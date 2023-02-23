Yapılan araştırmalara göre her 5 kişinin 3’ünde akıllı bir telefon ya da tablet mevcut. Bu küçücük cihazlarla tüm sosyal ve finansal aktivitelerimizi rahatlıkla gerçekleştirebilir hale geldik. Özellikle akıllı telefonlara karşı küresel çapta devasa bir ilgi mevcut. Hal böyle olunca da telefon üreticileri arasında rekabet kızışıyor. En kaliteli akıllı telefon denildiğinde pek çok kişinin aklına Iphone gelir.

Özellikle Iphone 13 modeli tüketicilerden tam not alarak kendisini kanıtladı. Ancak bazı kullanıcılarda beklenmedik hatalar meydana gelebiliyor. Bunlardan bazıları kullanıcı kaynaklıyken bazıları da fabrika çıkışı teknik hatalı oluyor. Tüketicilerden gelen geri bildirimlere göre Iphone 13 ekran donma sorunu, başlıca problemler listesinde başı çekiyor. Peki, bu sorun nasıl çözülür, nelere dikkat etmek gerekir? Şimdi ayrıntılara geçelim.

Iphone 13 Ekran Donma Problemi

Iphone 13 Ekran Donma Problemi

Ekran donma sorunu, akıllı telefonlarda model gözetmeksizin en sık karşılaşılan durumlar arasındadır. Beklenmedik anlarda telefonun şarjının bitmesi ya da ekranın donması adeta elimizi kolumuzu bağlar. Aynı durum Iphone 13 içinde geçerlidir. Peki, Iphone 13 ekran donma problemi hangi durumlarda meydana gelir? Ani yüklenme, pil ömrünün tükenmesi, desteklenmeyen aksesuarlar vb. pek çok faktör ekran sorunlarını tetikler.

Bahsi geçen problem eğer donanımsal değilse çözümü son derece basittir. Fakat donanımsal bir arıza söz konusu ise yetkili servise götürmekten başka çare yoktur. Eski model telefonlarda çeşitli tuş kombinasyonlarıyla bu sorun çözüme ulaşıyordu. Yeni nesil akıllı cihazlar tuşlardan yoksun olduğu için çözüm yöntemleri de farklılık gösteriyor. Ancak hiç panik yapmanıza gerek yok. Denenmiş bazı alternatif çözümleri sizler için hazırladık.

Iphone 13 Pro Reset Atma

Iphone modellerinde resetleme işleminde kullanılan tuş kombinasyonları farklılık gösterir. Akıllı cihazınızın yeni olması, donmayacağı anlamına gelmez. Telefonunuz elma işaretinde, şarj işaretinde ya da kilit ekranında kalıyorsa reset atarak bu problemin üstesinden gelebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise şarjını bitmesini beklemektir. Ancak bu işlem uzun süreceği için vakit kaybetmemek adına gelin hep birlikte Iphone 13 resetleme adımlarına göz atalım:

Ses açma düğmesine hızlı bir şekilde basıp bırakın.

Yan bölümde yer alan ekran kilidi düğmesine elma işareti görünene kadar basılı tutun.

Söz konusu işlemler gerçekleştirilirken şarjınızın %50 olmasına dikkat edin.

Yukarıdaki adımlardan cihazınız resetlenecek ve Iphone 13 ekran donma sorunu ortadan kalkacaktır. Eğer telefonunuz açılırken elma logosunda takılı kaldı ise Apple marka başka bir bilgisayara İtunnes yükleyerek telefonunuzu güncellemeyi deneyin. Bu işlemi yaparken şarj kablonuzun orijinal olmasına dikkat edin.

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