Rakion Macerası Türkiye’de Başladı!

Rakion tutkusu yeniden başlıyor! Aksiyon-RPG severlerin unutamadığı Rakion, Neosonyx yapımcılığında Lemon8games tarafından yeniden yayınlandı. Rakion Türkiye’ye özel sunucusu ile tüm oyuncuları mücadele dolu bir maceraya davet ediyor.

Aksiyon-RPG türündeki Rakion, ilk kez 2006 yılında ülkemizde oyuncular ile buluşmuştu. 2019 yılında yayın hayatına bir süre ara veren Rakion orijinal hali ile tamamen Türkçe olarak ülkemizde yayın hayatına yeniden başladı. Oyunun geri dönüşü 6 Nisan’da başlayan ön kayıt dönemi ile Türk oyunculara duyurulmuştu. Eski Rakion tutkunlarının heyecanla karşıladığı haber, yeni oyuncular arasında da merak uyandırdı.

Unutulmaz mücadele Rakion yeniden başlıyor

Fantastik evreni ve hikayesi ile oyuncuları kendine çeken Rakion, Tanrıların Ülkesi olarak anılan Emer kıtasında geçiyor. Kıtanın koruyucusu Beyaz Ejderha, barışı korumak için elinden geleni yapsa da insanların aç gözlülüğü kaosu beraberinde getiriyor. İnsanlığın kaderine yön vermek isteyen kahramanlar ve intikam yemini etmiş kötülerle dolu bu hikâye, Rakion efsanesinin doğmasını sağlıyor. Efsanenin detaylarıyla anlatıldığı iki bölümlük video serisini Rakion’un resmi YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Rakion’un Türkiye sunucusu etkinliklerle açıldı

Macera artık başladı! Rakion’un resmi Türkiye sunucusu 9 Mayıs tarihinde birbirinden değerli ödüller sunan muhteşem etkinliklerle açıldı. Binlerce oyuncunun heyecanla beklediği açılış, Türk oyuncular tarafından coşkuyla karşılandı. Rakion heyecanını ve keyfini artıracak, oynadıkça kazandıran onlarca etkinlik de Türk oyuncuları bekliyor. 9 Mayıs – 4 Haziran arasında gerçekleşecek bu çok özel açılış etkinlikleriyle ilgili detaylı bilgilere Rakion Türkiye’nin resmi forum sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Süper Oyuncu Bileti satışta

Türk oyuncuları bekleyen sürprizler bu kadarla da sınırlı değil. Ayrıca açılışa özel benzersiz avantajlar sunan Süper Oyuncu Bileti de satışa sunuldu. Rakion macerasını bir adım ileri taşıyacak bu özel bilet, yalnızca oyunun açılışına özel olarak 9 Mayıs – 5 Haziran arasında sınırlı süre için satışta olacak. Süper Oyuncu Bileti ile ilgili tüm detaylara Dükkan’dan ulaşabilirsiniz.

Tutkulu Türk RPG oyuncuları arasında bir efsane haline gelen Rakion, eski ve yeni savaşçılarını mücadelenin bir parçası olmak için Emer’e davet ediyor. Açılışa özel birçok avantaj ve eğlenceli etkinlikleri kaçırmamak için siz de hemen Rakion’u indirin ve bu maceradaki yerinizi alın!

Rakion’u indirmek için resmi web sitesini ziyaret edin.