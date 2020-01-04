WordPress Sitenizi Optimize Etmek İçin 7 İpucu

Son zamanlarda WordPress’i yüklediyseniz veya popüler içerik yönetim sistemini bir süredir kullanıyor olun, sitenizin optimize edildiğinden emin olmanız gerekir. Değilse, ziyaretçiler ve arama motorları içeriğiniz ne kadar harika olursa olsun WordPress blogunuzu veya web sitenizi ihmal eder. Bunun olmasını önlemek için, WordPress optimizasyon etkili bir şekilde kullanmak için 7 ipucu.

Genel Ayarları Değiştir

WordPress’i yükledikten sonra, WordPress Yönetici kontrol panelinde bulunan Genel Ayarlar sayfasını ziyaret etmek istersiniz. Bu bölümde, aşağıdakiler dahil olmak üzere siteniz için en temel yapılandırma ayarlarından bazılarını değiştirebilirsiniz.

Başlıkları Optimize Edin

Blogunuzun, sayfanızın <title> etiketinin içeriği olan başlığı, arama motorlarının sitenizi sıralamak için kullandığı başlıktır. Sitenizin kolayca bulunabildiğinden emin olmak için başlıklarınızın 70 anahtar kelimenin altında olmasını, açıklayıcı olmasını önerir.

Önbellek Eklentisi Yükleme

Sitenizin yoğun trafik dönemlerinde kilitlenmesini önlemek istiyorsanız, bir önbellek eklentisi yüklemeniz gerekir. Bu sadece sitenizi çalışır durumda tutmakla kalmaz, sitenizin hızını artırarak ziyaretçilerinizin deneyimini de geliştirir. W3 Total Cache, en popüler ve güvenilir önbellek eklentilerinden biridir.

Görüntüleri Optimize Edin

Sitenizin görüntülerini optimize ederek hızını artıracak ve SEO’nuzu geliştireceksiniz. Bunu resimlerinize uygun adlar vererek (PHOTO202.jpg değil bir anahtar kelime kullanın) ve uygun boyutu (300 x 300) vererek ve resimlere alt ve başlık nitelikleri ekleyerek yapabilirsiniz.

Yedeklemeleri Zamanlama

Geçmişte WordPress kullandıysanız, yayınları planlayabileceğinizi – hatta eski yayınları yeniden yayınlayabileceğinizi – ancak sitenizin tamamını yedeklemeyi planlamanız gerektiğini biliyorsunuzdur. WordPress sitenizi yedekleyerek, web sitenizi tekrar bir kareye ayarlayabilecek değerli bilgileri kaybetmeyeceğinizden emin olursunuz.

WordPress SEO Eklentisi Yükleme

WordPress SEO’yu Yoast tarafından yüklemelisiniz. Bu eklenti arama sıralamanızı otomatik olarak artırmazken, etkili anahtar kelimeler seçmenize ve daha iyi içerik yazmanıza yardımcı olarak SEO çalışmalarınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır. Önerilen diğer SEO eklentileri All-in-One SEO Paketi, SEO Ultimate veya Google XML Site Haritaları olacaktır.

Sosyal Medya Düğmelerini ve Pencere Öğelerini Akıllıca Kullanın

Sosyal medya düğmeleri ve widget’ları son derece önemlidir, ancak ziyaretçilerin içeriğinizi sosyal medya platformlarında kolayca paylaşmasına yardımcı olacaklarından sitenizi yavaşlatabilirler. Bunun nedeni, resmi paylaşım düğmelerinin harici hizmetleri aramak zorunda olmasıdır.

Sayfanızın hızlı bir şekilde yüklendiğinden emin olmak için, yalnızca kitle üyelerinizin zamanlarının çoğunu harcadığı ağlar için sosyal medya düğmelerini kullanmayı düşünün. Örneğin, nadiren LinkedIn’de, ancak Twitter’da çok etkinse, bir LinkedIn düğmesi eklemek istemezsiniz. Resmi düğmeleri yerine metin bağlantılarını da kullanabilirsiniz. WordPress optimizasyon hakkında ipuçları için sitemizi takip etmeye devam edin.