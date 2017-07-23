Şifre Nasıl Tahmin Edilir?

Bir şifreyi tahmin etmenin garantili bir yolu olmamasına rağmen, sizi doğru yöne götürebilecek birkaç yöntem vardır. Bir parolanın nasıl tahmin edileceğini bilmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

1. Yaygın Şifreleri Tespit Edin

Her yılın sonunda, en yaygın kullanılan 25 şifrenin bir listesi yayınlanır. Bu şifreler tahmin edilmesi en kolay olan ve en sık saldırıya uğrayanlardır. Bu şifrelerden herhangi birini kendiniz almaktan kaçınmak zorunda olsanız da, bu şifreler listesinden tahmin etmeyi deneyin:

Parola

123456 ‘

12345678

abc123

qwerty

maymun

girmeme izin ver

Ejderha

111111

beyzbol

seni seviyorum

trustno1

1234567

gunes isigi

ana

123123

Hoşgeldiniz

gölge

Futbol

isa

ninja

benim şifrem

password1

2. Yaygın Olarak Kullanılan Sayıları Kullan

En belirgin şifreleri tahmin etmekten başka, profesyonel şifre tahminciler tarafından kullanılan birkaç püf noktası vardır. İşte bilmeniz gereken birkaç püf noktası:

Şifrenin içinde bir rakam varsa, genellikle 1 veya 2 olacaktır ve bu rakam şifrenin sonunda olacaktır.

Şifrede büyük bir harf varsa, genellikle başlangıçta olacaktır (genellikle sesli harf kullanılır.)

3. Parola Uzunluğuna Dikkat Edin

Parolanın belirli bir uzunlukta olması gerekip gerekmediğini (genellikle şifreler en az 6 karakter uzunluğunda olmalı) ve en az bir sayı veya bir sembol veya özel bir karaktere sahip olup olmadığına bakın.

4. Bir İpucu İsteyin

Parola “ipucu” seçeneğine sahipse, parola tahmininde size yol göstermesi için bir ipucu isteyin. İpucu sorusu, “Annenizin kızlık soyadı nedir?” Gibi bir şey olabilir. veya “İlk evcil hayvanınızın adı nedir?” Bu sorular, şifreyi daha kolay bulmanıza yardımcı olabilir; Kişinin ilk evcil hayvanının adını bilmiyor olabilirsiniz, ancak birçok evcil hayvan adından tahmin edebilirsiniz..

5. Kişinin Yakınlarının Adını Öğren

Birçok insanın, özellikle de kadınların, şifrelerinde kişisel isimleri vardır. Çoğu insan kendi ismini bir şifreye koymaz, ama yine de deneyebilirsin. İşte bir şifre tahmin ederken denenecek diğer isimler:

Kişinin eşinin adı

Kişinin kardeşlerinin isimleri

Kişinin şu anki veya en sevdiği evcil hayvanının adı

Kişinin favori sporcusunun adı

Kişinin çocukluk takma adı veya mevcut takma adı

6. Kişinin Hobilerini Öğrenin

Ayrıca, kişinin hobilerini veya ilgi alanlarını düşünerek bir şifreyi tahmin edebilirsiniz.