Xiaomi Redmi Note 9 Ve Pro Isınma Sorunu Çözümü * 2021

Xiaomi Redmi Note 9 ve Pro ısınma sorunu çözümü arayışı içinde olan birçok kullanıcı bulunmaktadır. Bir daha redmi note 9 ısınma sorunu yaşamamanız için bu yazımızda sizlere çözüm yöntemlerini göstereceğiz.

Xiaomi Redmi Note 9 ve Pro Isınma Sorunu Çözümü

Xiaomi redmi note 9 ısınma sorunu birçok kullanıcıyı oyun oynarken çileden çıkarmaktadır. Hatta bu ısınmalar yaz aylarında dahada artarak insanları xiaomi redmi note 9 aşırı derecede ısınıyor, nasıl çözebilirim arayışına itiyor. Çözüm yöntemlerine geçmeden kısaca sebeplerine değinelim.

Redmi Note 9 Neden Isınıyor?

Xiaomi redmi note 9 neden ısınıyor? sorusunun birçok cevabı vardır. Bunlar ;

Genellikle uzun süre oyun oynanmasına paralel olarak işlemci ve batarya sıcaklığı artmaktadır.

Uzun süreli video izleme, farklı farklı uygulamaları aynı anda çalıştırma sırasında aşırı ısınma meydana gelmektedir.

Şarj esnasında kullanıma bağlı olarak ısı artışı meydana gelebilir.

Telefon hafızasının dolu olması.

Yüksek miktarda ram kullanan uygulamaların çalıştırılması.

Oyunların yüksek çözünürlüklerde oynanması.

Bu ısı artmaları esnasında cihazın kullanmaya devam edilmesi durumunda farklı bileşenler de arızalar meydana gelebilir. Bu sebeple ısı artışı yaşadığınız durumlarda cihazınızı kullanmayı bırakın ve soğumasını bekleyin.

Redmi Note 9 serisi kasma sorunu çözümü için makalemize göz atabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 9 ısınma Sorunu Çözümü

Redmi note 9 ısınma sorunu çözümü için sırası ile aşağıdaki adımları takip edin.

AVG Cleaner vb bir program vasıtası ile telefondaki gereksiz tüm dosyaları temizleyin. Sonrasında programı kaldırmayı unutmayın. (Performans arttırıcı uygulamalar arka planda çalışarak sürekli işlemciyi ve rami meşgul eder) Antivirüs yazılımı ile telefonunuzda arka planda çalışan zararlı yazılım olup olmadığını tarayın. Dilerseniz sonra virüs programını da kaldırabilirsiniz. Cihazınızı mecbur olmadıkça güneş ışığı altında kullanmayın, güneşe maruz bırakmayın. Cihazınızı genel olarak kullanırken yüksek performans ta kullanmak yerine bir alt ayarda kullanabilirsiniz. Yüksek performans demek daha fazla enerji, daha fazla elektrik çekmek ve daha fazla ısınmak demektir. İhtiyacınızolmayan GPS, nfc vb tüm servisleri kapalı tutun. Çalışması mecburi olmayan tüm uygulamaların arka planda çalışmasını engelleyin. Son olarak tüm bu işlemlerden sonra cihazınızı yeniden başlatın.

Üstte vermiş olduğumuz adımları tüm Redmi Note 9 serisinde ısınma sorununa çözüm için uygulayabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 9 PRO Isınma Sorunu Çözümü 2021

Xiaomi redmi note 9 pro ısınma sorunu çözümü için üstte bahsetmiş olduğumuz adımları sırası ile uygulayarak her 2 modelde sorununuzu çözebilirsiniz.

Ayrıca aaşırı derecede ısınma sorununa çözüm olarak bataryanızın ömrü doldu ise en yakın xiaomi servisine müracaat ederek değişimini yaptırabilirsiniz.

Yaşamış olduğunuz farklı problemler için yorumlardan sorununuzu dile getirebilirsiniz. En kısa zamanda yardımcı olacağız.

Bir önceki yazımız olan Xiaomi Redmi Note 7 Kasma Ve Isınma Sorunları Çözümü 2021 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.