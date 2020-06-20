Parolaları Yönetmek İçin iCloud Anahtarlık Nasıl Kullanılır?

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Şifre yöneticileri, iOS ve macOS cihazlarına sahip olanlar da dahil olmak üzere kullanıcılar için popüler bir araçtır. Bu tür araçların birçoğu mevcut olsa da, şirket şimdi bir şifre yöneticisi sunmak için kendi çabalarını artırıyor. Ve bu Apple’dan iCloud Anahtarlık şeklinde geliyor.
Apple’ın iCloud Anahtarlık son birkaç yıldan beri kullanıma sunulmuş olsa da, şirket onu daha güçlü iOS ve macOS’ta yeni sürümüyle yetenekli hale getiriyor. Örneğin, şirket şimdi her web sitesi ve uygulama için güçlü ve benzersiz şifreler oluşturabilecek yeni özellikler ekledi. Parola daha sonra otomatik olarak iCloud Keychain’de saklanır ve tüm bağlı cihazlardan kolayca erişilebilir.
Bir iOS cihazı kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin;
MacOS kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin;
Tamamlandığında, her web sitesi için net bir şifre listesi ve giriş bilgileri ile karşılaşacaksınız.
iCloud Keychain kullanımı, tarama deneyiminizi daha pürüzsüz hale getirecek ve neredeyse her giriş ekranında kendini gösterecektir. Bu, kullanıcı adınıza ve şifrenize kolayca erişebilmenizin yanı sıra kart ödemeleri, adres ve daha fazlası için otomatik doldurma önerileri sunar. Aynı şifreyi birden fazla web sitesinde yeniden kullandıysanız da sizi uyarır. Ayrıca, bir hizmetin web sitesinde şifrenizi değiştirmek için hızlı bir bağlantı sağlar.