Redmi Note 9 Ses Sorunu Çözümü – Kesin Ve Kalıcı Yöntem *2021

Redmi note 9 ses sorunu çözümü arayışında olan, birçok xiaomi kullanıcısına faydalı olacağı düşüncesi ile Xiaomi redmi note 9 ses yükseltme nasıl yapılır tüm detayları sizler için bir araya getirdik. Xiaomi’nin en çok satan modeli olan 9 serisi dünyadada oldukça ses getiren bir model olmasına rağmen bazı problemler ile başınızı derde sokabilir. Bizde sizler gibi, müzik sesinin düzgün çıkmamasının, birisi ile konuşurken anlaşılmamanın ve anlamamanın ne kadar sinir bozucu olabileceğini tahmin edebiliyoruz.

Kimse bu tür sorun yaşamaktan hoşlanmaz, ancak bununla ilgili bir sorununuz varsa, şanslısınız çünkü sorundan nasıl kalıcı olarak kurtulabileceğinizi ve en ideal redmi note 9 ses ayarlarını sizler için araştırdık. Bilmeniz gereken ilk şey, bu sorunun aslında sadece Xiaomi’ye has olmadığı, aksine birçok birçok farklı marka ve modellerde yaygın olduğu bilinmelidir.

Redmi Note 9 Ses Sorunu Çözümü

Redmi Note 9 Ses Sorunu Çözümü için yapılması gereken bazı adımlar vardır. Bu adımları başlıklar halinde yazımızın devamında sizler için bir araya getirdik. Aşağıdaki ahize sorunundaki adımları uyguladığınız takdirde de hoparlör sesi yükselecektir. Bunu da not olarak düşeyim.

Redmi Note 9 Ses Sorunu Çözümü

İlk adım olarak her zamanki gibi ayarlara giriş yapın. Ayarlar sekmesinden ek ayarlara giriş yapın. Daha sonra ise Hoparlörü temizle seçeneğine tıklayın. Bu sayfadan hoparlörü temizle seçeneğini seçin ve temizleme işlemi tamamlanıncaya kadar bekleyin. Bu işlemde hoparlör içindeki toz vb kirler temizlenecektir.

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Redmi Note 9 Ahize Ses Sorunu Çözümü

Xiaomi redmi note 9 ahize ses sorunu çözümü için sırası ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

Öncelikle cihazımızdan ayarlar kısmına giriş yapın. Daha sonra uygulamalara tıklayın. Bu menüden uygulamaları yönet seçeneğine tıklayın. Sonrasında açılan sayfada sağ üst köşedeki üç nokta işaretine tıklayın. Bu sayfadan ise uygulama tercihlerini sıfırla diyerek işlemi sonlandırın.

Artık ahize sorununuz çözüldü.

Redmi Note 9 Ahize Ses Sorunu Kesin Çözüm 2021 (2. Yöntem)

İlk yöntem ile sonuç alamayanlar için sıradaki işlem adımları:

Öncelikle ayarlara giriş yapıyoruz. Sonrasında telefon hakkında yazan kısma giriyoruz. Daha sonra ise sistem güncelleme yazısına tıklayın. Ardından sağ üst köşedeki üç nokta işaretine tıklayın. Daha sonra ise en son paketi indir diyerek güncelleme yapın.

Tüm bu adımlardan sonra sorununuz çözülmedi ise en yakın xiaomi servisine başvurarak donanım kontrol, yaptırmalısınız.

Kaynak: Google