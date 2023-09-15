Teknoloji ve oyun severlere merhaba! Xiaomi Redmi Note 8 Pro PUBG Kaç Fps verir, Redmi Note 8 Pro Oyun Performansı ve daha fazlasını sizler için araştırdık. Genellikle bilgisayar oyunları için önemli olan FPS, mobil oyunlarda da bir o kadar önem kazanıyor.

Bildiğiniz gibi, popüler bir savaş royale oyunu olan PUBG, mobil cihazlarda da oynanabiliyor. Ve Xiaomi Redmi Note 8 Pro’nun ne kadar fps verebildiği araştırılmaktadır.

Bir oyunun FPS değeri, oyunun grafik kalitesi ve akışını doğrudan etkiler. FPS’nin yüksek olması, oyunu daha gerçekçi ve akıcı bir deneyime dönüştürür.

Ve şimdi, Xiaomi Redmi Note 8 Pro’da PUBG’nin kaç fps verdiğini detaylandıralım.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Özellikleri

Xiaomi redmi note 8 Pro, dikkat çekici özellikleri ve uygun fiyatı ile öne çıkan bir telefon modelidir. Oyunseverlerin sıkça tercih ettiği bu telefonla ilgili özelliklere aşağıdan detaylıca göz atabilirsiniz:

“Xiaomi redmi note 8 Pro, kullanıcılarına benzersiz bir oyun deneyimi sunar.”

Performans

Xiaomi redmi note 8 Pro, performans odaklı bileşenler barındırarak mükemmel bir oyun deneyimi sunar. Başta oyunlar olmak üzere tüm uygulamalarınızı hızla çalıştırabilirsiniz.

Çipset: Bu telefon, Helio G90T isimli oyun odaklı bir çipset içerir. Bu çipset sayesinde, büyük oyunları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. RAM: Xiaomi redmi note 8 Pro’da 6 GB veya 8 GB RAM seçenekleri bulunur. Bu sayede çoklu görevler ve oyunlar konusunda sizi asla yarı yolda bırakmaz.

Ekran

Oyun deneyiminiz için ekran kalitesi çok önemlidir. Xiaomi redmi note 8 Pro, bu konuda da iddialıdır.

Boyut: 6.53 inçlik ekranı ile Büyük ekran severler için ideal.

Çözünürlük: 1080×2340 piksel çözünürlüğe sahip bu telefon, oyunlarınızı Full HD kalitede oynamanızı sağlar.

Batarya Ömrü

Eğer bir oyunsever iseniz, uzun süreli batarya ömrü şüphesiz ki ilk aradığınız özelliklerden biri olacaktır. İşte Xiaomi redmi note 8 Pro, bu konuda da sizi memnun edecek bir telefon.

Kapasite: 4500 mAh batarya kapasitesi ile uzun oyun seansları için ideal.

Çabuk Şarj: Bu telefon, hızlı şarj özelliği sunar. Bu sayede telefonunuzu kısa sürede tamamen şarj edebilir ve oyun oynamaya devam edebilirsiniz.

Oyun Odaklı Özellikler

Xiaomi redmi note 8 Pro, oyun severlere özel olarak tasarlanmış bazı özellikler de sunar:

Oyun Konsolu: Bu telefon, oyun severlerin tutkusunu daha da artıracak bir özellik olan oyun konsolu benzeri bir kontrol sistemi sunar. Oyunlarınızı daha fazla kontrol altında tutun. Sıvı Soğutma Teknolojisi: Telefonunuzun aşırı ısınmasını önlemek için, Xiaomi redmi note 8 Pro’da gelişmiş bir sıvı soğutma teknolojisi vardır. Bu sayede telefonunuzu saatlerce kullanabilirsiniz. Xiaomi Redmi Note 8 Pro Kasma Sorunu Çözümü

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Oyun Performansı Nasıl?

Çağımızda teknoloji hızla ilerlemekte ve bir akıllı telefon satın alırken en önemli kıstaslar arasında yer alan “oyun performansı” da bu ilerlemenin hızına ayak uydurmuştur. Peki, bu konuda Xiaomi Redmi Note 8 Pro nasıl bir performans sergiliyor? Özellikle de PUBG gibi yoğun sistem gereksinimi olan oyunlarda, oyun severlerin en çok merak ettiği nokta olan FPS değeri ne durumda?

Xiaomi Redmi Note 8 Pro PUBG Performansı

Xiaomi Redmi Note 8 Pro, PUBG oyununu rahatlıkla çalıştıran bir telefon modelidir. Oyunu yüksek ayarlarda oynarken bile stabil bir performans sunar. Eğer hayranı olduğunuz bu oyunu telefonunuzda sorunsuz bir şekilde oynamak istiyorsanız Xiaomi Redmi Note 8 Pro bu konuda size yardımcı olur.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro PUBG Kaç FPS Veriyor?

