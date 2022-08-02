1 litre benzin kaç km gider sorusu son zamanlarda yakıt fiyatlarının artması ile birlikte merak konusu olmaya başladı. Fiyatların yükselmesi ile birlikte en uzun sürüş seyri için yeni tasarruf yöntemleri de araştırılmaya başlandı. Yakıt tüketimi hesaplanırken en önemli etken araç tipi ve motor hacmidir. Buna göre aracınızın 1 litre benzin ile kaç km gideceğini ortalama olarak hesaplayabilirsiniz.

1 Litre Benzin Kaç Km Gider?

Makalemizin en başında da anlattığımız gibi, 1 litre yakıt ile alacağınız mesafe miktarı araç tipi ve modeline göre, motoruna göre değişiklik göstermektedir.

1 Litre Benzin Kaç Km Gider 2022

1 litre benzin ile gideceğiniz km için ortalama bir değer verirsek 10 ile 15 km arasında değişmektedir. 1 litre benzin kaç kilometre gider sorusunun en doğru cevabi ise yaptığınız kilometre/toplam yaktığınız yakıt miktarına bölerek ulaşabilirsiniz.

2 Litre Benzin Kaç Km Gider?

2 litre benzin kaç km gider sorusunun ortalama cevabı ise 25 km civarında olacaktır. Bu miktar yeni model araçlarda daha da artabilmektedir. 2022 yılı itibari ile hiybrid model araçlarda 2 litre benzin ile 50 km gidebilmektedir. Motor hacmi yükseldikçe kat edilen yol miktarı da düşmektedir. Örneğin 3000 cc üzeri v6 motor tipi bir otomobil de 2 litre ile 15 km anca gidebilmektedir.

3 Litre Benzin Kaç Km Gider?

3 litre benzin ile ortalama 40 km mesafe gidilmektedir. Bu oran şehir içinde ise illere ve trafik yoğunluğuna göre 25 km civarına kadar düşmektedir. İstanbul, İzmir, Ankara gibi kırmızı ışık güzergahı bol olan semtlerde 20 km bile gidemeyebilirsiniz.

5 Litre Benzin Kaç Km Gider?

5 litre benzin ile 1.3 cc motor hacmine sahip bir araç 85 km ye kadar uzun yolda gidebilmektedir. Şehir içinde ise bu değer 60 km civarına düşebilir.

1.6 cc hacminde bir otomobil, aynı güzergahta 70 km gidebilirken şehir içinde 40 km gitmektedir.

6 Litre Benzin Kaç Km Gider?

6 litre benzin ile otomobiller 80 ile 100 km arasi gidebilmektedir.

9 Litre Benzin Kaç Km Gider?

9 litre benzin ile ortalama 70 ile 120 km arasına yol gidilebilmektedir.

10 Litre Benzin Kaç Km Gider?

Evet arkadaşlar, sahibi olduğum 2020 model Toyota Corolal Hiybrid Flame Xpack ile 10 km benzin yaktığım zaman 280 km ye kadar yol gidebilmekteyim. Ortalama 90 km/h ortalaması ile düz yolda 3.5 L/100 KM tüketim değerlerine ulaşabilmekteyim. Corolla hiybrid üzerinden gidersek 1 litre benzin kaç km gider sorusunun cevabı 30 km olabilmektedir.

40/45 Litre Benzin Kaç Km Gider?

Hiybrid corolla ile 35 litre benzinde 1000 km yol yapmaktayım. Yine ikinci aracım olan Hyundai accent ile 45 litre benzinde 600 km ancak gidebilmekteyim.

Model/Marka Ortalam Tüketim Ortalama Mesafe / Kaç Km Gider? TOYOTA COROLLA

FIAT EGEA

VOLKSWAGEN POLO

HONDA CIVIC

SEAT IBIZA

VOLKSWAGEN JETTA

1 LİTRE 10 KİLOMETRE FORD FIESTA

FORD KUGA

PEUGEOT 301

CITROEN C-ELYSEE 5 LİTRE 45 KİLOMETRE VOLKSWAGEN PASSAT

BMW 5 SERİSİ

SEAT LEON

HONDA CR-V 7 LİTRE 50 KİLOMETRE 1 Litre Benzin Kaç Km Gider?

1 litre benzin kaç km gider HESAPLAMA

İl Benzin Litre 1 Litre Benzin Kaç Km Gider(Şehir İçi) İstanbul / Avrupa 1 8 İstanbul / Anadolu 1 7 İzmir 1 9 Kars 1 10 1 Litre Benzin Kaç Km Gider?