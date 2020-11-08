iPhone Mu Android Mi? Hangi Telefonu Almalıyım?

iPhone mu Android mi? Son dönemlerin en çok merak edilen konularından biri olması, teknolojinin ne kadar çok geliştiğini bizlere gösteriyor. Telefon modellerinin her geçen gün daha çok artması, kullanıcılar arasında uyuşmazlığı ortaya çıkarıyor. Kimi kullanıcı iPhone tercih ederken, kimisi ise farklı markayı yani Android işletim sistemine sahip cihazları tercih ediyor. Telefon almak isteyenlerin kafasını kurcalayan bu kritik soru; büyük kararsızlığın ortaya çıkmasına neden oluyor. Peki, İOS mu Android mi? Ya da hangi telefonu almayım? Gibi sorular neden bu kadar çok önemli? Çünkü kullanıcılar, rahat kullanabilecekleri bir telefona sahip olmak ister ve bu durum karşısında ise; bu şekilde arayışın ortaya çıkması beklenen bir durumdur.

Bu iki işletim sistemini birbirinden en ayıran en önemli unsur, birinin kapalı diğerinin ise; açık bir yazılım olmasıdır. Android açık, İOS ise kapalı bir yazılımdır. Kapalı yazılımların en önemli özelliği üst düzey güvenlik önleri sunuyor olması ve bununla birlikte virüs gibi olası zararları ortadan kaldırması şeklinde ifade edebiliriz. Ancak, bazen kapalı yazımlar can sıkı bir hale dönüşebiliyor, bunun en büyük örneği; telefonunuza, bilgisayarınızdan müzik ve benzeri şeyler atmaya katlığınızda, karşınıza çıkan engeller olabiliyor. Güvenlik önlemlerine önem veren kapalı yazılımlar, dışarıdan cihazın içerisine görsel gibi yabancı unsurların girmesine izin vermezler. Açık yazılımda ise yani; Android işletim sisteminde bu gibi durumlarla karşılaşılmaz.

iPhone Mu Yoksa Adroid Mi Tercih Etmeliyim?

iPhone mu Android mi? Sorusunun cevabını yukarıda kısaca vermeye çalıştık. Kişinin kendisine uygun olan işletim sistemini seçmesi ve bu yönde karar vermesi en sağlıklı olanıdır. Yukarıda, iki işletim sistemi arasındaki en önemli unsurları sunduk, bu doğrultuda karar vermek; kullanıcını kendisine bırakılmıştır.

Biri çok daha iyi, diğeri kötü gibi sözler kullanmak doğru olmayıp, böyle bir sözler yersiz varsayımlardır. Her ikisinin de kendine has avantajları ve dezavantajları bulunur. Çünkü bu iki sistemi dünya üzerinde milyarlarca insan kullanıyor, hepsi de memnun ve hepsi de mutlu.. İOS yazılımını iPhone markası, Android yazılımını ise; HTC, LG, Samsung ve Sony gibi önemli markalar kullanmaktadır.

İkisi arasında karar vermeden önce şu soruları kendinize sorun:

“Gizlilik ve güvenlik benim için ne kadar önemli? Hızlı bir işletim sistemine olan ihtiyacın ne kadar? Güncelleme sıklığının önemi ve dosya paylaşımı gibi ihtiyaçlarınızın olup olmadığını kendinize sorun.”

Yukarıda yer alan bu soruları kendinize sorarak, karar vermek, sizin için daha kolay olacaktır. İkisi de dünyaya mal olmuş en önemli sistemlerdir.

Bir önceki yazımız olan Özel Numaradan Kişiyi Bulma başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.