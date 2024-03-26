SEO Çalışması Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Günümüzde SEO’ya odaklanmayan bir web sitesinden bahsetmek oldukça güçtür. Daha büyük bir kitleye ulaşmak isteyen ve içeriğini dijital dünya ile paylaşmak isteyen her web sitesinin ihtiyacı SEO optimizasyonudur.

SEO, bir web sitesinin dijital varlığını sürdürmesi için uygulanan en önemli çalışmalar arasında yer alır. Doğru uygulanan bir SEO çalışması da web sitelerinin uzun ömürlü olmasını ve organik trafik kazanmasını sağlar.

Peki, arama motoru optimizasyonu (SEO) nedir? SEO çalışması nedir? Doğru bir SEO çalışması nasıl uygulanır? Eğer bu sorulara cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Bu bağlamda, bu yazıda “SEO optimizasyonu nedir ve nasıl yapılır?” sorularını cevaplayacağız. SEO çalışmasının nasıl yapıldığı ile ilgili her adımı bu yazıda bulabilirsiniz.

Anahtar Kelime Seçimi ve Kullanımı

Bir SEO çalışmasının ilk aşaması olan anahtar kelime araştırması, hedef kitlenizin arama motorlarında içeriğinizi aramak için kullandığı kelime ve kelime öbeklerini bulma yönün yapılan çalışmalardır. Anahtar kelime araştırması arama motoru optimizasyonunun önemli bir parçasıdır.

Doğru anahtar kelime bulunduğunda arama motoru sonuçlarında yer alabilir, Google sıralamanızı yükseltebilirsiniz. Bu bağlamda, anahtar kelime araştırması yaparken dikkat etmeniz gereken bazı faktörler bulunmaktadır. Doğru uyguladığınız takdirde arama motoru sıralamanızı yükseltecek faktörler ise şu şekilde sıralanabilir:

Arama niyetini bulmak Hedef kitle ve rakip analizi yapmak Uzun kuyruklu kelimelere yönelmek Kelimelerin aranma yoğunluğunu ve tıklanma potansiyelini analiz etmek

Peki, anahtar kelime neden önemlidir? Söz konusu anahtar kelime araştırması olduğunda SEO ne işe yarar? diye sorabilirsiniz.

Anahtar kelime araştırması, sizi arama motoru sonuçlarında üst sıralara taşıyacak kelimeleri bulmakla kalmaz, aynı zamanda rekabeti ve hedef kitlenizi anlamanızı, etkili bir SEO stratejisi geliştirmenizi ve içeriğinizi ön plana çıkarmanızı da sağlar. Bunun yanı sıra, anahtar kelime araştırması doğru uygulandığında içeriğinizin hedef kitlenizin dikkatini çekmesini ve organik trafiği arttırmayı da sağlar.

Mobil Uyumluluk ve Hız Optimizasyonu

SEO nedir sorusunun cevabına bakıldığında, arama motoru görünürlüğünüzü iyileştirmek ve organik trafik çekmek için yapılan her türlü optimizasyon çalışmalarının SEO’nun kapsamına girdiği söylenebilir. Bu SEO çalışmaları arasında, çoğunlukla gözden kaçabilen ama SEO açısından oldukça önemli olan bir konuda daha vardır. O da teknik SEO’dur. Peki, teknik SEO nedir?

Teknik SEO, web sitenizin SEO performansını izleyen ve arama motoru görünürlüğünü engelleyen sorunları ortadan kaldıran SEO optimizasyon çalışmalarıdır. Site hızından mobil uyumluluğa kadar birçok konuyla ilgilenen teknik SEO, web sitenizin teknik açıdan herhangi bir problem ile karşılaşmamasına odaklanır, SEO problemlerini çözer ve sitenin SEP performansını arttırır.

Mobil uyumluluk ve hız optimizasyonu da teknik SEO’nun önemli parçaları arasında yer alır. Mobil ile uyumlu bir web sitesi oluşturmak günümüzün dijital dünyasının en büyük gereksinimlerinden birisidir. Bunu sağlamak için SEO çalışmaları mobile uygun bir tema seçmeye, görselleri ve içeriği mobile uygun optimize etmeye ve mobile uygun site içi navigasyonu oluşturmaya odaklanır.

Mobil uyumluluğun yanı sıra, site hızı da arama motoru sıralamalarındaki konumunuzu etkileyen bir etkendir. Bu sebeple arama motoru optimizasyonu sırasında site hızını arttırmaya yarayacak çalışmalara da yer verilir. Site hızını arttırmaya odaklanırken şu kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz:

SEO’ya uygun bir site dizaynı oluşturmaya Görselleri optimize etmeye Fazla eklentilerden kurtulmaya Kırık linkleri onarmaya Daha hızlı bir web hosting’e geçmeye

Kaliteli İçerik Üretimi ve Güncel Tutma

Eğer anahtar kelime bir web sitesinin arama motoru görünürlüğünün anahtarı ise içerik de sitenize organik trafik çekmenin ve ziyaretçileri sitenizde zaman geçirmeye ikna etmenin yoludur. Bu sebeple, SEO çalışmaları söz konusu olduğunda anahtar kelime ve içeriğini birbirinden ayrı düşünmek zordur.

