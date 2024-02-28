Kaynak Makinası Seçiminde Bunlara Dikkat!

Günümüz metal endüstrisinde kullanım alanı oldukça yaygınlaşan kaynak makinası, en basit haliyle ısı ve basınç vasıtasıyla metallerin birleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu noktada elektrik akımının sağladığı ısıdan yararlanılmaktadır. Dolayısıyla işlemin son derece titizlikle yapılması ve hatta yapan kişinin koruyucu elbiseler giymesi çok mühimdir. Uygulanan tekniğe göre çeşit çeşit kaynak makinası vardır.

En İdeal Kaynak Makinası Kaç Amper Olmalı?

En ideal kaynak makinesini seçmek isteyen kişilerin en çok yanıt aradığı sorulardan birisi kaynak makinası kaç amper olmalı sorusudur. İdeal kaynak makinasını seçerken kişi ve işletmelerin dikkat etmesi gereken konular şunlardır:

Elektrik direnç kaynağı için alternatif akım (AA) kullanılmaktadır.

Kaynak makinası çeşitleri akımları 1000 amper ve 100.000 amper arası bir skalada değişebilmektedir.

Trafo kaynak makinası, 250 amper ve 450 amper arasıdır. Bu makinalar; çelik konstrüksiyon, montaj ve demir doğramada tercih edilir.

Jeneratör kaynak makinasında ise gerilim 25-35 volt arasıdır. Akım şiddeti de en fazla 300 amperi görebilmektedir. Enerji tüketimi fazla, verim düşüktür.

İnverter kaynak makinasının tesisat maliyeti görece daha ucuzdur. Redresör ve jeneratör makinalarına göre %80 daha az enerji harcarlar.

Gazaltı kaynak makinası (MIG), işlemi havanın olumsuz etkilerinden korur. Oldukça az temizlik gerektiren yüksek güçte kaynak üretimi yapabilmektedir.

Argon kaynak makinası (TIG), daha fazla hakimiyet ve kontrol alanı sağlamakla birlikte güçlü ve yüksek kaliteli kaynak üretir.

Plastik kaynak makinası, PVC malzemeler için kullanılmaktadır. Boru kaynak makinası olarak da bilinen bu modeller çoğunlukla 1400-2000 watt arasıdır.

En İyi Kaynak Makinası Nereden Alınır?

Kaynak makinası alınırken dikkat edilmesi gereken pek çok özellik mevcuttur.

Öncelikle en iyi kaynak makinasının alındığından emin olabilmek adına hem maliyet hem de verim açısından doğru bir korelasyon kurulması gerekmektedir.

Eski modeller yerine inovatif açıdan geliştirilmiş, kompakt ve uzun ömürlü modeller tercih edilmelidir.

Kaynak makinası alınırken bakımı kolayca yaptırılabilecek ve yedek parçaları kolayca temin edilebilecek modeller ön planda tutulmalıdır.

Makinanın ihtiyaçlara cevap verdiğinden emin olunmalıdır.

Endüstri gereksinimlerine göre şirketin kullandığı yöntemler çerçevesinde bir seçim yapılmalıdır.

Modelin garantisi ve satıcının güvenilirliği iyi incelenmelidir. Marmara Hırdavat ailesi olarak hem alanında uzman kadromuza hem de kalitemize fazlasıyla güveniyoruz. Her bakımdan en iyi kaynak makinasına sahip olmak istiyorsanız hızlı ve güvenli alışveriş farkı ile sitemizi ziyaret edebilirsiniz.