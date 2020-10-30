Pinterest Mobil Uygulamada Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır? - Teknofeed.COM

Pinterest kullanıcıları bazen bu popüler resim stok uygulamasından rahatsızlık duyup hesaplarını kapatmak isteyebiliyorlar. Peki Pinterest hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesabınızı silmek için Pinterest uygulaması üzerinden birtakım işlemleri uygulamanız gerekiyor.

Sizler için hesap silme sürecini detaylı bir şekilde anlattık. Görsel paylaşım platformu olan Pinterest uygulaması, günümüzün en aktif sosyal medya mecralarından birisi. Pinterest’in, özellikle Google aramalarında bile göremediğimiz görselleri listelemesi, video ve GIF gibi formatları desteklemesi uygulamanın önemli özellikleri arasında yer alıyor. Fakat bazen kullandığımız bir uygulamayı silmek isteyebiliyoruz ve bu uygulamalardan birisi de Pinterest olabilir. Pinterest platformunu kullanmayı bırakmanız, maalesef hesabınızın otomatik olarak kapanacağı anlamına gelmiyor. Tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi siz istemedikçe profiliniz ve diğer bilgileriniz Pinterest’te kalmaya devam ediyor. Bu sebeple Pinterest hesap silme işlemlerini sizler için adım adım anlattık.

Pinterest hesap silme adımları:

1- Pinterest uygulamasında, sağ üst köşede yer alan altıgen sembole basın

2- ‘Hesap ayarları’ seçeneğini bulup dokunun.

3- ‘Hesabı kapat’ seçeneğine basın.

3- Daha sonra tekrardan ‘Hesabı kapat’ seçeneğine dokunun

1-Pinterest uygulamasında, sağ üst köşede yer alan altıgen sembole dokunun.

iPhone, iPad veya Android telefonlarınızdan Pinterest uygulamasına girdiğinizde, sağ üst köşede yer alan altıgen bir sembol göreceksiniz. Altıgen şekle basarak ayarlar menüsüne ulaşın. Buradan sonra diğer adıma geçelim.

2- ‘Hesap ayarları’ seçeneğine basın.

Altıgen sembole bastıktan sonra karşınıza birçok ayar seçeneği çıktığını göreceksiniz. Bu seçeneklerin arasından ‘Hesap ayarları’ yazan seçeneğe basıp bir sonraki aşamaya geçelim.

3- ‘Hesabı kapat’ seçeneğine basın.

Hesap ayarları menüsüne girdiğinizde en altta bulunan ‘Hesabı kapat’ seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğin üzerine dokunarak bir sonraki aşamaya geçelim.

3- Tekrardan ‘Hesabı kapat’ seçeneğine basın.

Adım 3’de ‘Hesabı kapat’ seçeneğine basmamızın ardından ekrana ‘Emin misiniz?’ başlıklı küçük bir menü çıkacaktır. Bu menüden de kırmızı şekil içerisinde yer alan ‘Hesabı kapat’ butonuna basın. Yaptığımız tüm bu işlemlerden sonra e-mail’inize bir e-posta geldiğini göreceksiniz. Gelen bu e-postadan da onay vererek Pinterest hesabınızı silebilirsiniz.