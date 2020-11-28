iPhone / iPad’de Web Sayfası Çeviri

İnternette ne zaman gezinirseniz, size Türkçe dışında bölgesel dilde içerik gösteren belirli web sitelerine düşebilir. Dili bilmediğiniz için orada durabilirsiniz. Google Chrome tarayıcısı bunu sizin için yapabilir, bir düğmeye basarak web sayfalarını Türkçeye çevirebilir. Google Chrome’u kullanarak iPhone ve iPad’de web sayfası çeviri için neler yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Web Sayfalarını Kolayca Çevirme [iPhone / iPad]

Google Chrome, web sayfası çeviri gibi kullanışlı olan bir dizi özelliğe sahiptir, web sayfalarını başka herhangi bir dilden Türkçeye çevirmek için uygun bir yol sunar. Bildiğimiz gibi, web’deki her şey Türkçe yazılmamaktadır ve farklı dillerde yabancı web sitelerine girebilirsiniz.

iPhone veya iPad’inizde Google Chrome kullanıyorsanız, Chrome’un dili otomatik olarak algılayan ve Türkçeye dönüştüren yerleşik bir çeviri moduna sahip olduğunu bilmelisiniz. Bu nedenle, iPhone veya iPad’inizdeki Chrome tarayıcısı aracılığıyla internette her gezindiğinizde, adres çubuğunda açılan bir Çevir düğmesi göreceksiniz. Sadece tek bir dokunuşla web sayfasını Türkçeye çevirir. Peki ya Çevir düğmesi görünmezse? Merak etmeyin, Google Chrome ayrıca manuel bir çeviri de sunar, yapmanız gereken tek şey iPhone’unuzun sağ alt köşesindeki Diğer simgesine veya üç noktaya dokunmaktır. Şimdi açılan seçenekler listesinden Çevir’i seçin. Web sayfası şimdi Türkçeye diline yeniden yüklenecek. Orijinali Göster düğmesine dokunarak her zaman orijinal dile geri dönebilirsiniz. iPhone veya iPad hakkında daha fazla bilgi için sitemizdeki diğer yazılarımızı kontrol edebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan iPhone Mu Android Mi? Hangi Telefonu Almalıyım? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.