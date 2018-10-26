John Wick 3 İçin Efsane Bir Fragman Yayınlandı

Keanu Reeves'in baş rolünü üstlendiği efsane John Wick serisinin 3. devam filmi için güzel bir fragman yayına alındı, işte detaylar...

İlk filmi ile kendi hayran kitlesini oluşturan ve sonrasında serinin ikinci filminde izleyicileri aksiyona doyuran John Wick efsanesi yine devam ediyor. John Wick: Chapter 3 – Parabellum olarak yeni bir tanıtım videosu yayınlanan filmde her zaman ki gibi bol aksiyon olacağa benziyor.

John Wick 3’ün fragmanı, 2. filmin bitiş yaptığı noktadan devam edecek. Hatırlarsanız ikinci filmin sonunda gizli bir suikast tarikatına “ex-communicado” olması için başına ödül konulmuş olan John Wick, kendisini bir kaçışmaca içerisinde bulur.. Farklı farklı intikam fikirleri ile, zekası ile kendine hayran bırakabilen John Wick, üç yıl geçtikten sonra sinemaya bomba gibi gelecek gibi görünüyor.

Efsane isim Keanu Reeves’in baş rol olarak yer almakta ve ünlü aktörün yanında bu isimlerde yardımcı oluyor; Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Hiroyuki Sanada, T Laureiger Hu Chen, Yayan Ruhian ve Lance Reddick gibi tanıdık isimlerde John Wick 3 filminde yer alacak.

Mayıs’ta Vizyonda

17 Mayıs 2019 tarihinde beyaz perdede yerini alacak olan John Wick 3 filminin fragmanını hemen aşağıdan izlemeniz için biz aradan çekiliyoruz 🙂 İyi seyirler…