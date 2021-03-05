Kırık Ekranla Telefon Kullanmanın Zararları

Çok sayıda telefon kullanıcısının ortak problemi ekran kırılması ya da çatlamasıdır. Akıllı telefonların en hassas bölümü ekranlar olduğundan hafif darbe alması ya da düşürülmesi durumunda ekranda kolaylıkla kırık ve çatlak oluşabiliyor. Özellikle ekranı görmeyi engellemeyecek bir kırık ya da çatlak söz konusu ise kullanıcıların büyük bölümü bu durumu önemsemiyor. Telefonu bu şekilde kullanmaya devam ediyor. Peki, bu ne kadar güvenli?

Bu konuda uzmanların çok önemli uyarılarının olduğunu belirtelim. Telefonun ekranında kırık ya da çatlak varsa batarya aşırı derecede ısınıyor demektir. İlk zamanlarda bu ısınmayı fark edemeyebilirsiniz. Özellikle telefonu kalın bir kılıfla birlikte kullananlar çoğu zaman batarya ısınmasının farkına bile varmıyor. Ancak bataryanın aşırı düzeyde ısınması, bir süre sonrasında şarjın da kısa zamanda bitmesine yol açar.

Elbette kırık ekranla telefon kullanmak sadece telefonun kullanım konforuyla ilgili sıkıntı yaratmıyor. Aynı zamanda ekranda kısa devre oluşma riski de ortaya çıkar. Kısa devre ise telefonun patlamasına yol açabilir. Kısacası durumunun sanılandan çok daha ciddi olduğunun altını çizelim. Peki, bu durumda ne yapmalı? Elbette tek seçenek yeni bir telefon satın almak değil!

iPhone Ekran Değişimi İçin 40 Dakika Yeterli!

Profesyonel bir teknik servis ile iletişime geçerek iPhone 7 ekran değişimiişleminin yapılmasını sağlayabilirsiniz. Çok sayıda iPhone kullanıcısının tercihi ise CPR Teknik Servis oluyor. Apple’ın Türkiye’de anlaşmalı olduğu tek marka olması ve güvenilir, sertifikalı parçalar kullanması nedeniyle bu teknik servisin rahatlıkla tercih edildiğini belirtmek gerekir.

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