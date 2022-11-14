Xiaomi Ses Kaydedici Nereye Kaydediyor? Çözüldü ✔️

Xiaomi telefonların en büyük ve kullanışlı özelliklerinden biri de arama kaydı almasıdır. Telefon ile görüşme yaparken, dilediğiniz zaman konuşmalarınızı kayıt altına alabilirsiniz. Bu özellik bazı durumlarda çok işinize yarayabilmektedir. Aynı zamanda kötü niyetle kullananlar da maalesef bulunmaktadır. Bu gibi durumları tasvip etmemekyeyiz. Ayrıca yasal olarak suç sayılmaktadır.

Xiaomi Ses Kaydedici Nereye Kaydediyor

Xiaomi Ses Kaydedici Nereye Kaydediyor?

Xiaomi telefonunuz ile bir görüşmeyi kayıt altına aldınız ve Xiaomi ses kaydedici nereye kaydediyor sorusuna yanıt verebilmek için, öncelikle telefon modelinizi bilmemiz gerekmektedir. Bazı modellerde farklı klasörler içinde yer alsa da benzer klasörlerde yer almaktadır. Bunun için;

Ses kayıt uygulamasına giriş yapın,

Daha sonra uygulama içerisinde menüde “Kaydedilen aramalar” sayfasını açın.

Bu noktada tüm kayıtlara kolayca erişebilir, dinleyebilir, silebilir veya başkasına gönderebilirsiniz.

Xiaomi Arama Kayıtları Nerede Yer Almaktadır?

Xiaomi arama kayıtları cihazda yer alan ses kayıt uygulamasına ve versiyonuna göre değişebilmektedir. Genel itibariyle üstte yer alan adımları takip ederek konuşma geçmişinize ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Arama Kayıtları Nerede

Bu şekilde ulaşamazsanız aşağıdaki listede yer alan klasör yıllarını takip ederek kontrol ediniz.

Android/com.android.soundrecorder/files

Internal Storage / Recordings

Dahili depolama/Miui klasörünün içindeki Sound recorder

Evet, üstte yer alan 3 adet klasör yolunu kontrol edin, cihazlara göre değişiklik gösterebilir, ayrı ayrı kontrol etmeyi unutmayın.

Xiaomi Çağrı Kaydetme Nasıl Yapılır?

Özel bir görüşmeyi kayıt altına almadan önce bu durumun yasal olmadığını tekrar hatırlatmak isteriz. Bu tür durumlarda karşı taraf şikayetçi olması durumunda çok büyük cezalar alabilirsiniz.

Öncelikle telefonunuzun Ayarlar menüsüne giriş yapın.

menüsüne giriş yapın. Daha sonra arama ayarları na geçiş yapın.

na geçiş yapın. Sonrasında arama kaydı sekmesine giriş yapın.

Aramaları otomatik kaydet diyerek çıkış yapın.

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