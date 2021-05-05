Ücretsiz Hosting Veren Siteler – 2021 Tam Liste

Ücretsiz hosting veren siteler ile platformların en efektif şekilde dizayn edilmesi ve geniş içerik skalası ile kullanıcı dostu bir yapıya sahip olması olanaklıdır.

Hosting, bilineceği üzere web sitelerinin arka yüzü olma özelliğine sahiptir. Web platformlara yüklenecek olan içeriklerin gizlendiği ve saklanarak muhafaza edildiği bu alanlara ücretsiz olarak erişmek her zaman mümkün değildir.

En iyi ücretsiz hosting siteleri arasında yer alan ve son dönemde oldukça ilgi gören Hostinger.com, ilk kez web platform sahibi olacaklar için önemli bir alternatiftir. Neredeyse ücretsiz sayılabilecek olan bu platform aracılığıyla web sitelerinin en kreatif şekilde dizayn edilmesi mümkündür.

Sites.Google

Google güvencesi ile sunulan Sites.Google çok fazla bilinmiyor olsa da bedava hosting 2021 yılı servis sağlayıcıları arasındadır. Hosting olanakları sunma konusunda son derece cömert olan Google’ın bu servisi aynı zamanda sıra dışı genişlikte bir entegrasyon olanağı sağlıyor olması nedeniyle kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmüştür.

Free Hostia

Bedava hosting 2021 sağlayıcıları arasında yer alan Free Hostia, çoğu kullanıcı için yetersiz sayılabilecek bir alan depolama hizmeti verir. 250 MB disk alanı sunan platform buna ek olarak 6 GB bant genişliği ve 3 adet de mail adresi sunmaktadır.

Infinity Free

Infinity Free, bedava host veren siteler arasında depolama alanı konusunda sıra dışı olanaklar sunarak en etkileyici konuma yerleşmiştir. Sınırsız depolama alanı ve bant genişliğini kullanıma sunan platformun aynı zamanda 10 adet e-posta hesabı olanağı sunduğu da belirtilmelidir.

Googie Host

En iyi ücretsiz hosting sağlayıcı platformlar arasında belki de ilk sırada olması gereken Googie Host, kullanıcılarına ücretsiz SSL olanağı sağlıyor olmasının yanı sıra sınırsız bant genişliği ve 1 GB depolama alanı ile benzersiz bir avantajlar vadetmektedir.

Free Hosting No Ads

Bedava hosting 2021 siteleri kapsamında varlığının sürdüren Free Hosting No Ads, 1 GB depolama alanı ve 5 GB bant genişliği gibi avantajları kullanıcılarına sunuyor olmasının yanı sıra kullanım kolaylığı bakımından oldukça basit bir kullanım sağlamaktadır.