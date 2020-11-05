İnternetten para kazanıyorum vergi vermek zorunda mıyım? Evet vermek zorundasınız. Son günlerde artan ve sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Vergisiz yapılan işlerde maalesef maliye sizi incelemeye alır ve yüksek miktarlarda ceza yeme olasılığınız ortaya çıkar. Bu yüzden vergisiz asla iş yapmamanızı öneririz.

Banka hesaplarınıza çok fazla para girişi oluyorsa bu makaleyi okumanızda fayda var. Sakın ola sakın vergisiz iş yapmayın. Eğer günlük kazandığınız para miktarı 500 ila 5 bin TL arasındaysa bu haberimizi mutlaka okuyun yoksa başınıza büyük işler alabilirsiniz!

Öncelikle; ”Vergi vermeden para kazanmak suç mu?” bunun cevabını sizlere verelim. Vergi vermeden para kazanmak, evet bu bir suça giriyor çünkü devletten para kaçırıyorsunuz. Eğer bir hizmet veriyorsanız ve bu hizmet isterse 1 TL olsun siz bundan her türlü vergisini vermek zorundasınız. Yoksa devlet sizin yakanıza eninde sonunda yapışır. Her para girişi ayrı ayrı ceza var!



Örneğin bir günde 3 bin TL kazandığınızı düşünelim fakat bu banka hesabınıza parça parça giriyor ve aynı ismin banka hesabına aktarılıyor. İşte bu tamamen riskli ve devletten ceza alabileceğiniz bir işlemdir. Banka hesabınıza aylık 25 bin ila 50 bin arası para girişi oluyorsa ve siz bu paranın hiç birinden KDV almıyorsanız işiniz çok harap olacaktır. Eninde sonunda maliye bu paranın nereden geldiğini size soracaktır eğer yanlış bir şey derseniz direk cezalar kesilmeye başlanacak ve kazandığınız paranın 2 katı olarak size ceza verilecek.

Benzer İçerik;

Bankalara aracılığı ile yüksek miktarlarda para transfer işlemleri yapıldığında banka çalışanı sizi MASK’a bildirebilir. Bunu da şüpheli işlem olarak söyleyebilir. Hesap hareketlerinde ki şüpheli işlemler sizlerin başını epey ağrıtabilir bu yüzden para transferleri yaparken dikkat etmenizde fayda var.

Google Adsense ile Kazanç Sağlıyorum Vergi Vermek Zorunda mıyım?

Google Adsense ile kazanç sağlıyorsanız mutlaka verginizi vermelisiniz. Devletin açıkladığı bir yasa aynen şunu diyor;

Google firması tarafından adınıza yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesine göre ticari kazanç olarak değerlendirilmesi, mevcut gelir vergisi mükellefiyet kaydınız devam ettirilerek söz konusu gelirinizin Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. (13.11.2019 Tarihli Özelge)

Kısacası Adsense Vergi konusu epey kafa karıştırmış olsa da, mali müşavirler güncel olarak bizlere detaylı bilgi sunuyor.

Evren Özmen – Mali Müşavir yazısına göz atmanızı tavsiye ederim; https://medium.com/mali-müşavir-evren-özmen/adsense-geliri-olanların-bilmesi-gereken-3-konu-b36cd056f0f3