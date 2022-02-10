Xiaomi Redmi Note 8 Parmak İzi Ekleme ve Ayarlama

Xiaomi Redmi Note 8 parmak izi ekleme nasıl yapılır, redmi note 8 pro parmak izi nerede, varmı, nasıl ayarlanır? gibi sorularınıza hızlıca cevap verelim. Günümüzde standart hale gelen parmak izi özelliği birçok telefon ve tablette bulunmaktadır. Bu özellik lüks değil temel ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu sayede önemli verilerinizi başkalarına karşı korumuş olmanın yanında, özel bilgilerinizin tanımadığınız kişilerin eline geçmesini de engellemiş olmaktasınız.

Xiaomi Redmi Note 8 ve Pro Parmak İzi Nerede ve Ayarlama İşlemi Nasıl Yapılır?

Xiaomi redmi note 8 parmak izi telefonun arka tarafında yer almaktadır. Parmak izi sensörünün arka tarafta olması, kimine göre kullanımı kolay gibi olsada pek pratik değildir. Günümüz modellerinin bir çoğunda artık ekrana gömülü olarak gizli şekilde veya hemen yan tarafta da bulunabilmektedir. Bu seçenekler arasında en kolay kullanımı olan parmak izi sensörü cihazın yan tarafında olanlardır.

Xiaomi Redmi Note 8 Parmak İzi Ekleme

Xiaomi redmi note 8 ve pro parmak izi eklemek oldukça basittir. Bunun için yapılması gereken bir takım işlemler bulunmaktadır. Redmi Note 8 parmak izi ayarlama için aşağıdaki adımları sırası ile takip etmeniz gerekmektedir.

Öncelikle telefonunuzdan ayarlar menüsüne giriyoruz.

AyarlarAyarlar menüsüne girdikten sonra “kilit ekranı ve parola” seçimi menüsüne giriyoruz.

Daha sonra bu menüden “parmak izlerini yönet” menüsüne geçiş yapın.

Açılan sayfadan “parmak izi ekle” seçeneğini seçip devam edin.

Bu aşamada parmak izimizi detaylı şekilde ekleme işlemini yapıyoruz.

Parmak izini tanıtma işlemini bitirdikten sonra, son olarak “bitti” seçeneğine basarak çıkış yapıyoruz.

Artık parmak izimiz başarılı şekilde eklendi. Xiaomi parmak izi ekleme ile alakalı başka sorularınız varsa sorabilirsiniz.