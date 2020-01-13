Android Telefon Yedekleme Nasıl Yapılır?
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Android Telefon Yedekleme Nasıl Yapılır?

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Akıllı telefonlar, fotoğraflarımız, kişilerimiz, şifrelerimiz ve hatta bazı finansal bilgiler dahil olmak üzere, verileri depolamak için birincil kaynak haline gelmiştir. Bu günlerde kusursuz bağlantı ile birlikte kişisel veri bankamız olarak hareket ediyor. Akıllı telefonlarda depolanan verilerimizin bir yedeğini tutmak gerekli hale gelmiştir. Android akıllı telefonlarda temel verileri yedeklemek için bir rehber hazırladık. İşte Android telefon yedekleme nasıl yapılır?

Android telefon yedekleme

Yedeklemenin Avantajları

Verileri Kurtarma – Bir yedekleme yapmanın tek ve birincil amacı, herhangi bir veri kaybı olduğunda onu iyileştirmektir.

Bireysel Dosya Geri Yükleme – Tam yedeklemeyi geri yüklemek gerekmez, kullanıcı tek tek dosyaları kurtarabilir.

Donanım Arızasına Karşı Koruma – Akıllı telefonun tuğlası gibi ani donanım arızası durumunda, Yedeklemeler temel verilerin geri alınmasında hayati bir rol oynayabilir.

Gelişmiş güvenilirlik – Herhangi bir özel ROM veya herhangi bir Çerçeve kullanıyorsanız, yedek oluşturmanız önemle tavsiye edilir.

Android verilerini yedeklemek için Kişiler, Arama Kayıtları, SMS, resimler, videolar ve diğer dosyalar gibi farklı yollar vardır. Aşağıdaki yollardan bazıları root erişimine ihtiyaç duyar, ancak yöntemlerin çoğu köksüzdür.

Android Telefonları Yedeklemek için Kök Tabanlı Yöntemler

Köklü bir cihaz kullanmak, farklı uygulamalar kullanarak yedekleme oluşturma konusunda size daha fazla esneklik sunar. Böyle bir uygulama, uygulama ayarlarını, sistem verilerini ve hatta Wi-Fi şifrelerini tek bir konsolda yedeklemeye yardımcı olan Titanyum Geri’dir. Birkaç dokunuşla verileri yedeklemeye ve geri yüklemeye izin veren oldukça güçlü bir uygulamadır. Aşağıdaki adımları izleyerek kolayca kullanılabilir:

  • Titanium Backup uygulamasını indirin ve yükleyin.
  • Uygulamayı açın, sağ üst köşedeki hamburger simgesine basın ve “toplu işlemler” i seçin.
  • Yedeklemek için farklı seçenekleri veya akıllı telefonu tamamen yedeklemek için her seçeneği seçin.
  • Ayrıca yedeklemeyi doğrudan Google Drive’a veya Dropbox’a yükleme esnekliği sunar. Ayarlardan istediğiniz seçeneği seçin.
  • Kullanıcı ayrıca, kurtarma ile uyumlu bir .zip yedekleme dosyası oluşturmayı da seçebilir. (Not: Bu seçenek yanıt vermiyorsa cihazınızın engellemesini kaldırabilir.)

Kök Erişimi Olmadan Android Telefon Yedekleme

Android, Google hizmetlerine ve ürünlerine özgü olduğundan, Google’ın Android sistemindeki dahili hizmetini kullanarak her zaman temel verilerin yedeklenmesi önerilir. Google sunucularındaki her bir dokümanı yedeklemenin farklı yolları vardır. Fotoğraflar ve Videolar, Kişiler ve Çağrı Günlükleri, WhatsApp ve diğer uygulama verilerini kurtarmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Fotoğraf ve Videolar

Google Fotoğraflar, kullanıcıların Google sunucularında yüksek kalitede sınırsız fotoğraf ve video depolamasına olanak tanıyan tek uygulamadır. Videoları ve resimleri buluta yedeklemenin ve geri yüklemenin en kolay yoludur. Google Fotoğraflar uygulaması her zaman Android Telefonlarda kullanılabilir. Aksi takdirde, kullanıcılar buradan indirebilirsiniz. Google Fotoğraflar Uygulaması Otomatik Yedekleme’yi kullanma adımları:

  • Google Fotoğraflar uygulamasını indirin ve yükleyin
  • Senkronizasyonu açmak için Ayarlar’ı açın ve ‘Yedekle ve Senkronize Et’e dokunun
  • Free Ücretsiz sınırsız depolama alanıyla yüksek kalite veya Google Drive depolama alanı sınırlarıyla Orijinal ‘i etkinleştirmek için’ Yükleme Boyutu’nu seçin.
  • Kolay Yedekleme tadını çıkarın!
  • Akıllı Telefonunuzda bulunan fotoğrafları ve videoları, Fotoğraflar Uygulamanızdaki her bir klasörü değiştirerek başarıyla yükleyebilirsiniz.
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