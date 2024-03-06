Minecraft Server Satın Almak için Rabisu Oyun Sunucularını Tercih Edin

Milyonlarca oyuncunun hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını sınırsız bir dünya üzerinde sergilemelerine imkan tanıyan Minecraft’ta bu keyifli deneyimi bir üst seviyeye taşımak ve arkadaşlarınızla unutulmaz anılar biriktirmek için güçlü ve güvenilir bir sunucuya ihtiyaç duyulmaktadır.

Rabisu oyun sunucuları ise bu noktada devreye girmekte ve kişilere aradıkları server hizmetini kusursuz bir şekilde sunmayı başarmaktadır. Türkiye’nin önde gelen oyun sunucuları sağlayıcılarından biri olarak, Minecraft severlere farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Kişiler ihtiyaç duydukları Minecraft sunucularına sunulan farklı planlar sayesinde kolayca ve güvenle sahip olabilmektedir. Minecraft server satın al hizmeti için Rabisu’yu tercih etmenizin sağlayacağı avantajlar arasında ise şunlar bulunmaktadır.

En son teknoloji işlemciler ve donanımlarla donatılmış sunucular ile gecikmesiz ve akıcı bir oyun deneyimi sunulmaktadır.

Oyuncu sayınız ne kadar olursa olsun, sunucular her zaman yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır.

Siparişinizi tamamladıktan sonra sunucunuz saniyeler içinde kurulmakta ve kullanıma hazır hale gelmektedir.

Sunucu yönetimi için özel bir kontrol paneli ile sunucunuz üzerinde tam kontrol sahibi olunabilmektedir.

Tecrübeli ve uzman ekip, 7 gün 24 saat her türlü sorunuzda ve sorununuzda size yardımcı olmak için hazır bulunmaktadır.

En önemlisi ise her bütçeye uygun farklı fiyat seçenekleri ile Minecraft sunucu hizmeti sunulmaktadır.

Minecraft Server için VDS Nasıl Alınır?

Minecraft oyununda sunucu kurmanın iki ana yolu bulunmaktadır. İlki kendi bilgisayarınızı kullanmak veya bir sanal özel sunucu (VDS) kiralamaktır. Kendi bilgisayarınızı kullanırken sunucuyu çalışır durumda tutmak için bilgisayarınızın sürekli açık ve çalışır durumda olması gerekmektedir.

Ancak Minecraft VDS satın alma hizmeti bu zorunluluğu ortadan kaldırarak sunucuyu 7/24 çalışır durumda tutmakta ve sunucu yönetimi ile ilgili daha az sorumluluk almanızı sağlamaktadır. Çok uygun fiyatlarla yüksek performanslı, güvenli ve hızlı bir sunucu için VDS server oldukça avantajlı olmaktadır.

Minecraft server satın almak isteyenler, özellikle Rabisu’yu tercih ederek ve şu adımları takip ederek kolayca bir server satın alabilmektedir.

Bir VDS kiralamadan önce sunucunuzun ne kadar işlemci gücü, RAM ve depolama alanına ihtiyacı olacağını belirlemeniz gerekmektedir.

Sunucunuzda kaç oyuncunun oynayacağını ve sunucunuzda ne tür modlar ve eklentiler çalıştıracağınıza bağlı olarak farklı planlar seçmeniz gerekmektedir.

Rabisu.com’a giriş yapın.

Ardından Minecraft için sunulan 3 farklı plandan sizin için en uygun olan planı seçin.

Ardından “Satın Al” butonuna tıklayın.

Açılan sayfada RAM, lokasyon ve hostname bilgilerini doldurun.

Ardından “Devam Et” butonuna tıklayarak ödeme sayfasına ulaşın.

Ödemenizi gerçekleştirdikten sonra sunucunuz hemen teslim edilmektedir.

VDS’niz oluşturulduktan sonra Minecraft sunucunuzu kurmanız gerekmektedir.

Rabisu kurulumunuzu ücretsiz olarak gerçekleştirmektedir.

Sunucunuz kurulduktan sonra onu ihtiyaçlarınıza göre yapılandırmanız gerekmektedir.

Sunucu ayarlarını (örneğin, dünya modu, zorluk seviyesi, PvP) yapılandırın. Eklentiler ve modlar yükleyin. Sunucu kurallarını ayarlayın.

Sunucunuz yapılandırıldıktan sonra sunucuyu başlatabilir ve kusursuz bir sunucuya sahip olabilirsiniz.

Minecraft Server Satın Alınacak Yerler

Minecraft sunucu satın al hizmetinden yararlanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Ancak öncelikle bu hizmet için kendisini kanıtlamış, güvenilir, sunucularının performansı yüksek, farklı ihtiyaçları karşılayan ve uygun fiyatlı bir firma gerekmektedir.

Rabisu da bu noktada devreye girerek Türkiye’nin en kaliteli Minecraft sunucularını müşterilerine sunmayı başarmaktadır. Minecraft server satın alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında ise şunlar bulunmaktadır.

Sunucu işletim sistemi için Linux daha fazla özelleştirme ve kontrol imkanı sunmaktadır. Windows ise kullanımı daha kolaydır ve daha az teknik bilgi gerektirmektedir.

Sunucuda oynayacak olan oyuncu sayısına göre işlemci kapasitesi seçilmelidir. Daha fazla oyuncu ve mod için daha güçlü bir işlemci gerekmektedir.

RAM sunucunun aynı anda birden fazla işlemi kaldırabilme kapasitesini belirlemekte ve daha fazla RAM, daha akıcı bir oyun deneyimi sağlamaktadır.

Sunucu haritası, modlar ve eklentiler için depolama alanı gereklidir. Daha fazla oyuncu ve mod için daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.

Farklı sunucu sağlayıcıları farklı fiyatlar sunmaktadır. İhtiyaçlarınızı karşılayan ve bütçenize uygun bir sunucu seçmeniz önemlidir.

Ayrıca sunulan ek hizmet ve özelliklere de dikkat edilmesi gerekmektedir. DDoS koruması, Web Script, Plugin ve VİP satış sistemi gibi ek özellikler çok daha kaliteli bir sunucu hizmeti anlamına gelmektedir.

Minecraft Server Fiyatları Nelerdir?

Minecraft server fiyatları özellikle tercih edilecek firmaya ve beraberinde sunucu için tercih edilecek özelliklere göre farklılık göstermektedir. Rabisu, piyasadaki en uygun fiyatlı planlarla her bütçeye ve her ihtiyaca uygun sunucu çözümleri sunmayı başarmaktadır.

Kişiler, 19,90 TL’den başlayan aylık fiyatlarla kusursuz bir performansa sahip Minecraft sunucusuna sahip olabilmektedir. Rabisu tarafından sunulan planlar ve aylık fiyatları şöyledir.