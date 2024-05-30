Yeni Delta Force Oyunu, Battlefield’ı Tahtından İndirmeye Geliyor

Maalesef verdiği 15 yıllık ara nedeniyle geniş bir oyuncu kitlesinin pek de tanımadığı Delta Force serisi, 1990’ların sonlarında başlayan macerasıyla kendi sınıfında farklı bir noktada bulunuyordu. Askerî simülasyon türüne ilgi duyanları cezbeden gerçekçi savaş atmosferi ve taktiksel oynanış gibi unsurları aynı çatıda birleştiren Delta Force serisi, aynı zamanda voxel tabanlı oyun motoruyla dönemi için çok geniş haritalarla geliyordu. Oyuncuların daima stratejik düşünmelerini sağlayan ve takım çalışmasını öne çıkaran serinin birçok oyunu, LAN partilerinde ve çevrim içi karşılaşmalarda bol bol oynandı. Ama bugün, “savaş meydanı” Battlefield ve Call of Duty gibi devlere kaldı. Ne var ki arkasında Tencent Games gibi bir dev olan TiMi Studio Group tarafından geliştirilen Delta Force: Hawk Ops’un eli kulağında ve oyun için yayımlanan videolar, yapımın tam bir “Battlefield katili” olacağının habercisi. Dilerseniz gelin, oyunun özelliklerine ve 17 inç laptop modellerinde nasıl deneyimleneceğine değinelim.

Yeni Delta Force’ta Hem Hikâye Modu Hem Çevrim İçi Modlar Nefes Kesici

Serinin mirasını devam ettirirken modern ve yenilikçi ögeler ekleyerek oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanan Delta Force: Hawk Ops, hikâye modu tarafında, kendine meşhur Mogadişu Muharebesi’ni konu ediniyor. Biraz anımsatmak gerekirse 1991 yılında merkezî hükûmetin çöküşüyle büyük bir kaosa sürüklenen Somali’de ortaya çıkan savaş baronları, Birleşmiş Milletler’i insani yardım operasyonları yapmaya sevk etti. Fakat ABD’nin başı çektiği operasyonda, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti ve daha fazlası da yaralandı. İşte bizi, “Black Hawk Down” filmi gibi bir hikâye moduna davet eden Hawk Ops, 1993 yılının Somali’sinde çetin bir savaş deneyimi yaşamamızı sağlıyor.

Intel Core i7 işlemcili 17 inç laptop modellerinde keyifle oynayacağınız yapımda, üç adet de oyun modu yer alıyor: Hazard Operations, Havoc Warfare ve Black Hawk Down. Hazard Operations modu, oyuncuların üç kişilik ekipler hâlinde zorlu görevleri tamamlamalarını gerektirirken Havoc Warfare modu ise geniş ölçekli savaşlara odaklanıyor ve Battlefield serisine benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bu modda; kara, deniz ve hava araçları kullanarak geniş haritalarda, çok sayıda çevrim içi rakibe karşı savaşacağız.

Unreal Engine 5 ile Gelen Muhteşem Görseller

Oyuncuların, özellikle de savaş oyunlarını takip eden oyun tutkunlarının, bir oyundan öncelikle bekledikleri unsurların başında, grafikler geldiğini bilen geliştirici ekip, yapımı, Unreal Engine 5 ile hazırlıyor. Delta Force: Hawk Ops, bu noktada görsel anlamda hayli başarılı duruyor ve oyunun görsel kalitesi, yayımlanan oynanış videolarından hareketle oldukça yüksek görünüyor. Oyunun yıkılabilir çevreler sunması ise oyunun gerçekçiliği artırırken oyuncuların, karşılaşma esnasında alternatif taktiksel yaklaşımlar sergilemelerine de ortam hazırlıyor. Unreal oyun motorunun sağladığı ayrıntılı ve etkileşimli dünya, Hawk Ops’un merakla beklenen bir oyuna dönüşmesini mümkün kılıyor. Tam da bu nedenle yapımı taşınabilir bilgisayarla oynamak isteyenler, 17 inç laptop tavsiye listelerinin altını üstüne getiriyorlar ve oyunu akıcı çalıştıracak bilgisayarlar almak istiyorlar.

Yüksek performanslı en iyi 17 inç laptop çeşitlerinde akıcı çalışacak olan Delta Force: Hawk Ops, klasik Delta Force oyunlarından farklı olarak modern ve fütüristik unsurları bünyesinde barındırıyor. Örneğin oyuncular, insansız hava araçları, ekzoiskeletler ve gizlenme sistemleri gibi yüksek teknoloji ürünü cihazları kullanabiliyorlar. Ayrıca oyun, çeşitli operatörlerle kullanılabilen özel yetenekler sunuyor. Bazı operatörler ok atabilirken bazıları ise sağlık kitleri ile takım arkadaşlarını iyileştirebiliyor. Oyuna canlılık ve çeşitlilik kazandıracak bu özelliklerin, stratejik maçlara da kapı aralaması bekleniyor.

Delta Force serisinin yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken yeni oyunu Delta Force: Hawk Ops hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Delta Force Hawk Ops İnceleme içeriğini inceleyebilirsiniz.

Kendi geçmişine saygı duruşunda bulunurken bugünün oyuncularını da ıskalamak istemeyen Delta Force: Hawk Ops’un ilginç yanlarından biri, oyunun çapraz platform desteği olacağı yönündeki söylentiler. PC ve güncel nesil oyun konsollarına ek olarak Android ve iOS platformlarına da çıkacak olan yapımın, neler sunacağını merakla bekliyoruz. Oyunun çıkış tarihi her geçen gün yaklaşıyorken siz de Delta Force ile mümkün olan en iyi görseller eşliğinde hasret gidermeyi hedefliyorsanız, yapmanız gereken son derece basit. Monster Notebook imzalı oyuncu bilgisayarlarını inceleyin ve kendinize uygun çözümü, son derece cazip 17 inç laptop fiyatları üzerinden hemen satın alın.