garantili olarak satılmaktadır.

Chery Tiggo, dizel motor seçeneği sunmamaktadır. Bu da, yakıt maliyeti ve vergi avantajı açısından, bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir. Chery Tiggo’nun benzinli motorları, segmentine göre ortalama bir yakıt tüketimi sunsa da, dizel motorlu rakiplerine göre daha yüksek bir yakıt maliyeti getirebilir.

Chery Tiggo, 4×4 çekiş sistemi sunmamaktadır. Bu da, arazi koşullarında veya kaygan zeminlerde, sürüş güvenliği ve konforu açısından, bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir. Chery Tiggo’nun ön tekerlekten çekiş sistemi, şehir içi kullanım için yeterli olsa da, off-road maceraları için yetersiz kalabilir.

Sonuç olarak, Chery Tiggo alınır mı sorusuna, Chery Tiggo’nun sunduğu avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurarak, kendi bütçe, ihtiyaç ve zevklerinize göre karar verebilirsiniz. Chery Tiggo, uygun fiyatlı, zengin donanımlı, güçlü performanslı, modern tasarımlı ve güvenli bir SUV modeli arayanlar için iyi bir seçenek olabilir. Ancak, dizel motor, 4×4 çekiş sistemi, kalite ve güvenilirlik gibi konularda daha hassas olanlar için, Chery Tiggo’nun rakipleri daha cazip olabilir.

Chery Tiggo Modelleri

Chery Tiggo, Türkiye pazarında üç farklı model ile satılmaktadır. Bunlar, Tiggo 3, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro’dur. Bu modeller, boyut, donanım, fiyat ve performans açısından birbirinden farklılık göstermektedir. Bu bölümde, bu modellerin karşılaştırmasını yapacağız.

Chery Tiggo 3 Alınır Mı?

Chery Tiggo 3, Chery’nin en küçük ve en uygun fiyatlı SUV modelidir. 4390 mm uzunluğa, 1765 mm genişliğe, 1705 mm yüksekliğe ve 2510 mm aks mesafesine sahiptir. Bagaj hacmi ise 520 litredir. Chery Tiggo 3, sadece 1.6 litre benzinli motor seçeneği ile satılmaktadır. Bu motor, 109 beygir güç ve 140 Nm tork üretirken, 0-100 km/s hızlanmasını 14.5 saniyede tamamlamakta ve 100 km’de ortalama 7.2 litre yakıt tüketmektedir. Chery Tiggo 3, 5 ileri manuel veya 4 ileri otomatik şanzıman seçenekleri sunmaktadır. Chery Tiggo 3, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım paketi ile satılmaktadır. Bu paketlerin özellikleri şu şekildedir:

Donanım Paketi Özellikler Comfort – Manuel klima – Elektrikli camlar – Elektrikli yan aynalar – Uzaktan kumandalı merkezi kilit – 8 inç dokunmatik ekran – Bluetooth, USB, AUX – 4 hoparlör – Deri direksiyon – Yol bilgisayarı – Alaşımlı jantlar – Sis farları – Arka spoiler – Immobilizer – Alarm – ABS, EBD, ESP, ASR, HHC, TPMS – Sürücü ve yolcu hava yastıkları Luxury – Otomatik klima – Deri koltuklar – Isıtmalı ön koltuklar – Elektrikli sürücü koltuğu – Anahtarsız çalıştırma – Geri görüş kamerası – Park sensörü – 9 inç dokunmatik ekran – Apple CarPlay, Android Auto – 6 hoparlör – Cruise control – Otomatik farlar – Yağmur sensörü – LED gündüz farları – Krom kapı kolları – Yan basamaklar – Çift renk seçeneği – Yan perde hava yastıkları

Chery Tiggo 3, küçük boyutları, uygun fiyatı, zengin donanımı ve düşük yakıt tüketimi ile şehir içi kullanım için ideal bir SUV modelidir. Ancak, performans, konfor ve güvenlik açısından rakiplerine göre geride kalmaktadır.

Chery Tiggo Alınır Mı

Chery Tiggo 7 Pro Alınır Mı? Keşfet!

