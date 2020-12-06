Hasarlı videolar nasıl onarılır? Video oynatma sorunu zaman zaman çoğu kişinin başına gelebilen durumlar arasında bulunuyor. Özellikle kişiler hatıra olarak sakladıkları videoları oynatma sırasında hata aldığından dolayı, sorunun çözülemez olduğunu düşünerek tamamen videoyu silebiliyor. Ancak hasarlı videoları onarma için yöntemler var olup, bunlar kesin olarak çözüm verecek şeylerdir.

Video Oynatılamıyor Hatasının Nedenleri

Açmaya çalıştığınız videoda “video oynatılırken hata oluştu” hatasını alıyorsanız, bu sorun birkaç farklı nedenden meydana gelebilir:

Videonun oynatılamama nedeni ilk olarak player kaynaklı olarak gelişebilir. Birden fazla video player ile görüntüleme yapmaya çalışarak sorunun tam kaynağını öğrenebilirsiniz.

Videonun cihazlar arası kopyalanma süreci, videoda hasarın meydana gelmesine neden olabilir. Özellikle yarıda kesilen kopyalama süreci bu tarz sorunları meydana getirmektedir.

Video daha önceden sistemden silindiyse ve kurtarma programlarından yardım alınarak yeniden yüklenmişse, bu durum videonun hasarlı olmasına neden olabilir.

Bozuk Videoları Onarmak

Bozuk video düzeltme işlemi, videonun orijinal haline zarar vermeden yeniden onarılmasını sağlıyor. Hem Mac, hem de Windows üzerinde kullanılan video onarma programı sayesinde sadece dakikalar içinde hataların yüzde yüz onarılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için en çok önerilen program Remo Repair olurken, video formatı fark etmeksizin işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlamanız mümkün olacaktır. Bunun için programı bilgisayara kurarak, gerekli olan videoyu search file kontrolü üzerinden bulmalı ve repair seçeneğini işaretleyerek, işlemin tamamlanmasını beklemelisiniz. Bütün yapmanız gereken şey bu kadar basit olurken, videoyu işlem sonunda sorunsuz bir şekilde oynatmaya başlayabilirsiniz. %100 garanti verilmese de bir çok kez olumlu sonuç alınabilen bir program denemekte fayda var.