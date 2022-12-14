Monster ile Laptop Fiyatlarını Dert Etmeyin, Oyununuza Odaklanın

“Şöyle kafama göre bir oyun bilgisayarım olsa da istediğim yerde, istediğim zaman oyun oynayabilsem,” diye düşünüyor ama hemen her alanda hissedilen enflasyonun etkilerinin, bilgisayar tarafındaki yansımalarını görüp bu düşüncenizi rafa kaldırıyorsanız, bazı “canavar”lar ile tanışmanız uygun olabilir. Türk oyun sektörünün gelişimine verdiği katkılar ve oyun tutkunlarına sunduğu birbirinden başarılı bilgisayar/bilgisayar ekipmanları ile oyuncuların gönlüne taht kuran Monster Notebook, indirimli laptop fiyatları ile hem Abra hem de Tulpar serisindeki modelleri daha erişilebilir olmasını sağlıyor. Dilerseniz gelin, en uygun fiyatlı Monster laptop modellerinden bazılarına göz atalım.

12. Nesil Intel İşlemcili Abra A5 V19.1, Bütçe Dostu Modellerden Biri

Kısıtlı bütçenizle edinebileceğiniz en güçlü ve yeni nesil donanım bileşenlerine sahip oyun bilgisayarını almaya niyetliyseniz, Abra A5 V19.1 15,6″ oyun bilgisayarı, yönelebileceğiniz modellerin ilk sırasında yer alıyor. Monster’ın kendine özgü karakteristik tasarım çizgileriyle şekillendirilen ve dilediğiniz yere kolayca taşıyabilmeniz adına ağırlığı, 2,1 kilogramda tutulan model, 15,6 inç genişliğinde, Full HD (1080p) çözünürlüklü ve 144 Hz yenileme hızlı IPS ekranla geliyor. Ekranın yapısı, oyunlarda keyifli süreçler yaşamanıza yardım ederken IPS panelde oluşan görüntülerin renk doğruluğu, profesyonel çalışmalarınızda ekstra bir monitöre olan gereksiniminizi de büyük oranda ortadan kaldırıyor. RGB LED aydınlatmalı klavyesi, web kamera ve mikrofon kurulumu, geniş kapasiteli bataryası, Abra A5 V19.1 modelini kendi sınıfında öne çıkarıyor. Ama onu fiyat-performans segmentinin iddialı bir üyesi hâline getiren, üzerinde bulunan güncel donanım bileşenleri oluyor.

12. nesil işlemcileriyle birlikte farklı bir tasarım anlayışına giden Intel’in, mobil taraftaki en güçlü işlemcilerinden Intel Core i5-12500H çözümünü kalbinde taşıyan Abra A5 V19.1, 12 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı işlemci sayesinde yeni nesil oyunların işlemci yükünü kolayca sırtlıyor. İşlemciye eşlik eden ve grafik hesaplamalarını gerçekleştiren NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-P ise 1080p çözünürlükte, pek çok oyunu 60+ fps ile oynayabilmenizi sağlıyor. Monster Notebook’un model bilgisi sayfasından göz atabileceğiniz test sonuçları, bu modelin gerçek bir “canavar” olduğunu gösteriyor. Oyun ve genel kullanım esnasında bilgisayarın performansını pozitif yönde etkileyen 8 GB DDR4 (3200 MHz) sistem belleği ve 500 GB M,2 SSD, Abra A5 V19.1’in gücünü perçinliyor. Laptop fiyatları göz önüne alındığında gayet bütçe dostu olan bilgisayar, oyun ve çalışma süreçlerinde yanınızda olmayı bekliyor.

Tulpar Serisinin En Erişilebilir Üyesi: Tulpar T7 V20.5

Hedefiniz, yeni nesil oyunları hiçbir performans sorunu ile karşılaşmadan deneyimlemek ve 17,3 inç ekranlı, çok güçlü bir oyun bilgisayarına yatırım yapmaksa Tulpar serisinin en uygun çözümü olan Tulpar T7 V20.5, size hitap ediyor. Monster’ın sade ama kendine özgü renk/tasarım anlayışına sahip model, güçlendirilmiş polikarbon kasası ile dış etkenlere karşı dayanıklılık gösterirken 30,05 mm’lik kalınlığı ve 2,5 kilogramlık ağırlığı ile taşınabilirlikten asla taviz vermiyor. İnce çerçeveli 17,3 inçlik, 1080p çözünürlüklü, 144 Hz yenileme hızlı IPS LED ekranı ile oldukça başarılı görüntülere imza atan oyun bilgisayarı, RGB LED arka aydınlatmalı tam boy Türkçe Q klavyesiyle hem oyunlarda hem de üretkenlikte sahiplerini memnun ediyor.

Küçük kardeşi Abra A5 V19.1 gibi Intel’in 12. nesil Alder Lake serisi, hibrit mimarili işlemcilerinden Intel Core i7-12700H ile güçlendirilen oyuncu bilgisayarı, 14 çekirdekli ve 20 iş parçacıklı işlemci ile tüm oyunlara meydan okuyor. Bu meydan okumanın daha kudretli hâle gelmesini sağlayansa şüphesiz, NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-P ekran kartı oluyor. Bilgisayarın, 3DMark Time Spy testinden 8551 puan almasını sağlayan başlıca donanım bileşenlerine; 16 GB DDR4 (3200 MHz) RAM, 500 GB M,2 (2050 MB/s-940 MB/s) SSD yardımcı oluyor.

Her iki modelde de; gelişmiş soğutma sistemleri, yeni nesil bağlantı noktaları, Wi-Fi 6 kablosuz ağ bağlantı olanakları, daha da önemlisi Monster Notebook’un kendine has desteği bulunuyor. Ömür boyut ücretsiz bakım garantisi, ilk 30 günde 1 ölü pikselde bile panel değişim garantisi gibi imkânlar, modellere değer katıyor. Eğer siz de “canavar” gibi bilgisayarlar eşliğinde oyun oturumlarınızı gerçekleştirip üretkenliğini artırmayı hedefliyorsanız, Monster Notebook laptop fiyatları üzerinden dilediğiniz modeli satın alabilirsiniz.