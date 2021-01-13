Tek Elle Yapılan İşlemler İçin iPhone Klavye Boyutu Nasıl Değiştirilir?

Daha büyük ekranlı iPhone’lara sahipseniz, bu şık özellik bazen kullanışlı olabilir. iPhone’larda yazmak daha kolaydır, ancak tek elle yazmak istediğinizde veya istediğinizde, klavyeyi daha küçük hale getiren ve tek ellerinizin yazmasını çok daha kolay hale getiren basit bir numara vardır. iPhone klavye, seçtiğiniz seçeneğe bağlı olarak hafifçe sol veya sağ tarafa kaydırılacaktır. iPhone’unuz tek elle yazmanıza izin veren tek elle kullanılan bir klavyeyi destekler; baş parmağınızı kullanarak klavyenin tüm tuşlarına tek elle erişebilirsiniz. iPhone klavye boyutunu tek elle kullanım için nasıl değiştirebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

iPhone’larda Klavyenin Boyutu Nasıl Değiştirilir?

Tek elle yazmayı kolaylaştırmak için iPhone’unuzda tek elle yazmayı kullanın. İşte iPhone’unuzda yapmanız gerekenleri dikkatlice yapın;

Klavyenizdeki Gülen Yüz veya Dünya simgesine dokunun ve basılı tutun.

Klavyeyi simgeye göre sola veya sağa hareket ettirmek için Klavye simgesine dokunun.

İşiniz bittiğinde, Gülen Yüz veya Dünya simgesine dokunup basılı tutun ve ardından klavyenizi normal ayarına geri getirmek için Klavye simgesine dokunun. Ayrıca tekrar genişletmek için oka dokunarak tam boyutlu klavyeye dönebilirsiniz. Ayrıca Ayarlar -> Genel -> Klavyeler’den tek elle yazmayı açabilir ve Tek El Klavye’ye gidebilirsiniz. Bu özellik, iPhone 6 veya sonraki sürüm cihazlarla çalışır. Bunu iPhone SE (1. nesil) ve iPod touch’ta yapamayacaksınız. Her iPhone kullanıcısının bilmesi gereken diğer püf noktaları ve yazıları sitemizden göz atmayı unutmayın.

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