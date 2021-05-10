Ücretsiz İntro Yapma Sitesi ve Programı

Bedava intro yapma nasıl olur? Eğer videolarınıza yeni bir başlangıç yapmak ancak para vermemek istiyorsanız, deneyebileceğiniz çok sayıda program vardır. Bunlardan bir kısmı şöyledir;

Intro Maker Panzoid FlixPress IntroCave Renderforest Videocreek Canva

Peki, bu programlar hakkında bilmeniz gerekenler neler?

1. Intro Maker

İntro yapmaiçin ilk denenebilecek program Intro Maker olarak verilebilir. Her ne kadar 5 dolar gibi cüzi miktarda ücretler talep edebilse de, çok sayıda şablonu ücretsiz bir şekilde kullanıma sunar. Video konusunu ve logoyu ön plana çıkartmaya yardımcı olur. Üstelik sunduğu sonuçlar HD kalitededir.

2. Panzoid

Eğer Intro için 5 dolar bile ödemek istemiyorsanız, Panzoid kullanabileceğiniz seçenekler arasındadır. Nitekim tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmanız için sunulur. Arayüzü oldukça pratik olup, kısa sürede öğrenmeniz mümkündür. Çoğu zaman öğrenmek için videolar izlemenize de gerek kalmaz. Zengin video düzenleme seçenekleri olsa da, animasyon opsiyonları kısıtlıdır.

Bu nedenle animasyon arıyorsanız, farklı programların denenmesi önerilir.

Intro yapmak için kullanabileceğiniz bir diğer program da FlixPress olarak verilebilir. Her ne kadar 0,83 dolar gibi çok cüzi bir ücret sunsa da, içerisine 15 ücretsiz şablon bulundurur. Bunlardan herhangi birini seçebilir, ardından videolarınıza uygulayabilirsiniz.

Birçok kişi tarafından hızlı ve pratik olması nedeniyle tercih edilen FlixPress, geniş bir kütüphaneye sahiptir.

4. Canva

Canva intro yapma için kullanılabilecek programlar arasındadır. Hiçbir ücret ödemek istemiyorsanız tercih edebileceğiniz bir yazılımdır. Sunduğu seçenekler az hareketli ve basit olup, şablonlar üzerinde özgür bir hareket imkânı sunar.

Sosyal medya platformlarında da kullanılmakta olup, geniş kütüphanesi ve kolay arayüzü ile oldukça işlevseldir.

5. IntroCave

Logo intro yapma IntroCave programı ile de denenebilir. Ancak burada gerek filigransız, gerekse yüksek çözünürlükte download yapabilmek için 5 ile 20 dolar arasında değişen bir ücret talep edilir. Arayüzü basit olup, yeni kullanıcılar tarafından da anlaşılabilecek yapıdadır.

6. Renderforest

Hem ücretli, hem de ücretsiz seçenekleri olan Renderforest sadece intro amaçlı değil, video düzenleme için de tercih edilebilir. İçerisinde bulunan şablonlar düzenlenebilir yapıdadır.