İnternetsiz Radyo Dinleme Programı ve Uygulamaları

İnternetsiz radyo dinleme programı hangisidir? Her ne kadar internet hayatımızda önemli bir yere sahip olsa da, çoğu zaman kopukluk yaşanır. Bu gibi durumlarda internetten radyo dinleme seçeneği sunan yazılımlara erişim de yapılamaz.

Bu sebeple kullanıcılar, internet gerektirmeden hangi radyo dinleme programlarını dinleyebileceğini araştırır. Eğer şu programları yüklerseniz, bir çözüm bulabilirsiniz;

Tuneln Radyo İHeartRadio MyTunner Radio

Ancak burada öncelikle akıllı cihazınızda FM radyo özelliği olması, varsa da aktif bulunması gerekir. Zira aksi durumda programları kullanmanız mümkün değildir. Eğer inaktif konumdaysa aktifleştirmeniz şarttır. Peki, bu programlar nedir?

1. Tuneln Radyo

Tuneln Radyo, günümüzde en çok kullanılan radyo aplikasyonları içinde sayılabilir. İçerisinde 120 bin üzeri radyo kanalı, dinleyicilere hazırdır. Bu nedenle sıkılmadan dinlemeniz mümkündür. Hem ücretli hem de ücretsiz sürümleri mevcut olup, ücretsiz seçeneğinde sizin yaptığınız radyo yayınlarını kaydetme, ardından tekrar dinleme gibi farklı özelikler de sunulur.

İçerisinde kendinize özel bir liste hazırlayabilir, kanallar arasından favorilerinizi belirleyebilirsiniz.

2. İHeartRadio

Iphone radyo uygulaması arıyorsanız, değerlendirebileceğiniz seçeneklerden bir tanesi iHeartRadio olarak verilebilir. İçerisinde 800 üzerinde radyo olup, keyifli bir dinleme sağlar. Ayrıca türlere göre arama yapma gibi seçenekleri de mevcuttur.

Eğer beğendiğiniz radyoları ya da şarkıları favorilere eklemek isterseniz, buna yönelik bir seçenek de sunulur. Müzik kaydetme gibi bir avantaja da sahiptir. Hem ücretli, hem de ücretsiz versiyonları bulunan, işlevsel bir programdır.

3. MyTunner Radio

Kesintisiz radyo dinleme programı başta internetsiz dinlemek isteyenler olmak üzere birçok kişi tarafından tercih edilir. Bunun için bir diğer tercihiniz de MyTunner Radio olarak verilebilir. Eğer farklı ülkeleri dinlemek isterseniz, içinde 120 değişik ülkenin radyosu vardır.

Radyo kanalı sayısı ise 30 bini aşkındır. Dolayısıyla keyifli ve güzel bir şekilde vakit geçirmenizi sağlar. Yabancı dildeki radyoları dinleyerek, dilinizi geliştirmeniz bile mümkündür. Ayrıca müzikleri kaydetme imkânı sunar. Böylece beğendiniz parçaları kaybetme endişesini bırakabilirsiniz. Dolayısıyla oldukça işlevsel ve kullanışlı bir yapısı vardır.