Kaliteli bir içerik SEO’ya uygun optimize edilmiş, anlaşılır ve özgün bir yazıdır. İçeriği SEO’ya uygun optimize etmek için de şu kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz:

İçerik özgün olmalı Paragraflara ayrılarak yazılmalı Başlık, alt başlık, meta açıklama gibi bölümleri olmalı Anahtar kelime kullanılmalı İçerikle alakalı iç linklere yer verilmeli Görsel ve video kullanılmalı ve görseller SEO’ya uygun optimize edilmeli İçerik düzenli olarak analiz edilmeli ve güncel tutulmalı

Kaliteli bir içeriğe sahip olabilirsiniz ama içeriğinizi güncel tutmazsanız arama motoru görünürlüğünüzü ve içeriğinize gelen ziyaretçi sayısını kaybedebilirsiniz. İçeriğinizi ve içeriğinizde bulunan link, görsel gibi ögeleri düzenli olarak kontrol etmeli, içeriğinizde kullandığınız anahtar kelimenizin getirdiği ziyaretçi sayısını takip etmeli ve trendleri takip etmelisiniz.

Backlink ve Bağlantı Yapısının Önemi

Backlinkler, Google’ın ve arama motorlarının bir web sitesini arama motoru sonuçlarında göstermek için kullandığı sıralama kriterlerinden birisidir. Bu sebeple, backlinkler bir SEO çalışmasının da ayrılmaz parçası olarak yer alır.

Backlink, kendi web siteniz dışındaki başka web sitelerinden aldığınız ya da onların web sitesine gönderdiğiniz bağlantılardır. İçeriğinize yönlendiren bu bağlantılar, o web sitesini ziyaret eden kullanıcıların sizin içeriğinizin linkine tıklayarak sitenize yönlendirilmesini sağlar. Bu sayede de web sitenize gelen organik trafik sayısını arttırabilirsiniz.

Backlink stratejisi uygulanırken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunmaktadır. Hangi backlink stratejisini uygulayacağınız ve hangi web sitelerinden backlink alacağınız backlink oluşturma sürecini etkileyen faktörler arasında yer alır.

Backlink alacağınız web sitesi, sizin içeriğinize benzer içerikler üretmeli ve web sitesinin otoritesi ve güvenilirliği yüksek olmalıdır. Otoriter ve güvenilir web sitelerinden aldığınız backlinkler hem arama motorlarının hem de site ziyaretçilerinin gözünde sizin de web sitenizin güvenilir algılanmasını sağlayacaktır.

Kullanıcı Deneyimi ve Site Yapısı

Günümüzde, arama motoru sıralamalarında yer almak için sadece arama motorlarının beklentilerini değil, hedef kitlenizin ihtiyaçlarını da öz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu noktada etkili olan kullanıcı deneyimi (UX) de temelinde hedef kitlenin ihtiyaçlarını anlamaya ve bu ihtiyaçlara uygun strateji geliştirmeye odaklanır.

SEO çalışmalarında kullanıcı deneyimine odaklanmak da önemli bir gereksinimdir. Sitenizin kullanıcı deneyimi arttırmak için de işe site yapısını kullanıcı odaklı oluşturmaktan başlayabilirsiniz.

Kullanıcı deneyimine odaklanan bir web sitesi oluştururken de şu faktörleri dikkate alabilirsiniz:

Kullanıcıların sitenizde rahatça dolaşmasını sağlayacak bir navigasyon sistemi Site hiyerarşisi kurma ve önemli bilgilerin kolay ulaşılabilir olmasını sağlama Site içi linkler kullanarak bilgiye ulaşmayı kolaylaştırma Kullandığınız anahtar kelimelerin tıklanma sayısını analiz etme ve ihtiyaca göre güncelleme Sitenizi mobile uygun optimize etme

Ancak, yapabilecekleriniz sadece site yapısı ile sınırlı değildir. Kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren içerik oluşturmak da kullanıcı deneyimi açısından önemlidir. Sizler de anlaşılır bir içerik yazarak ve içeriğinizi hedef kitle ihtiyaçlarına göre güncel tutarak kullanıcı deneyimini geliştirebilirsiniz.

Sonuç: Google SEO Nedir? Nasıl Yapılır?

Sonuç olarak, dijital dünyanın en büyük gerekliliklerinden olan SEO optimizasyonu, web sitelerin dijital varlıklarını sürdürmesi için oldukça önemlidir. Bu bağlamda, bizler de bu yazıda SEO çalışması yapmanın neden önemli olduğunu ve SEO çalışması sırasında neleri dikkate almanız gerektiğini inceledik. Umarız bu yazı “SEO çalışması nedir?” ve “SEO optimizasyonu nasıl yapılır?” sorularını cevaplamada etkili olmuştur.

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