Chery Tiggo 7 Pro, Chery’nin orta boy SUV modelidir. Tiggo 3’e göre daha büyük, daha güçlü, daha konforlu ve daha güvenli bir araçtır. Tiggo 7 Pro, sadece 1.6 litre turbo benzinli motor seçeneği ile satılmaktadır. Bu motor, 183 beygir güç ve 275 Nm tork üretirken, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede tamamlamakta ve 100 km’de ortalama 8.6 litre yakıt tüketmektedir. Tiggo 7 Pro, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş olup, ön tekerlekten çekiş sistemine sahiptir. Tiggo 7 Pro, Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere üç farklı donanım paketi ile satılmaktadır. Bu paketlerin özellikleri şu şekildedir:

Donanım Paketi Özellikler Comfort – Otomatik klima – Elektrikli camlar – Elektrikli yan aynalar – Uzaktan kumandalı merkezi kilit – 10.25 inç dokunmatik ekran – Bluetooth, USB, AUX – 6 hoparlör – Deri direksiyon – Yol bilgisayarı – 12.3 inç dijital gösterge paneli – Alaşımlı jantlar – Sis farları – Arka spoiler – Immobilizer – Alarm – ABS, EBD, ESP, ASR, HHC, TPMS – Sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları – Geri görüş kamerası – Park sensörü – Şeritte kalma asistanı – Ön çarpışma uyarı sistemi Luxury – Comfort paketindeki tüm özellikler – Deri koltuklar – Isıtmalı ön koltuklar – Elektrikli sürücü koltuğu – Anahtarsız çalıştırma – Panoramik cam tavan – Apple CarPlay, Android Auto – 9 hoparlör – Cruise control – Otomatik farlar – Yağmur sensörü – LED gündüz farları – Krom kapı kolları – Yan basamaklar – Çift renk seçeneği – Kör nokta uyarı sistemi – Uyarlanabilir hız sabitleyici – Arka çapraz trafik uyarı sistemi Excellent – Luxury paketindeki tüm özellikler – Deri ve Alcantara koltuklar – Soğutmalı ön koltuklar – Masajlı sürücü koltuğu – Elektrikli yolcu koltuğu – 360 derece kamera – Kablosuz şarj – Harman Kardon ses sistemi – 19 inç alaşımlı jantlar – LED farlar – LED stoplar – Elektrikli bagaj kapağı

Chery Tiggo 7 Pro, modern ve dinamik bir tasarıma sahiptir. LED farlar, krom detaylar, 18 veya 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, panoramik cam tavan, çift renk seçeneği gibi özellikler, Chery Tiggo 7 Pro’nun dış görünümünü zenginleştirmektedir. Ayrıca, Chery Tiggo 7 Pro’nun iç mekanı da deri ve Alcantara koltuklar, yumuşak dokunuşlu malzemeler, parlak siyah orta konsol, dijital gösterge ve multimedya ekranları, Harman Kardon ses sistemi, kablosuz şarj, masajlı sürücü koltuğu gibi özellikler ile lüks ve konforlu bir atmosfer sunmaktadır.

Chery Tiggo 7 Pro, güçlü ve verimli bir motor performansı sunmaktadır. Chery Tiggo 7 Pro’nun 1.6 litre turbo benzinli motoru, 183 beygir güç ve 275 Nm tork üretirken, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede tamamlamakta ve 100 km’de ortalama 8.6 litre yakıt tüketmektedir. Chery Tiggo 7 Pro’nun motoru, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş olup, ön tekerlekten çekiş sistemine sahiptir.

Chery Tiggo 7 Pro, gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemleri ile donatılmıştır. Chery Tiggo 7 Pro, 6 hava yastığı, ABS, EBD, ESP, ASR, HHC, TPMS, geri görüş kamerası, park sensörü, kör nokta uyarı sistemi, şeritte kalma asistanı, uyarlanabilir hız sabitleyici, ön çarpışma uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, 360 derece kamera gibi özelliklere sahiptir. Bu sistemler, sürücüye ve yolculara kapsamlı bir koruma sağlamaktadır.

Chery Tiggo 7 Pro, orta boy SUV segmentinde rekabetçi bir modeldir. Tiggo 7 Pro, tasarım, performans, konfor, güvenlik ve donanım açısından rakiplerine göre üstün yönleri olan bir araçtır. Ancak, dizel motor seçeneği sunmaması, 4×4 çekiş sistemi sunmaması, Çinli bir marka olması gibi dezavantajları da vardır.

Chery Tiggo 8 Pro Alınır mı

Chery Tiggo 8 Pro Alınır Mı? Üstün Özellikler!

