iPhone 11 Kamera Ayarları ve Sıfırlama

iPhone 11 kamera ayarları, harika fotoğraflar çekmek isteyen iPhone kullanıcıları için bir vazgeçilmezdir. Mükemmel fotoğraflar çekmek için kamera ayarlarının doğru yapılandırılmış olması gerekmektedir. Tabi bu tek başına yeterli değildir. iPhone 11 kamera ayarları yanında, fotoğraf çekimi hakkında deneyim ve bilgi sahibi olmakta oldukça önemli bir detaydır.

iPhone kamera ayarları

iPhone 11 Kamera Özellikleri

İPhone 11 kamera ayarlarına ufak dokunuşlar yaparak harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu püf noktalara geçmeden önce kısaca kamera özelliklerine bir göz atalım.

Çift 12 MP Ultra Geniş ve Geniş kameralar

Geniş: ƒ/1.8 diyafram

Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı

2 kat optik uzaklaştırma

5 kata kadar dijital zoom

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

Altı bileşenli lens (Geniş); beş bileşenli lens (Ultra Geniş)

Yavaş Senkron özelliğine sahip True Tone Flash

Panorama (63 MP’e kadar)

Safir kristal lens kapağı

%100 Focus Pixels (Geniş)

Gece modu (Geniş)

Deep Fusion (Geniş)

Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Gelişmiş kırmızı göz düzeltme

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

iPhone 11 Kamera Ayarları

En iyi iPhone 11 kamera ayarları nasıl olmalı? En iyi fotoğraflar nasıl çekilir? Tüm sorularınız ve daha fazlası için sayfamızı aşağı doğru kaydırmanız yeterlidir.

iPhone 11 Kamera Ayarları Nasıl Olmalı?

Telefonunuzun ayarlar menüsüne giriş yapın.

Daha sonra kamera ayarları sekmesine gelin

Sonrasında açılan menüden ızgara seçeneğine tıklayın.

Izgara seçeneğini “Açık” konuma ayarlayın.

Bu sayede fotoğraf çekerken fotoğrafınızı daha düzenli ve dengeli çekebilir, güzel bir görüntü elde edebilirsiniz.

Yine aynı şekilde kamera ayarları sayfasını açın.

Daha sonra aşağı kısımda yer alan biçimler seçeneğine tıklayın.

Bu sayfadan en uyumlu seçeneğini seçin ve kaydedin.

Artık görüntüleriniz daha kaliteli bir formatta, daha ayrıntılı şekilde kaydedilecek.

Yine bir diğer ayarımız ise HDR ayarı olmaktadır.

Akıllı veya Otomatik HDR seçeneğini aktif hale getiriniz.

HDR aktif şekilde çekilen fotoğraflarınız oluşturulurken, otomatik şekilde en iyi sonuç çıkmaktadır.

iPhone 11 kamera ayarlarını sıfırlama

Daha iyi resimler çekmek için kamera ayarlarını keşfetmek güzel olduğu kadar, kötü yanları da vardır. Bunlardan birisi de kamera ayarlarının bozulması ve buna bağlı olarak daha kötü fotoğraflar çekmenizdir. Bu durumda iphone kamera ayarlarını daha fazla karıştırmak yerine sıfırlamayı tercih edebilir, sonrasında yeniden ayarları değiştirebilirsiniz.

iPhone 11 kamera ayarlarını sıfırlama

Öncelikle ayarlar menüsünü açın.

Daha sonra Genel Ayarlar >> Sıfırlama sıralamasını takip edin.

Bundan sonra Tüm ayarları sıfırla seçeneğine basın.

Hemen ardından Ev ve Güç tuşlarına basılı tutarak Apple logosu görünene kadar bekleyin.

Bundan sonra gerekli kurulum adımlarını takip ederek kurulumu tamamlayın.

Not: Sıfırlama işlemi esnasında telefonunuzda ki tüm veriler ve dosyalar silinecektir. Yedek almadan sıfırlama yapmayın.