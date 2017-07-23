Şifre Nasıl Tahmin Edilir?

Bir şifreyi tahmin etmenin garantili bir yolu olmamasına rağmen, sizi doğru yöne götürebilecek birkaç yöntem vardır. Bir parolanın nasıl tahmin edileceğini bilmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.
Her yılın sonunda, en yaygın kullanılan 25 şifrenin bir listesi yayınlanır. Bu şifreler tahmin edilmesi en kolay olan ve en sık saldırıya uğrayanlardır. Bu şifrelerden herhangi birini kendiniz almaktan kaçınmak zorunda olsanız da, bu şifreler listesinden tahmin etmeyi deneyin:
En belirgin şifreleri tahmin etmekten başka, profesyonel şifre tahminciler tarafından kullanılan birkaç püf noktası vardır. İşte bilmeniz gereken birkaç püf noktası:
Parolanın belirli bir uzunlukta olması gerekip gerekmediğini (genellikle şifreler en az 6 karakter uzunluğunda olmalı) ve en az bir sayı veya bir sembol veya özel bir karaktere sahip olup olmadığına bakın.
Parola “ipucu” seçeneğine sahipse, parola tahmininde size yol göstermesi için bir ipucu isteyin. İpucu sorusu, “Annenizin kızlık soyadı nedir?” Gibi bir şey olabilir. veya “İlk evcil hayvanınızın adı nedir?” Bu sorular, şifreyi daha kolay bulmanıza yardımcı olabilir; Kişinin ilk evcil hayvanının adını bilmiyor olabilirsiniz, ancak birçok evcil hayvan adından tahmin edebilirsiniz..
Birçok insanın, özellikle de kadınların, şifrelerinde kişisel isimleri vardır. Çoğu insan kendi ismini bir şifreye koymaz, ama yine de deneyebilirsin. İşte bir şifre tahmin ederken denenecek diğer isimler:
Ayrıca, kişinin hobilerini veya ilgi alanlarını düşünerek bir şifreyi tahmin edebilirsiniz.