Cyberpunk 2077 Oyunu Sistem Gereksinimleri ve Özellikleri

CD Projekt Red’in geliştirdiği ve yayımcılığını yaptığı Cyberpunk 2077, gün itibariyle çıktı. Oyuncular büyük merakla Cyberpunk 2077 oyununu bekliyordu ve bugün steam üzerinde oyun sunuldu.

2020’nin Nisan ayında piyasaya çıkacağı söylenmesine rağmen virüs ve pandemi sebebiyle oyun ertelenmişti. Daha sonra Cyberpunk 2077 oyunu, 17 Eylül tarihinde çıkacak denildi fakat yine tarihler tutmadı. Oyun yapımcıları son olarak Kasım ayında oyunu çıkartacaklarını açıklamışlardı yine evde ki hesap çarşıya uymadı.

10 Aralık 2020 tarihinde resmi olarak açıklanacağı söylendi ve o resmi açıklama doğruluğunu korumuş oldu.

Cyberpunk 2077 Çıktı

Oyun severlerin müthiş bir merak içerisinde bekledikleri Cyberpunk 2077 PC ve konsollar için yayınlandı. Oyun, şuan Steam üzerinde yayınlanmasının ardından rekora doğru koşuyor diyebiliriz.

Cyberpunk 2077 Oyunu Rekora Koşuyor

Geçtiğimiz yıllarda Fallout 4, tek oyunculu oyunlar arasında anlık oyuncu rekorunu elinde bulunduruyordu. Fakat Cyberpunk 2077 oyunu 1 milyon 3 bin 264 anlık oyuncu sayısı ile şuan Fallout 4’ün rekorunu ikiye katlamış durumda. Fallout 4, anlık olarak 472 bin 962 oyuncu sayısıyla liderliği elinde bulunduruyordu.

Cyberpunk 2077 Oyunu Nasıl İndirilir?

Oyunu Steam üzerinden indirebilirsiniz. Burada ki linke tıklayarak Steam adresine giriş yapıp oyunu PC ve konsollar için yükleyebilirsiniz.

CYBERPUNK 2077 Sistem Gereksinimleri

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri, günümüz bilgisayarlarında bulunan ortalama donanım özelliklerini birebir karşılıyor. Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir;

Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri – Minimum (1080p)

İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310

RAM: 8 GB

Grafik kartı: NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470

Depolama: 70 GB HDD (SSD öneriliyor)

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri – önerilen (1080p)

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Grafik kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury

Depolama: 70 GB SSD

1440p ultra ayarlar:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 2060 ya da AMD Radeon RX5700 XT

Depolama: 70 GB SSD

2160p ultra ayarlar:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 2080 – RTX 3070 ya da AMD Radeon RX 6800XT

Depolama: 70 GB SSD

Ray Tracing minimum (1080p):

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 2060

Depolama: 70 GB SSD

Ray Tracing yüksek (1440p):

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-6700 ya da AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 3070

Depolama: 70 GB SSD

Ray Tracing ultra (2160p):

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10

DirectX sürümü: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 16 GB

Grafik kartı: NVIDIA RTX 3080

Depolama: 70 GB SSD

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