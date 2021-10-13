5 Çekmeceli Şifonyer İle Farklı Dekorasyon Önerileri

Şifonyerler evin her köşesinde farklı dekorasyon şekilleri ile taçlandırılabilir. Şifonyerler hem işlevsellik hem de dekorasyon açısından evlerimizde yer verdiğimiz önemli mobilya türlerinden birisidir. Bazen salonda, yatak odasında veya koridorda konumlandırılabilen şifonyerler, standartların dışında farklı nesnelerle birleştirilebilir ve dekorasyon daha anlamlı hale gelebilir.

Şifonyerler arasında en yaygın olan 5 çekmeceli şifonyer modelleridir. Çoğu evde bulunan bu şifonyerlere sahipseniz veya satın almak istiyorsanız, nasıl bir dekorasyon yapacağınıza siz karar vereceksiniz. Bu dekorasyon fikirleri için önerilerimizden ilham alabilirsiniz.

5 Çekmeceli Şifonyer İle Dekorasyon Nasıl Yapılır?

Birçok insan evinde yer verdiği şifonyerleri sade bir şekilde kullanır. Genellikle şifonyerlere dekor ürünler katmak ve daha güzel görünmeleri için öneriler almak insanların aklına gelmez. Fakat şifonyerler tahmin ettiğinizden daha çok merkezi bir konumdadır ve iyi bir dekorasyonu hak eder.

Şifonyerinizi bir tabloyla tamamlayın.

Şifonyeri koltuklarla birleştirin.

Şifonyerinizi aksesuarlarla renklendirin.

Şifonyer ve antika nesneleri beraber kullanın.

Şifonyerinizde heykellere yer verin.

Şifonyerinizi çiçeklerle süsleyin.

Bazen başka bir mobilya, nesne veya biblo ile şifonyerlerinizi daha güzel bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Bu sayede evinizin tüm havası değişecek ve şifonyeriniz ışıltıyla parlayacaktır. Bu süreçte dekorasyon önerilerimizi dikkate alabilir ve kendi evinizde uygulayabilirsiniz. Şifonyerlerle dekorasyon yapmak, eğlenceli ve zevklidir.

Şifonyerinizi Bir Tabloyla Tamamlayın

Şifonyeriniz aynasız ise şanslısınız. Arkasına bir tablo koymak tüm havayı değiştirerek şifonyerinizin daha göz alıcı olmasını sağlayacak. Son yıllarda pek çok dekorasyon modasında bunu sıklıkla görüyoruz. Şifonyerinizi tam olarak duvara dayamayın ve biraz boşluk kalmasını sağlayın. Arkasındaki duvara aynı hizada bir tablo yerleştirmek harika bir iş çıkaracaktır. Bu tabloyu şifonyerinizin rengi ve modeliyle uyumlu tutun. Artık şifonyeriniz alışılmışın dışında ve daha hoş gözükecek.

5 Çekmeceli Şifonyeri Koltuklarla Birleştirin

Şifonyerinizi evin gözükmeyen yerlerine konumlandırmak büyük bir hata olacaktır. Çünkü birçok 5 çekmeceli şifonyer modeli koltuklarla büyük bir uyum sağlayabilir. Salonunuzdaki berjer koltukları şifonyerinizle birleştirmek, yapacağınız en iyi şey olacaktır. Berjer koltuklar her zaman şifonyerle uyum sağlayan bir koltuk türüdür. İki berjer koltuğun arasına şifonyerinizi konumlandırın. Mobilyaları ise duvara tamamen dayamaktan kaçının.

Şifonyerinizi Aksesuarlarla Renklendirin

Şifonyerinizi aksesuarlarla birleştirmek farklı ve özgün bir hava katacaktır. Bunun için çeşitli biblolara veya vintage model aksesuarlara yer verebilirsiniz. Buna evinizin ana teması karar vermelidir. Klasik veya modern bir görünüm elde etmek için mutlaka doğru aksesuarları seçmeye dikkat edin. Veya şifonyerinizin hemen başucuna bir abajur konumlandırmak fena durmayacaktır.

Şifonyer ve Antika Nesneleri Beraber Kullanın

Ev dekorasyon teması için vintage görünüm tercih edenlerdenseniz, antika nesnelerle birlikte harika bir uyum yakalayacaksınız. Antika eşyaları kendi zevkinize göre seçebilirsiniz. Şifonyeriniz için antika bir şamdan fena olmayacaktır. Ayrıca antika bir fotoğraf çerçevesi, eski fotoğraflarınızı en özgün şekilde sergilemek için harika bir fırsattır. Bu sayede eviniz vintage bir havaya bürünecek ve sıcak bir ortam oluşturacaktır.

Şifonyerinizde Heykellere Yer Verin

Şifonyeriniz eğer buna uygunsa çeşitli heykeller iyi bir tercihtir. İnsan veya hayvan silüetinde heykeller hoşunuza gidiyorsa, şifonyeriniz bununla tekrar hareketlenecektir. Heykeller özellikle mumlarla birlikte iyi bir uyum yakalar. Bunların renk, boyut ve modellerini kendi zevkinize ve mobilyanızın modeline göre seçmekte fayda var. Deneme yanılma yöntemiyle harika görünümler elde edebilir ve sıkıldığınız zaman değiştirebilirsiniz.

Şifonyerinizi Çiçeklerle Süsleyin

Şifonyerler için vazgeçilmez bir diğer eşya ise çiçeklerdir. Seçeceğiniz çiçek canlı veya cansız olsun, şifonyeriniz için harika bir kombinasyon olacaktır. Evinizin ana temasına göre istediğiniz çiçek türünü şifonyerinizde bulundurabilirsiniz. Bununla beraber göz alıcı saksılar kullanmak, çiçeklerinizi ve şifonyerinizi canlandıracaktır.

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