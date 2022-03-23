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F Klavyeyi Q Klavyeye Çevirme Kısayolu

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Windows 10’da F klavyenin Q klavyeye kısayoldan nasıl dönüştürüleceği tüm bilgisayar kullanıcıları tarafından merak edilmektedir.

Bilgisayar kullanımı öğrenme aşamasında iken F klavye kullanan ya da tam tersi olarak, bilgisayar kullanımı öğrenme aşamasında iken Q klavye kullanan kişiler, hızlı yazı yazmayı ve klavye ile yapılabilecek olan diğer işlemleri, kullanımına alışık olmadıkları diğer klavyede hızlı bir şekilde gerçekleştiremezler. Bu yüzden gerek kendi bilgisayarlarında gerekse kullanmak zorunda oldukları diğer bilgisayarlarda var olan klavyenin kendi alıştıkları klavye çeşidinde olmaması durumunda, F klavyeyi Q klavyeye çevirme ya da Q klavyeyi F klavyeye çevirme işlemi gerçekleştirmektedirler.

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Windows 10 işletim sisteminin geliştirilmesi ile birlikte, bu işletim sisteminin bilgisayarlara yüklenmesi esnasında kullanıcılara klavye dilinin seçilmesi imkânı tanır. Bu aşamada kullanıcılar dikkatsizlik ya da başka sebeplerden ötürü klavye dilini alışık oldukların farklı bir dilde tercih ederek, kurulumun bu şekilde gerçekleşmesine neden olabilmektedirler. Ancak bu durum kalıcı bir durum değildir ve işletim sisteminin kurulma işleminin tamamlanmasından sonra F klavyeyi Q klavyeye çevirme imkânı bulunmaktadır.

F Klavyeyi Q Klavyeye Çevirme Windows 10
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1 F Klavyeyi Q Klavyeye Çevirme Windows 10
2 Klavyeyi Q Klavyeye Çevirme Windows 7
2.1 Q Klavyeyi F Klavyeye Çevirme

F Klavyeyi Q Klavyeye Çevirme Windows 10

Windows 10 işletim sisteminde F klavyeyi Q klavyeye çevirme işlemi birçok bilgisayar kullanıcısı tarafından yapılamamakta, bu neden ile de klavye dilinin nasıl değiştirileceği konusunda birçok soru ortaya çıkmaktadır. 

Windows 10 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda F klavyeyi Q klavyeye çevirme işlemi için uygulanması gereken adımlar şu şekildedir:

  1. Ekranda ya da bilgisayar klavyesinde yer ana “Windows” ifadesine tıklanarak, ifade görselinin üzerinde yer alan ayarlar sekmesine tıklanır.
  2. Ayarlar sekmesinde “zaman ve dil” seçeneğini tercih edilir.
  3. Açılan ekranda “dil” seçeneği tıklanarak, “varsayılan dil” kısmına Türkçe dili eklenir.
  4. Dil ekleme işlemi tamamlandıktan sonra açılan “seçenekler” kısmından “klavye ekle” kısmına gelinir ve tercihe göre belirlenen klavye eklenir.

Klavyeyi Q Klavyeye Çevirme Windows 7

Windows 7 işletim sisteminde klavyeyi Q klavyeye çevirme işlemini kısaya yoldan gerçekleştirmek mümkündür. 

Windows 7 işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda F klavyeyi Q klavyeye çevirme işlemi için CTRL + SHIFT tuşlarına aynı basılması yeterlidir. Bu tuşlara aynı anda basıldığı an da ekran F klavyeden Q klavyeye ya da Q klavyeden F klavyeye geçişi sağlayacak ifade belirmektedir.

Q Klavyeyi F Klavyeye Çevirme

Kullanılan klavyenin F klavyeye çevrilmesi için Windows 10 ve Windows 7 işletim sisteminde F klavyeyi Q klavyeye çevirme işlemlerinde uygulanan adımların aynı şekilde izlenmesi ve işlem sonunda Q klavye yerine F klavye seçilmesi yeterlidir.

Aybüke
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