İstanbul’un şehir merkezlerine de yakın olabilecek fakat şehrin kaosundan uzaklaşabilmenizi sağlayabilecek özel rotalarda hafta sonunuzu daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Ufak bir kaçamak yapabilmenize imkan tanıyan hafta sonu rotalarıyla İstanbul’a yakın yerlerde bulunan yerlerin keyfini çıkarabilirsiniz.

İstanbul’a Yakın Görmeniz Gereken 5 Hafta Sonu Rotası

Delmece Yaylası – Yalova

Yayla denildiği zaman çoğu kişinin aklına Karadeniz Bölgesi gelse bile her zaman oralara gidebilecek imkanınız olmayabilir. Marmara Bölgesi’nde ikamet edenler için ideal olabilecek lokasyonlar içerisindeki Delmece Yaylası’nı görmeyi deneyebilirsiniz. Çınarcık İlçesi’ne bağlı olan ve Teşvikiye Beldesi’nden çıkılan sahilden ortalama 16 km içeride bulunan yayla çam, meşe, kestane ve ıhlamur gibi ağaçlara sık sık rastlayabileceğiniz bir bölgedir. Yürüyüş parkurları sayesinde bölgede spor yapabilir ve yeşilin tüm tonlarına tanıklık edebilirsiniz.

Sülüklü Göl – Bolu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yer alan Sülüklü Göl, içerisinde birçok farklı güzelliği barındıran yerlerdendir. Göle ulaşım sağlayabilmek için Tavşansuyu Köyü yolunu kullanabilirsiniz. Köy merkezinden ortalama 9 km’lik mesafededir. Heyelanlar neticesinde meydana gelen göl, fauna ve flora açısından da zengindir. Balıkçılık, kampçılık ve fotoğrafçılık gibi aktiviteleri bu bölgede gerçekleştirebilirsiniz.

Maden Deresi – Sakarya

Sakarya’nın Kocaeli ve Karasu ilçelerinde yer alan Maden Deresi, yapısı gereği kanyon vadisi şeklindedir. Dik ve yüksek olan kanyon eşsiz bir doğal güzelliğe sahiptir. Kanyon çevresinde gürgen, meşe, çınar, kavak ormanları ve fındık bahçelerini görebilirsiniz. Doğal güzelliği ile hafta sonunuzu dingin ve huzurlu bir ruh hali ile geçirebilirsiniz.

Şahinderesi Kanyonu – Balıkesir

İstanbul’a yakın rotalar arasındaki Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde yer alan Şahinderesi Kanyonu, kendine hayran bırakabilecek güzelliklere sahiptir. Doğaya doyabilmek ve uzun sağlıklı yürüyüşler yapmak isterseniz Şahinderesi Kanyonu’nu tercih edebilirsiniz.

Uçmakdere – Tekirdağ

Yamaç paraşütçülerinin de gözde bölgeleri arasında olan Tekirdağ, günübirlik ziyaretçilerin de favori adresleri arasındadır. İstanbul’dan uçak ile ulaşmak istediğiniz zaman ortalama 40 dakikada ulaşabileceğiniz Tekirdağ’da gidebileceğiniz Uçmakdere‘de lezzetli köy kahvaltısı çeşitlerini deneyebilir ve yamaç paraşütü yapabilirsiniz. İstanbul havalimanı araç kiralama hizmetlerinden yararlanarak da yolculuğunuzu planlayabilirsiniz. İstanbul havalimanı araç kiralama fiyatları incelemesi yaparak kendiniz için en doğru hizmeti bulabilirsiniz.