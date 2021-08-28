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One Piece Yeni Bölüm Ne Zaman 2021

tarafından admin
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One Piece yeni bölüm ne zaman 2021 bölümlerini merak eden okuyucularımız için en doğru bilgileri araştırarak, sizler için bir araya getirdik.

One Piece kaç bölüm 2021 ve One Piece Final ne zaman sorularına yanıt vermeye çalışacağız.

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1 One Piece Yeni Bölüm Ne Zaman 2021
1.1 One Piece kaç bölüm 2021

One Piece Yeni Bölüm Ne Zaman 2021

One Piece yeni bölüm ne zaman 2021 sorusu açık bir yanıt içermemektedir. Netflix tarafından 10 bölüm olarak çekimlerinin yapılacağı açıklanmasına rağmen henüz çekimleri başlamış değil. Daha oyuncu seçimlerinin bile yapılmadığı ulaştığımız bilgiler arasında yer almaktadır.

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Netflix ile anlaşmaya varıldığı zaman ciddi bir şekilde çalışmalara başlanacağı bilgisi paylaşılmıştı. Lige Action olarak adlandırılan 10 bölümlük dizi versiyonu için oyuncular arasında Manga’nın yaratıcısı Eiichiro Oda bile diziye dahil olacağı söylenmişti.

One Piece Yeni Bölüm Ne Zaman 2021
One Piece Yeni Bölüm Ne Zaman 2021

One Piece kaç bölüm 2021

One Piece kaç bölüm 2021 için 10 bölüm olarak çekimlerinin yapılacağı duyuruldu. Fakat Netflix tarafından henüz çekimlerine başlanmış değil. Bu sebeple One Piece Final Ne Zaman 2021 sorusuna da net bir cevap veremiyoruz.

Son edindiğimiz bilgilere göre Manga serisi çekimleri başlamış değil. Bu sebeple 2021 yılında ekranlara gelmesi mümkün gözükmüyor. Dileriz ki gelen bilgiler yanlıştır ve çekimler gizli şekilde başlamıştır diye ümit ediyoruz. Ancak bu durumda 2021 yılında yeni bölümlerin gelmesi mümkün olacaktır. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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    admin
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