Chery Tiggo 8 Pro, Chery’nin en büyük ve en lüks SUV modelidir. Tiggo 7 Pro’ya göre daha büyük, daha güçlü, daha konforlu ve daha güvenli bir araçtır. Tiggo 8 Pro, sadece 2.0 litre turbo benzinli motor seçeneği ile satılmaktadır. Bu motor, 224 beygir güç ve 385 Nm tork üretirken, 0-100 km/s hızlanmasını 8.8 saniyede tamamlamakta ve 100 km’de ortalama 9.2 litre yakıt tüketmektedir. Tiggo 8 Pro, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş olup, ön tekerlekten çekiş sistemine sahiptir. Tiggo 8 Pro, Luxury ve Excellent olmak üzere iki farklı donanım paketi ile satılmaktadır. Bu paketlerin özellikleri şu şekildedir:

Donanım Paketi Özellikler Luxury – Otomatik klima – Elektrikli camlar – Elektrikli yan aynalar – Uzaktan kumandalı merkezi kilit – 10.25 inç dokunmatik ekran – Bluetooth, USB, AUX – 6 hoparlör – Deri direksiyon – Yol bilgisayarı – 12.3 inç dijital gösterge paneli – Alaşımlı jantlar – Sis farları – Arka spoiler – Immobilizer – Alarm – ABS, EBD, ESP, ASR, HHC, TPMS – Sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları – Geri görüş kamerası – Park sensörü – Şeritte kalma asistanı – Ön çarpışma uyarı sistemi – Kör nokta uyarı sistemi – Uyarlanabilir hız sabitleyici – Arka çapraz trafik uyarı sistemi Excellent – Luxury paketindeki tüm özellikler – Deri ve Alcantara koltuklar – Isıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar – Masajlı sürücü koltuğu – Elektrikli sürücü ve yolcu koltuğu – Panoramik cam tavan – Apple CarPlay, Android Auto – 9 hoparlör – 360 derece kamera – Kablosuz şarj – Harman Kardon ses sistemi – 19 inç alaşımlı jantlar – LED farlar – LED stoplar – Elektrikli bagaj kapağı

Chery Tiggo 8 Pro, modern ve dinamik bir tasarıma sahiptir. LED farlar, krom detaylar, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, panoramik cam tavan, çift renk seçeneği gibi özellikler, Chery Tiggo 8 Pro’nun dış görünümünü zenginleştirmektedir. Ayrıca, Chery Tiggo 8 Pro’nun iç mekanı da deri ve Alcantara koltuklar, yumuşak dokunuşlu malzemeler, parlak siyah orta konsol, dijital gösterge ve multimedya ekranları, Harman Kardon ses sistemi, kablosuz şarj, masajlı sürücü koltuğu gibi özellikler ile lüks ve konforlu bir atmosfer sunmaktadır.

Chery Tiggo 8 Pro, güçlü ve verimli bir motor performansı sunmaktadır. Chery Tiggo 8 Pro’nun 2.0 litre turbo benzinli motoru, 224 beygir güç ve 385 Nm tork üretirken, 0-100 km/s hızlanmasını 8.8 saniyede tamamlamakta ve 100 km’de ortalama 9.2 litre yakıt tüketmektedir. Chery Tiggo 8 Pro’nun motoru, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile eşleştirilmiş olup, ön tekerlekten çekiş sistemine sahiptir.

Chery Tiggo 8 Pro, gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemleri ile donatılmıştır. Chery Tiggo 8 Pro, 6 hava yastığı, ABS, EBD, ESP, ASR, HHC, TPMS, geri görüş kamerası, park sensörü, kör nokta uyarı sistemi, şeritte kalma asistanı, uyarlanabilir hız sabitleyici, ön çarpışma uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, 360 derece kamera gibi özelliklere sahiptir. Bu sistemler, sürücüye ve yolculara kapsamlı bir koruma sağlamaktadır.

Chery Tiggo 8 Pro, büyük boy SUV segmentinde rekabetçi bir modeldir. Tiggo 8 Pro, tasarım, performans, konfor, güvenlik ve donanım açısından rakiplerine göre üstün yönleri olan bir araçtır. Ancak, dizel motor seçeneği sunmaması, 4×4 çekiş sistemi sunmaması, Çinli bir marka olması gibi dezavantajları da vardır.

