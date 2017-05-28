En Güvenilir iPhone Aksesuar Markaları

iPhone, iPad ve iPod cihazlarınız için güvenerek satın alabileceğiniz aksesuar üreticilerini sizler için bir araya getirdik.

Kılıf, ekran koruyucu ve çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve harcadığınız paraya değecek ürünlere sahip olmak aslında pek zor değil.



1- Anker

Ülkemizde Gega Elektronik distribütörülüğünde hizmet veren Anker, eski Google çalışanları tarafından kurulmuş ve cep telefonu aksesuarları sektöründe en çok tercih edilen firmalardan bir tanesi olmayı başarmış. 20 milyondan fazla müşteriye ulaşmış olan şirketin ürünleri Amazon’da, %99 olumlu yorum almıştır. Apple MFi sertifikalı lightning kablosuda üreten şirket, yüksek performanslı taşınabilir şarj cihazlarıda üretmektedir. Anker’in şarj cihazlarında yeni nesil hızlı şarj teknolojisi olan Qualcomm QuickCharge 3.0’da kullanmaktadır.

2- Spigen

Güney Kore merkezli Spigen, Apple ve Android cihaz üreticilerine aksesuar üretimi sağlayan güvenilir firmalardan bir tanesi. 2004 yılında SPG adıyla piyasaya çıkan şirket, firmanın 2007 yılında ABD’ye yayınlanmasının ardından ilerleyen süreçte Spigen Inc. ünvanını alarak büyük üreticilerin arasında yer almayı başarmış. Ülkemizde Anka Mobil Tedarik Anonim Şirketince kullanıcılarla buluşturulan Spigen, şık, sağlam ve bütçe dostu ürünleriyle en çok tercih edilen ürünlere yer veriyor. MFİ lisanslı ürünlerini tercih etmenizi öneririz.

3- Belkin

ABD menşeili bir diğer aksesuar üreticisi olan Belkin, geniş ürün yelpazesine sahip olmasıyla birlikte Apple’ın kendi cihazları için güvendiği sınırlı firmalardan da bir tanesi. Apple mağazalarında da sıkça raflarda gördüğümüz Belkin ürünleri, Android cihazlar içinde aksesuar üretmekte. 1983’ten bu yana aktif faaliyet gösteren şirketin ürünlerini ülkemizde de sıkça görmekteyiz. Özellikle Belkin; ağ ürünleri, HDMI kablo, ses kabloları ve ara kablolar gibi ürünlerinde de sıkça tercih edilmekte.

4- ttec

Tesan İletişim AŞ.’nin markası olan ttec, 1995 yılında İstanbul‘da ortaya çıkmış Türkiye’nin yerli mobil aksesuar üreticisi. Türkiye başta olmak üzere 15 ülkede satışta bulunan ttec, uygun fiyatlı güvenilir şarj ve kılıf ürünleriyle ülkemizde en çok tercih edilen markalardan bir tanesi. Apple lisanslı MFİ ürünlerine de sahip olan ttec’te uygun fiyatlarla güvenilir ürünlere sahip olmak çok kolay.