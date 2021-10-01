Sanal Sunucu Nedir, Sanal Sunucu Kiralama

Sanal sunucu fiziksel sunucuların birtakım yazılımlar ile sanallaştırılmasıyla ortaya çıkan, yer kaplamayan ve bilgisayarınız yoluyla erişebileceğiniz sunucu türüdür. Bir sunucu üzerinden birbirinden bağımsız birden çok bilgisayarlar olarak da tanımlanabilir. Bu sunucuları bir şeyler depolamak veya bir şeyler paylaşmak amacıyla kullanabilirsiniz.

Günümüzde ülkemizde de oldukça geniş kitlelere ulaşan oyun sektörü sayesinde bu tarz sunucuların kullanımı günden güne artmaktadır. İhtiyaca ve amaca göre çeşitli sunucular kiralayabilirsiniz.

Server Kurma üzerinden erişebileceğiniz en yaygın sunucu türleri Minecraft sunucu, roleplay kültürünün gelişmesiyle FiveM sunucu, dedicated sunucusu, VDS sunucusu gibi sunucu türleridir. Yayıncıların da etkisiyle rağbet gören oyun sunucuları günden güne daha da popülerleşmektedir.

Kurulduğu günden beri müşteri memnuniyetini esas alarak 12 senedir varlığını sürdüren bilişim firması Server Kurma, resmi olarak 2016 yılında kurulmuştur ve zamanla büyüyerek kurumsal bir bilişim şirketi haline gelmiştir. Gün geçtikçe daha çok gelişen ve büyüyen bu firma kalitesinden ödün vermeden en kaliteli ve doğru şekilde hizmet vermektedir.

Sanal Sunucu Ne İşe Yarar?

Sanal Sunucu Ne İşe Yarar?

Sanal sunucular oyun sektörü için oldukça önemli bir teknolojidir. Depolama ve paylaşma yapmak için kullanılabilen sunucular en çok online oyunlarda kullanılmaktadır.

Birden fazla bilgisayarın bağlandığı sunucu üzerinden çeşitli FPS, RYO ve benzeri türde online oyun oynayabilirsiniz. %100 müşteri memnuniyetine sahip, son teknoloji sistemlerle en iyi hizmeti sunan Server Kurma Bilişim Hizmeteri adı altında Minecraft sunucu , FiveM sunucu kiralama hizmetlerinin yanında alabileceğiniz diğer hizmetler şunlardır;

Rust

ARK

CS:GO

Unturned

Garry’s Mod

MTA

SAMP

Arma 3

TeamFortes 3

Conan Exiles

7 Days to Die

Warband

Reign of Kings

Don’t Starve

Insurgency

Hurtworld

Teamspeak 3 gibi sunucu hizmetleridir.

Roleplay denilince akla gelen RP sunucuları gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bu tarz işlerle ilgilenmek isteyen bireylerin aklına gelen ilk şey sunucu kiralama işlemidir. Server Kurma Bilişim Hizmetleri sayesinde sektördeki rekabetten dolayı olası saldırılara karşı Türkiye’de ilk ve tek Global DDoS korumasına sahip kiralama sistemiyle güvenli ve kaliteli sunucular kiralayabilirsiniz.

Pek çok ünlü yayıncı ve youtuber, Server Kurma Bilişim Hizmetleri’nden en kaliteli hizmeti almaktadır. Bu yayıncılardan ve youtuberlardan bazıları. Elraen, Jrokez, Jade, Oyun Öküzü, Teasy gibi içerik üreticileridir.

ARK, GTA V, CS:GO, Minecraft gibi sunucuları en yüksek kalite ve güvenlikte kiralayabileceğiniz Server Kurma, aynı zamanda aktif bir müşteri hizmet sistemine sahiptir.

Bu ailenin bir parçası olmak için yapmanız gereken ilk şey ana sayfanın sağ üst kısmında bulunan başvuru formlarından size uygun olanını seçmektir. İster ekip üyesi olmak için isterse sponsor veya partner olmak için başvuru yapabilirsiniz.

Sanal Sunucular Dışında Verilen Ek Hizmetler

12 yıllık tecrübesiyle sektörün önde gelen sunucu kiralama sitelerinden biri olan Server Kurma, alanında en güvenilir iş yapan sitelerden biridir. Verdiği hizmetler sayesinde mağdur olmadan en kaliteli hizmete erişebilirsiniz. Verilen bazı hizmetler şunlardır;

Vektörel logo tasarımı

Youtube kapak tasarımı

Twitch panel tasarımı

Oyun server kurulumu

FiveM sunucu kiralama

VPS server

Dedicated server

Limitsiz hosting

Ücretsiz domain

Özel tasarım

Youtube kanalınıza ve Twitch panelinize özel logo tasarımlarıyla birlikte kurulum hizmeti de sağlanmaktadır. Aynı zamanda Discord, Facebook, Mail, iletişim formu veya canlı destek yardımıyla hızlı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz.

Neden Server Kurma Bilişim Hizmetleri?

Server Kurma, diğer server kiralama sistemlerine göre daha aktif bir müşteri hizmetlerine sahip olmasının yanı sıra oldukça güvenilir bir sistemdir. 12 yıllık tecrübesi ve uzman destek kadrosuyla gün geçtikçe büyüyen Server Kurma Bilişim Hizmetleri’nin diğer sunucu kiralama sistemlerinden üstün avantajları şunlardır:

Güçlü donanımı sayesinde serverlarda yüksek performansla oyun oynayabilirsiniz. Ayrıca lagsız bir şekilde oyununuzun tadını çıkarabilirsiniz.

Serverların bulunduğu bölge Türkiye olduğundan ortalama ping değeri oldukça düşüktür. Bu sayede serverın en iyisi siz olabilirsiniz.

DDoS koruması sayesinde rekabet ortamında oluşabilecek, yurt içi ve yurt dışından gelebilecek saldırılara karşı tam koruma sağlanır. Böylelikle sunucunun ömrü uzun olur ve oyun keyfinize sorunsuz bir şekilde devam edebilirsiniz.

Kendine güvenen ve tecrübeli ekip arkadaşları sayesinde oluşabilecek herhangi bir soruna karşı anında iletişime geçebilir ve teknik destek alabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan FreeHand'de Daire Etrafına Yazı Yazmak (Video) başlıklı makalemizde dönen yazı yazmak, freehand ve freehand de daire içine yazı hakkında bilgiler verilmektedir.