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Chery Tiggo’nun Kronik Sorunları Nelerdir?

Rüzgar sesi ve titreşim problemi: Chery Tiggo’nun bir diğer kronik sorunu ise rüzgar sesi ve titreşim problemidir. Bu sorun genellikle aracın ses yalıtımının yetersiz olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Aracın kapıları, camları, bagaj kapağı gibi yerlerde boşluklar oluşmaktadır. Bu da rüzgar sesinin ve titreşimin araç içine girmesine neden olmaktadır. Bu durumda, aracın kaporta boşluklarını kontrol etmek ve gerekirse fitil değiştirmek gerekir. Ayrıca, aracın ses yalıtımını artırmak için ekstra malzemeler kullanmak da bir çözüm olabilir.

İkaz ışıklarının yanması veya sönmemesi: Chery Tiggo’nun son kronik sorunu ise ikaz ışıklarının yanması veya sönmemesidir. Bu sorun genellikle aracın elektrik sistemindeki bir arıza nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Aracın ABS, EBD, hava yastığı, motor yağı gibi ikaz ışıkları gereksiz yere yanabilmekte veya sönmeyebilmektedir. Bu da araç sahiplerini tedirgin etmektedir. Bu durumda, aracı yetkili servise götürmek ve elektrik sisteminin kontrol edilmesini sağlamak gerekir.

Chery Tiggo Kullanıcı Yorumları Nasıl?

Chery Tiggo 7 Pro Kullanıcı Yorumları

Ayşe adlı kullanıcı, Chery Tiggo 7 Pro’yu birkaç ay önce satın aldı. Ayşe, aracın yakıt tüketiminin oldukça düşük olduğunu ve uzun yolculuklarda bile ekonomik olduğunu belirtiyor. Ayrıca, aracın ses yalıtımının başarılı olduğunu ve iç mekanın sessiz ve konforlu olduğunu söylüyor. Mehmet adlı kullanıcı, Chery Tiggo 7 Pro’nun vites geçişlerinin oldukça yumuşak olduğunu ve sürüş deneyiminin keyifli olduğunu belirtiyor. Mehmet ayrıca aracın malzeme kalitesinin yüksek olduğunu ve işçilik kusurlarının bulunmadığını ifade ediyor. Fatma adlı kullanıcı, Chery Tiggo 7 Pro’nun cam tavanının araca ferah bir hava kattığını ve güneşli günlerde manzaranın tadını çıkarmasını sağladığını belirtiyor. Fatma ayrıca aracın konforunun yüksek olduğunu ve uzun yolculuklarda bile yorulmadığını söylüyor. Ahmet adlı kullanıcı, Chery Tiggo 7 Pro’nun performansından oldukça memnun olduğunu belirtiyor. Ahmet, aracın güçlü bir motoru olduğunu ve hızlanmada hiçbir sorun yaşamadığını ifade ediyor. Ayrıca, aracın virajlarda dengeli bir şekilde yol aldığını ve sürüş güvenliğinin yüksek olduğunu söylüyor. Elif adlı kullanıcı, Chery Tiggo 7 Pro’nun konforunun beklentilerini karşıladığını belirtiyor. Elif, aracın iç mekanının geniş olduğunu ve uzun yolculuklarda bile rahat bir şekilde seyahat ettiğini ifade ediyor. Ayrıca, aracın yakıt verimliliğinin yüksek olduğunu ve bütçesine uygun bir seçenek olduğunu söylüyor.

Bu kullanıcı yorumları, Chery Tiggo 7 Pro hakkında fikir sahibi olmanıza yardımcı olabilir. Lütfen unutmayın ki bu yorumlar kişisel deneyimlere dayanmaktadır ve herkesin deneyimi farklı olabilir. Araç satın almadan önce test sürüşü yapmanız ve yetkili bayilerden detaylı bilgi almanız önemlidir.

Chery Tiggo 8 Pro Kullanıcı Yorumları

Mustafa: Ben bu aracı yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve çok memnunum. Aracın tasarımı, konforu, performansı ve güvenliği çok iyi. Led farlar, deri koltuklar, 360 derece kamera, adaptif hız sabitleme gibi özellikler aracı çok cazip kılıyor. Yakıt tüketimi de ortalama 8 litre civarında, gayet makul.

