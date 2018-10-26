Person of Interest Konusu ve Oyuncuları, İzlenir mi ?

En iyi bilim kurgu dizisi denildiğinde parmakla gösterilen Person of Interest yapımı göz attık, işte konusu, oyuncuları ve diğer detayları. Person of Interest nasıl dizi görelim...

İlk 2011 yılında ekranlarda yerini alan Person of Interest dizisi kurgu, dram ve suç unsurlarını bir arada harmanlayarak seyircilerin önüne 103 bölüm süren güzel bir eser çıkarmıştır.

Yönetmen koltuğunda J.J Abrams, Bryan Burk gibi dizi sektöründe önemli işlere imza atmış kişiler oturmakta. Dizi seyirciler tarafından bir olumlu yorum almış ve almaya da gün geçtikçe devam etmekte. 2011 – 2016 yılları arasında seyirciyle buluşan dizi, bugün bile ilk günkü kadar ilgiyle yeni seyirciler tarafından takip edilmekte. Beş sezondan oluşan dizinin her bölümü ortalama 40 – 50 dakika arası sürmekte. İnternet ortamında seyircilerin sık sık övgüyle bahsettiği dizi de usta yönetmenlerin ufak tefek sanatsal dokunuşlarıyla her bölümü ayrı bir heyecan içerisinde geçmekte.

Person of Interest Konusu

Dizi, John Reese isimli karakterin etrafında yön bulmakta. Jhon Reese eski bir CIA ajanıdır. Hiç bilinmeyen yollar ile gizemli bir şekilde milyoner olan Harold Finch tarafından kiralanmıştır. Olayın derinliği ise burada başlamakta, tipik senaryolar gibi iyi – kötü polis olayında değil. Reese’nin görevi kurban ya da katil olabilecek kişilerin analizini yapan çok büyük bir bilgisayar sistemi tarafından olması muhtemel olayların önüne geçilmeye çalışılmasıdır. Böyle bir sistemin olduğunu düşünelim, sizce bu durum polis teşkilatından birisinin dikkatini çeker mi? Ancak New York Polis Departmanında çalışan iki özel dedektifin dikkatini olduğu gibi üstüne toplamıştır.

Reese ve Harold Finch’in suçların önüne geçmek için verdiği bu mücadeleye özel dedektifleri de eklersek dizinin her bölümü ayrı ilgi çekici olmaması elde değil. Böyle güzel bir olay örgüsünün içerisine yapay zekanın da eklenmesi diziyi iyice ilgi çekici bir hale sokmakta. Diziyi izleyen birçok seyircinin aklına gelen şeyler ise; “İlerleyen zamanlarda yapay zekanın iyice gelişmesiyle böyle bir şey olur mu?” Forumlarda, gruplarda, dizi altında ki yorumlarda ve daha birçok yerde herkesin bu soruyu sormuş olması bizimde aklımızı karıştırmıyor değil. Ah bu sırada Harold Finch’ten bahsetmek gerekir ise kendisi tam bir yazılım dehası diyebiliriz.

Devlet adında daha önceden bu geliştirdiği yazılıma benzer bir sistem tasarlamıştır. Fakat devlet tarafında çalışan sistem ise suçlulardan çok terör saldırılarını önlemek adına yapılmıştır. Harold Finch ise bu programı kullanarak masum insanların hayatlarına mal olabilecek olayların önüne geçmek isteyen bir milyoner. Her ne kadar devlet için küçük suçlar önemsiz gözükse de Finch bu suçların üzerine gitmek için Reese’i kiralıyor ve Person of Interest dizisini böyle ilginç bir olay örgüsü ile hayat bulmuş oluyor. Dizinin belli başlı 2 – 3 adet baş karakteri bulunmakta. Bu karakterler ile diziye başlamadan önce tanışmanız yabancılık çekmemeniz adına iyi olacaktır.

Person of Interest Başrol Oyuncuları

Jhon Reese

Jhon Reese karakterine hayat veren oyuncu Jim Caviezel. Diğer adıyla Ordos olan Reese Çin’de bir görev esnasında öldüğü düşünülmekte. Reese eski bir özel kuvvetler askeri ve CIA ajanıdır. Sevdiği kadını yani Jessica Arndt’ı kaybettikten sonra hayatta onun için anlamlı herhangi bir şey kalmıyor demek en doğrusudur sanırım. Finch tarafından işe alındıktan sonra kendisini tamamıyla bu göreve adayan Reese, Finch hakkında birçok bilgiyi de öğrenmeye çalışıyor.

Harold Finch

Harold Finch’e ise hayat veren oyuncu Michael Emerson. Devlet adına çalışan yazılımı oluşturduktan sonra fazlasıyla hayal kırıklığına uğrayan ve ne şekilde milyoner olduğu bilinmeyen Harold Finch, Person of Interest dizisinin beyni olarak tanımlamak en doğrusu olur sanırım.

Jocelyn “Joss” Carter

Jocelyn ise hayat katan oyuncu Tarafi P. Henson. Her ne kadar dizinin başında gizemi çözmek için uğraşıp, Finch ve Reese karşı gibi gözükse de ilerleyen bölümlerde onlara destek olan polis haline gelmekte.