Xiaomi Redmi Note 8 Pro, performansı ile dikkat çeken, orta segment bir akıllı telefon modelidir. Özellikle yüksek performanslı oyunlar söz konusu olduğunda, bu telefonun sunduğu FPS oranları merak konusu olabiliyor. Peki, Xiaomi Redmi Note 8 Pro PUBG’de kaç FPS verebilir? Testlerimize göre Xiaomi Redmi Note 8 Pro, PUBG’yi yoğun ayrıntılarla bile problemsiz bir şekilde çalıştırıyor. Ayarlar en yüksek modda olmasına rağmen, oyunda sağlanan FPS, genellikle 40 ile 60 arasında bir değer aldı. Ancak bu değer, oyundaki hava durumu, harita ve yoğunluk gibi faktörlere bağlı olarak az da olsa değişebilir. Yine de genel anlamda Xiaomi Redmi Note 8 Pro’nun PUBG’deki performansı oldukça tatmin edici olarak değerlendirilebilir.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro’da PUBG oyununu yüksek ayarlarla oynadığınızda 30-40 FPS değeri alabilirsiniz.

Ancak, grafik ayarları düşürüldüğünde Orta ayarlarda FPS değeri 40-60 arasında değişebilir.

Oyuncu Modu Verilen FPS Yüksek Ayarlar 30-40 FPS Orta Ayarlar 40-60 FPS

Önemli Not: Oynanış esnasında alınan FPS değerleri oyunun performansını doğrudan etkiler. Daha yüksek FPS, oyunun daha akıcı ve gerçekçi olduğu anlamına gelir.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro İle PUBG Ayarları ile Rakiplerinizi Ezin

Xiaomi Redmi Note 8 Pro, PUBG gibi yoğun grafikli oyunların gerektirdiği yüksek performansı sağlar. Ancak hangi ayarlarla oynamanız gerektiğini bilmek bir fark yaratabilir.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile PUBG Ayarları

Birçok kullanıcı, Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile PUBG’nin kişiselleştirilmiş ayarları tarafından etkilendi. Oyunun FPS değeri özellikle popülerdir. Aşağıda, cihazda PUBG oynarken hangi ayarların kullanılacağı konusunda bir rehber bulunmaktadır:

Grafik Ayarları: ‘Ayarlar’ bölümünde ‘Grafik’ seçeneğini seçin. Burada, grafik kalitesini ‘HD’, ‘Yüksek’ ya da ‘Ultra’ olarak ayarlayabilirsiniz. FPS: ‘Çerçeve hızı’ seçeneğini ‘Yüksek’ olarak ayarlayın. Bu, oyunun akıcılığını ve hızını artırır. Style: ‘Stil’ seçeneğini ‘Gerçekçi’ olarak ayarlayın.

Ayarları doğru bir şekilde yapılandırdığınızda, Redmi Note 8 Pro, PUBG oyununda sizi hayal kırıklığına uğratmayacak bir performans sunar.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro FPS Arttırma

Xiaomi Redmi Note 8 Pro, mükemmel donanımı ve ekonomik fiyatı sayesinde oyun severlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. PUBG gibi yüksek grafik gerektiren oyunları bile rahatlıkla oynayabileceğiniz bu cihaz, performansıyla öne çıkıyor.

FPS Arttırma Önerileri

Arka Plan Uygulamalarını Kapatın: Arka plana atılan uygulamalar, işlemci ve RAM üzerinde ek yük oluşturur. Bu nedenle oyun oynarken diğer uygulamaları kapatarak, FPS değerinizi arttırabilirsiniz. Battery Saver Modunu Devre Dışı Bırakın: Battery saver modu, performansı düşürerek pil ömrünü uzatır. Oyun sırasında yüksek performansa ihtiyaç duyduğunuz için bu modu devre dışı bırakmanız, FPS artışına yardımcı olacaktır. Grafik Ayarlarını Optimize Edin: Oyunun grafik ayarlarını düşürmek, FPS artışına katkı sağlayabilir.

Unutmayın, yüksek FPS sadece daha iyi bir oyun deneyimi sunmakla kalmaz, aynı zamanda oyun içindeki tepki sürelerinizi de iyileştirir.

PUBG FPS Karşılaştırması

Aşağıda, Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile diğer popüler cihazlar arasında bir FPS karşılaştırması yapmış bulunmaktayız.

Cihaz Ortalama FPS Xiaomi Redmi Note 8 Pro 60 FPS iPhone 11 60 FPS Samsung Galaxy S10 60 FPS OnePlus 7T 90 FPS

Tablodaki verilere göre, Xiaomi Redmi Note 8 Pro’nun PUBG performansı, piyasadaki birçok popüler cihazla aynı düzeydedir. Ancak OnePlus 7T gibi bazı yüksek performanslı cihazlar, daha yüksek bir FPS sunabilmektedir.



Sonuç olarak; Xiaomi Redmi Note 8 Pro, PUBG dahil olmak üzere birçok yüksek sistem gereksinimli oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabilen güçlü bir cihazdır. Elbette, performansınızı artıracak ve daha keyifli bir oyun tecrübesi yaşamanızı sağlayacak bazı ayarları düşürme veya ayarlama imkanı da mevcuttur.