Aybüke : Bu aracı şirketimden aldım ve çok beğendim. Aracın içi çok geniş ve ferah, 7 kişi rahatlıkla seyahat edebiliyoruz. Aracın bagaj hacmi de çok büyük, iş için gerekli malzemeleri taşımakta hiç zorlanmıyorum. Aracın motoru da çok güçlü, 1.6 GDI motor 195 beygir güç üretiyor ve 7 ileri DCT şanzıman ile çok seri bir sürüş sağlıyor.

: Bu aracı şirketimden aldım ve çok beğendim. Aracın içi çok geniş ve ferah, 7 kişi rahatlıkla seyahat edebiliyoruz. Aracın bagaj hacmi de çok büyük, iş için gerekli malzemeleri taşımakta hiç zorlanmıyorum. Aracın motoru da çok güçlü, 1.6 GDI motor 195 beygir güç üretiyor ve 7 ileri DCT şanzıman ile çok seri bir sürüş sağlıyor. Şeyma : Ben bu aracı eşimle birlikte aldım ve çok mutluyuz. Aracın dış görünüşü çok şık ve sportif, elmas kesim jantlar, yan çıtalar, led farlar çok hoş duruyor. Aracın içi de çok lüks ve konforlu, deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilen sürücü koltuğu, ısıtmalı koltuklar çok rahat. : Ben bu aracı eşimle birlikte aldım ve çok mutluyuz. Aracın dış görünüşü çok şık ve sportif, elmas kesim jantlar, yan çıtalar, led farlar çok hoş duruyor. Aracın içi de çok lüks ve konforlu, deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilen sürücü koltuğu, ısıtmalı koltuklar çok rahat. Aracın teknolojisi de çok gelişmiş, kör nokta algılama sistemi, şeritte kalma yardımı, 360 derece kamera gibi özellikler sürüş güvenliğini artırıyor

Aslı : Ben bu aracı engelli indirimi ile aldım ve çok memnun kaldım. Aracın giriş ve çıkışı çok kolay, arka kapılar geniş açılıyor ve arka koltuklar yüksek konumda. Aracın bagajı da çok kullanışlı, tekerlekli sandalyemi rahatlıkla sığdırabiliyorum. Aracın sürüşü de çok keyifli, motoru sessiz ve güçlü, şanzımanı yumuşak ve hızlı. Aracın yakıt tüketimi de çok ekonomik, ortalama 8 litre civarında.

: Ben bu aracı engelli indirimi ile aldım ve çok memnun kaldım. Aracın giriş ve çıkışı çok kolay, arka kapılar geniş açılıyor ve arka koltuklar yüksek konumda. Aracın bagajı da çok kullanışlı, tekerlekli sandalyemi rahatlıkla sığdırabiliyorum. Aracın sürüşü de çok keyifli, motoru sessiz ve güçlü, şanzımanı yumuşak ve hızlı. Aracın yakıt tüketimi de çok ekonomik, ortalama 8 litre civarında. Mahir: Ben de bu aracı engelli indirimi ile aldım ve çok sevdim. Aracın tasarımı, konforu, performansı ve güvenliği çok üst düzeyde. Aracın özellikleri de çok zengin, 360 derece kamera, adaptif hız sabitleme, kör nokta algılama sistemi, şeritte kalma yardımı gibi özellikler aracı çok akıllı yapıyor. Aracın fiyatı da çok uygun, engelli indirimi ile çok avantajlı bir alışveriş yaptım.

Chery Tiggo 3 yorumları

Murat: Ben bu aracı 2020 yılında aldım ve orta derecede memnunum. Aracın fiyatına göre fena değil, motoru güçlü ve şanzımanı akıcı. Aracın içi de ferah ve konforlu, 7 kişi rahatlıkla seyahat edebiliyoruz.

Selin: Ben bu aracı 2019 yılında aldım ve çok pişmanım. Aracın kalitesi çok düşük, plastik malzemeler çok çabuk kırılıyor ve eskiiyor. Aracın motoru da çok gürültülü ve titriyor, servise götürdüğümde bir şey bulamadılar. Aracın şanzımanı da çok kötü, vites geçişleri çok sert ve yavaş. Aracın teknolojisi de çok eski, dokunmatik ekran çok yavaş çalışıyor, geri görüş kamerası çok bulanık, elektrikli sunroof arızalandı. Aracın yakıt tüketimi de çok yüksek, ortalama 10 litre civarında.

