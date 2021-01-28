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Pepsi bedava internet kampanyası ile bedava internet sahibi olabilirsiniz. Markalar artık kendi imkanlarıyla mobil kullanıcılara hediyeler vermeye başladı. Teknoloji hızla ilerledikçe ve ihtiyaçlarda hızla yükseldikçe markalarda müşteri çekmek için ilginç ve bir o kadar güzel kampanyalar yapmaya başladı.
Pepsi Bedava İnternet Kampanyası 2021
Bedava internet kampanyaları firmaların en çok tercih ettiği kampanyaların başında geliyor. 2021 Pepsi İnternet Kampanyaları sayesinde tüm mobil kullanıcılar ücretsiz internet keyfini sınırsız şekilde yaşayabilecek. Peki bu internet kampanyaları nasıl oluyor ve cebimizden para gidiyor mu? Kesinlikle hayır. Pepsi firmasının düzenlediği ve uygulamaya koyduğu bir kampanya olan internet kampanyası son derece güvenilir ve ücretsiz. Gelin detaylara hızlıca bakalım.
Pepsi Bedava İnternet Nasıl Yapılır?
Pepsi ücretsiz internet kampanyası kapsamında yapmanız gereken tek şey KazandıRio uygulamasını indirmeniz. Uygulama linklerini aşağıda veriyoruz;
PlayStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pepsico.kazandirio&hl=tr&gl=US
AppStore: https://apps.apple.com/tr/app/kazandırio/id1438633808
Uygulama içerisinde sadece bedava internet yok, binlerce hediye var. Bazıları şöyle;
Günlük 100MB, 250 MB, 500 MB, 1 GB, 2 GB internet paketi, 101 Okey Plus’ta geçerli 25.000 Çip, Hopi’den 5 TL’ye varan Paracık, 1 haftalık fizy premium üyeliği veya belN Connect’te geçerli haftalık eğlence paketi
Yapmanız gereken tek şey almış olduğunuz Pepsi markalı kola kapağında ki şifreyi KazandıRio uygulamasına okutup ücretsiz internet kampanyasına katılmak. Çıkan kodu KazandıRio uygulamasına okutarak, bedava internet veya farklı hediyelerden birine sahip olabilirsiniz.
2021 Pepsi Bedava İnternet Kodları
Teknofeed ailesi olarak Pepsi bedava internet kodları hergün sizler için güncellemeye çalışacağız. Bu sayfadan dilediğiniz kadar kodlara ulaşabilir ve bedava internetin keyfini yaşayabilirsiniz.
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Pepsi 10 Haneli Kod
Siz değerli takipçilerimize yukarıda vermiş olduğumuz pepsi kodları ile günlük ücretsiz internet ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. 2021 yılında pepsi 10 haneli ücretsiz kodlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz.
Bir önceki yazımız olan PUBG Mobile İnternet Hatası Nasıl Düzeltilir? başlıklı makalemizde pubg, pubg hataları ve Pubg mobile hakkında bilgiler verilmektedir.