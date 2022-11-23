Ankara Otel Fiyatları Hangi Kriterlere Göre Değişir?
Türkiye’nin başkenti olarak apayrı bir öneme sahip olan Ankara; ciddi şehir önyargılarının aksine ziyaretçilerine son derece eğlenceli dakikalar da vaat edebilir. Ankara; gezilip görülecek yerler bakımından bir hayli zengindir. Başta Anıtkabir olmak üzere çok sayıda yerin mutlaka görülmesi gerekir.
Ankara; size deniz, kum ve güneş vaat etmeyebilir. Hatta, insanların bu şehre genellikle iş amaçlı geldiklerini de söyleyebiliriz. Fakat, istediğiniz takdirde yalnızca ziyaret amaçlı olarak da Ankara’ya gelebilirsiniz. Gelmeden evvel Ankara otelleri hakkında araştırma yapmalısınız. Bilhassa Ankara otel fiyatları önem vermeniz gereken detaylar arasında bulunuyor. Ancak, Ankara otel fiyatları zannettiğiniz gibi yüksek değil! Bu şehirde çok uygun fiyatlı oteller de bulabilirsiniz.
Ankara Otel Tavsiyeleri
İlk olarak, Ankara otel fiyatları üzerinde etkili olan faktörlerden bahsedelim! Otelin konumu son derece önemlidir. Merkezi bir yerde bulunan otelin odaları için istenilen ücret tahmin edebileceğiniz gibi daha fazladır. Ayrıca, otelin popülerliği de fiyatlara etki eder. Hilton gibi oteller zincirine ait bir otelde kalmak için daha fazla para ödemeniz sürpriz olmaz. Buna ek olarak, otelin imkanları da önemli bir detay! Beş yıldızlı Ankara otelleri için istenilen ücret ile butik Ankara oteli için talep edilenin aynı olmayacağını siz de tahmin edersiniz. Biraz da Ankara otel tavsiyeleri verelim!
- Nobel Hotel Ankara: Uygun fiyatlı Ankara oteli arıyorsanız doğru yerdesiniz. Ulus bölgesinde yer alan bir oteldir. 37 odası vardır. Oda kahvaltı konsepti ile hizmet verir. Standart bir odasında internet, kasa ve televizyon bulunur.
- Double Comfort Hotel: Ekonomik Ankara otelleri arasındadır. Oda kahvaltı konseptine sahip olmasının yanı sıra tesiste sauna, restoran ve ortak televizyon vardır. Fiyat performans açısından en iyi Ankara otelleri arasında bulunur.
- Tryp by Wyndham Ankara: Çankaya sınırları içerisinde yer alan bir otel olmakla beraber fiyatı ile de dikkat çeker. 46 odası mevcuttur. Butik otellerden birisidir. Bilhassa şehir dışından Ankara’ya gelen kişiler için en uygun seçeneklerden birisidir.
- Bilkent Otel ve Konferans Merkezi: Tıpkı Tryp by Wyndham gibi Çankaya’da yer alır. Adından da anlaşılacağı üzere şehre konferans, toplantı vb sebeplerle gelen kişileri ağırlamayı tercih eder. 235 oda seçeneğine sahiptir. Bünyesinde SPA merkezi bulundurması ciddi bir avantajdır. Açık ve kapalı havuzunun bulunmasıyla da farkını ortaya koyar.
- Büyükhanlı Park Hotel: 1996 yılından bu yana hizmet veren popüler bir Ankara oteli olmakla beraber şehir merkezinde yer alır. Açık yüzme havuzu, SPA merkezi, toplantı salonu gibi imkanlarıyla göz doldurur.
- Ankara Hiltonsa: Tahmin edebileceğiniz gibi lüks Ankara otelleri arasındadır. Kavaklıdere bölgesinde yer almakla beraber 309 odaya sahiptir. Bilhassa iş ve etkinlik için Ankara’ya gelenleri ağırlayan son derece popüler bir oteldir.