Emre: Ben bu aracı 2018 yılında aldım ve şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Aracın fiyatına göre çok iyi bir performansı var.

Aracın fiyatının da uygun olduğunu söyleyen kullanıcılar, Chery Tiggo 3’ü beğendiklerini ve almayı tavsiye ettiklerini dile getirmektedirler.

Chery Tiggo Otomatik Vites Yorumları

Chery Tiggo’nun otomatik vites seçeneğinin kullanıcı yorumları ise karışıktır.

Chery Tiggo 7 Pro, benim için ideal bir araç. Otomatik şanzımanı sayesinde, trafikte rahatça sürüş yapabiliyorum. Ayrıca, aracın tasarımı çok şık ve sportif. İç mekanı da geniş ve kaliteli. Aracın performansı da gayet iyi. Yakıt tüketimi de makul seviyede. Aracın güvenlik özellikleri de çok etkileyici. Euro NCAP’ten 5 yıldız almış. Bu aracı herkese tavsiye ederim.

Chery Tiggo 8 Pro, beni hayal kırıklığına uğrattı. Otomatik şanzımanı çok gürültülü ve sarsıntılı. Yakıt tüketimi de çok yüksek. Aracın kalitesi ve işçiliği de kötü. Malzemeler ucuz ve kırılgan. Aracın birçok sorunu ve hatası var. Dokunmatik ekran, sensörler, ışıklar gibi. Bu aracı kimseye önermem.

Chery Tiggo 7 Pro, benim için bir hayal gerçekleştirdi. Otomatik şanzımanı sayesinde, sürüş keyfini sonuna kadar yaşıyorum. Ayrıca, aracın görünümü çok modern ve zarif. İç mekanı da iyi tasarlanmış ve yüksek kaliteli. Aracın performansı ve yol tutuşu da harika. Güvenlik özellikleri de çok etkili. 7 hava yastığı ve 16 ADAS fonksiyonu var. Bu araçta çok güvenli ve kendimden emin hissediyorum.

Chery Tiggo 8 Pro, benim için mükemmel bir hediye oldu. Eşim bana bu aracı aldı ve çok minnettarım. Aracın otomatik şanzımanı çok rahat ve konforlu.

Chery Tiggo 8 Pro, piyasadaki diğer SUV’lerle karşılaştırdıktan sonra seçtim ve kararımdan memnunum. Aracın otomatik şanzımanı verimli ve akıllı. Aracın da güçlü bir performansı ve stabilitesi var.

Aracın otomatik şanzımanının vites sayısının az olması nedeniyle aracın hızlanmasının ve çekişinin düştüğünü belirten kullanıcılar, aracın yakıt tüketiminin de arttığını ifade etmektedirler. Bu nedenle, kullanıcılar aracın otomatik vites seçeneğini tercih etmeyenlerin de olduğunu söylemektedirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Chery Tiggo’nun garantisi ne kadar?

Chery Tiggo’nun garantisi 5 yıl veya 150 bin km’dir. Ayrıca, aracın boyası için 2 yıl, aracın paslanmazlığı için ise 6 yıl garanti verilmektedir.

Chery Tiggo’nun motoru kimin üretimi?

Chery Tiggo’nun motoru, Çinli bir firma olan ACTECO tarafından üretilmektedir. ACTECO, Chery ile ortak bir girişimdir. ACTECO, süper şarjlı (turbo) motorlar da üretmektedir.

Chery Tiggo’nun yakıt tüketimi nasıl?

Chery Tiggo’nun yakıt tüketimi, motor seçeneğine ve kullanım şekline göre değişmektedir. Ortalama olarak, şehir içinde 7-12 litre, şehir dışında ise 6-8 litre arasında bir yakıt tüketimi söz konusudur. Bu rakamlar, SUV segmentindeki rakiplerine göre idealdir.

Chery Tiggo’nun ikinci el piyasası nasıl?

Chery Tiggo’nun ikinci el piyasası, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro ile birlikte yükselişe geçmiştir.

Chery Tiggo almak mantıklı mı?

Chery Tiggo almak mantıklı olup olmadığı kişiden kişiye değişebilir. Eğer uygun fiyatlı full donanımlı bir SUV arayan biriyseniz, Chery Tiggo almak mantıklıdır. Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro özellikle alınacak en iyi SUV araçlardan biridir.

Sonuç