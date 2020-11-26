Mavi Ekran Hatası Neden Olur ? Nasıl Düzeltilir ?

Mavi ekran hatası ve çözümü tüm bilgisayar kullanıcılarının korkulu rüyası gibidir. Mavi ekran hatası neden olur sorusu ise kafaları iyice karıştırıyor. Bir çok nedeni var. Ne zaman karşımıza çıkacağı neyin sebep olacağı konusunda net bir şey söylemek çok zor oluyor genelde. Hele ki bilgisayarınızda çok önemli işlerle uğraşıyorsanız bu hatayı almak istemezsiniz. Mavi ekran hatası aldığınızda en alttaki kodu okuyun. Büyük bir ihtimalle mavi ekran hatası 4 sorundan kaynaklanır:

Ram hatası

HDD hatası

Ekran kartı hatası

İşletim sistemi Hatası

Mavi Ekran Hatası ve Çözümü

Bu 3 hatayı teker teker kontrol ederek, Mavi Ekran Hatası sorununuza çözüm üretebilirsiniz. Basitçe kasanızı açın. Ram slotunda takılı olan Ram’lerinizi çıkarın. Sonra elinize bir kurşun kalem silgisi alın. Alttaki iletken şeridi iki taraflı olarak silin. Sonra diğer slota (yuvaya) takın ve düzelmediği takdirde ramleri teker teker takmayı deneyin. Hata düzelmezse ikinci aşamaya geçin. Ekran kartınızı kasadan çıkarın. Bilgisayarın VGA mavi başlı kablosunu onboard olarak ana karta takın. Sonra bilgisayarı başlatın.

Mavi Ekran Hatası Neden Olur?

Mavi ekran hatası almaya devam ediyorsanız, bu kez sorun HDD diskinizden olabilir. HDD düzeltme için bilgisayarınıza format atabilirsiniz. Format atarken diskinizin C-D ve E bölümlerini tamamen silin. HDD içinde boot-sector adı verilen kör noktalar varsa, format sırasında bunlar da ortaya çıkacaktır. Format atarken, işletim sistemi dosyalarının yer aldığı kısmı kesinlikle 100 GB boyuttan daha fazla seçmeyin. Diğer alanları dilediğiniz gibi boyutlandırabilirsiniz. Format sırasında C bölümüne direkt olarak 99,999 yazın. Böylece bilgisayar, bunu Megabayt boyutunda alarak biçimlendirecektir. Bu işlemlerin ardından mavi ekran hatası umuyoruz ki almayacaksınız.