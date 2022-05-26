Trendyol çark çevirme günün belirli saatlerinde Kasım 2021 tarihinden beri kullanıcıların daha çok indirimlerle rahat alışveriş yapmasına olanak sunuyor. Kullanıcılar tarafından merak edilen Trendyol çark nerede, Trendyol çark çevirme nasıl yapılır ya da Trendyol çark çevirme ne zaman gibi sorular merak edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor.

Trendyol Çark Çevirme Nerede ve Nasıl Yapılır

Trendyol Çark Çevirme

Trendyol uygulamasının en çok kazandıran seçeneklerinden bir tanesinin çark olması kullanıcıların kendileri için Trendyol çark çevirme hilesi nasıl yapılacak, kim ne kadar kazanacak gibi detayları merak ediyor. Trendyol hediye çarkı için uygulamada yer almak yeterli olacak. Her gün 20:00’da kullanıcıların çark için çevirme işlemi yapmaları ve kendileri için sunulan 250 TL’ye kadar indirimleri yakalamaları da öncelik olacak. Bu noktada yapılması gereken belirli adımlar ve herkes sınırlı sayıda sunulan çark hizmeti sayesinde indirimleri alabilmek için hızlı hareket etmek yeterli olacak.

Trendyol Çark Çevirme Nerede?

Trendyol kazandıran çark nerede kısmı bir hayli merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Kullanıcılar Trendyol üzerinde her gün sınırlı sayıda sunulan çarklardaki indirimlerden yararlanmak için kendileri için sunulan çarkları çevirmek istiyor. Çark çevirmek çok kolay bir işlem olsa bile Trendyol indirim çarkı sınırlı sayıda sunulan bir hizmet olmasından ötürü kullanıcıların çark öne çıktığı zaman direk çevirmek gerekir. Belirli sayıda kullanıcılar için her gün 250 TL’ye kadar indirim sunulacak. Kazandıran çark için kullanıcıların uygulamaya girmeleri yeterli olacak. Trendyol çark uygulamaya girdikten sonra çark üzerine tıklamak ve ardından da çevrilmesini beklemek yeterli olacak. Belirli kullanıcı için verilen indirimler sayesinde kişiler kendileri için sunulan indirimlerden yararlanabilecekler.

Trendyol Çarkı Çevirme Nerede ve Nasıl Yapılır

Trendyol Çarkı Nasıl Çevrilir?

Trendyol çarkı çevir için uygulamaya giriş yapmak ve ardından da ekrana gelen çarkın üzerine tıklamak yeterli olacak. Bir kere Trendyol şans çarkı üzerine tıkladıktan sonra otomatik bir şekilde çevrilmeye başlayacak ve kullanıcılar kendileri için ekrana gelen indirimleri verilen süre içerisinde kullanmaya başlayabilecekler. Bu indirimler sayesinde her gün belirli sayıda kullanıcı daha indirimli alışveriş yapabiliyor.