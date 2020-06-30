Android Telefon Görüşmeleri Nasıl Kaydedilir?

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Android’de Telefon Görüşmeleri Nasıl Kaydedilir?

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Akıllı telefonlar bir çok şey yapmak için kullanılırken, arama kaydı gibi kullanışlı bir özellik her zaman eksiktir ve önde gelen akıllı telefon üreticilerinin hiçbiri size dahili arama kaydedici vermez. Ya bazı müşteri hizmetleri tavsiyeleri, bir röportaj çağrısı için bir çağrı kaydetmek veya görüşmede önemli bir şeyi hatırlamak istiyorsanız, size Android telefon görüşmeleri kaydetmenin bir yolunu göstereceğiz. İşte Android telefon görüşmeleri nasıl kaydedilir;

NOT: Bazı ülkelerde konuşan kişinin bilgisi olmadan bir telefon görüşmesi kaydederken yasalara aykırıdır. Bir konuşma kaydediyorsanız, diğer kişiyi bilgilendirmek daha iyidir. Telefon görüşmelerinin kaydedilmesi gizliliğin öfkesine yol açabilir ve aynı zamanda yanlış kullanılabilir. Herhangi bir sebepten sorumlu olmayacağız.

Android telefon görüşmeleri

Bir Uygulamayı Kullanarak Android’de Telefon Görüşmeleri Nasıl Kaydedilir?

Call Recorder adlı bir uygulama ile hem gelen hem de giden aramaları kaydedebilirsiniz. Call Recorder uygulaması, tek bir dokunuşla çağrı kaydını Etkinleştirme / Devre Dışı Bırakma özelliğine sahiptir. Bir arama yaptıktan veya gelen bir arama olduğunda, cevaplandıktan sonra kaydedilir. Google PlayStore’da bulabilirsiniz.

Call Recorder Nasıl Kullanılır?

İndirdikten sonra uygulamayı açın. Açmak için sağ üst köşedeki kaydırıcıya dokunun. Bu kadar. Çağrılarınız otomatik olarak kaydedilecektir. Kapatmak için aynı kaydırıcıya tekrar dokunun. İsterseniz uygulamayı yapılandırmak için ayarları kullanabilirsiniz, ancak buna gerek yoktur. İsim / numaraya dokunmak kaydedilmiş konuşmayı oynatır.

Yer açmak için istenmeyen arama kayıtlarını silebilirsiniz. Hangisini silmek istediğinizi seçmek için fotoğraflarına dokunun. Depolama ve temizlemenizde ne kadar yer kapladığını görebilirsiniz. Arama kayıtlarını telefonunuza da alabilirsiniz. Bulut depolama alanınızla senkronize etme seçeneği vardır. Dropbox ve Google Drive’ı destekler. Her arama kaydedildikten sonra bildirimleri etkinleştirmeyi seçebilirsiniz. Ayrıca, kaydedilen aramaları kaydetmenizi isteyebilir, böylece gereksiz kaydedilmiş aramaları göz ardı edebilirsiniz. Verilerinizi güvence altına almak için bir parolayı destekler. Cihazınızın paylaşıldığını veya telefonunuzu başka birine verdiğinizi düşünüyorsanız, uygulama her başlatıldığında kayıtlarınızı korumak için bir şifre ayarlayabilirsiniz.

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