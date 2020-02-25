Windows 10 Hızlandırma 2020 - İşte Windows Hızlandırma Yöntemleri

Windows 10 hızlandırma 2020 yılında da daha önceki dönemlerde olduğu gibi en çok çabalanan konular arasında yer alıyor. Genel olarak zaten Windows 10’a alışmak zor olmuşken, bir de bilgisayarının yavaşladığını düşünen ve bu duruma müdahale edemeyen bir kullanıcı oldukça zor durumlarla karşılaşabiliyor. Peki Windows 10 nasıl hızlandırılır? Windows 10 hızlandırma yöntemlerini uygulamak aslında alışılması zor olan bu işletim sisteminde sanıldığı kadar zor değil.

İşte Windows 10 hızlandırma rehberi ve bilmeniz gerekenler.

Windows 10 Hızlandırma 2020’de de Gündemde

Windows 10 nasıl hızlandırılır sorusunun ilk yanıtı, aslında tüm eski bilgisayar kullanıcılarının bildiği bir yöntemle disk birleştirme ve onarma. Windows XP’den itibaren tüm bilgisayarların performanslarının hızlandırılmasında kullanılan bu yöntem Windows 10 hızlandırma yolları arasında da yer alıyor ancak bunun için Windows 10 kullanıcılarına Microsoft Disk İyileştirici aracı sunuluyor.

İlk olarak bilgisayarınızın görev çubuğunda bulunan arama kutusuna “ birleştir ” yazın.

Karşınıza çıkan “ Sürücüleri Birleştir Ve İyileştir ” seçeneğini açın.

Uygulamayı açtığınızda, bilgisayarınız içerisinde yer alan tüm sürücüleri görebileceksiniz. Yapmanız gereken işlem, birleştirip iyileştirmek istediğiniz sürücüleri seçmek.

Bu aşamanın sonrasında önce Çözümle; sonra da En İyi Duruma Getir fonksiyonlarını kullanarak bilgisayarınızın disklerini birleştirin ve iyileştirin.

Windows 10 bilgisayar hızlandırma yöntemleri arasında yer alan bu işlem aslında işletim sistemi tarafından, ayarlar değiştirilmediği sürece, varsayılan olarak çalışır ve haftada bir kere uygulanır. Böylece dağınık olarak konumlanmış verilerin bir araya toplanması ve dolayısı ile de bilgisayarın daha hızlı çalışması olanaklı hale gelmiş olur.

Windows 10 hızlandırma yöntemlerinden bir diğeri de bilgisayarın performans seçeneklerini kontrol etmektir. Bunun için yapılması gereken işlemler adım adım şu şekilde sıralanmaktadır:

Bilgisayarınızın masaüstü ekranında bulunan Bilgisayarım simgesinin üzerinde sağ tık yapın.

Karşınıza gelen seçenekler arasından Özellikler’i tıklayın.

Bu alanda Gelişmiş Sistem Ayarları’nı seçin.

Karşınıza Performans bölüm çıktığında Ayarlar’a tıklayın.

Bilgisayarınız eski değilse ya da donanım bakımından cihazınıza güveniyorsanız, Bilgisayarım İçin En İyi Olanı Windows Seçsin alanının aktif olmasına dikkat edin.

Bilgisayarınızın donanımının iyi olmaması ya da eski olması durumunda, En İyi Performans İçin Ayarla’ya tıklayın. Bu sayede, Windows 10 hızlandırma 2020 için bilgisayarınızın görselliğinden feragat edip hızının artmasını sağlamış olursunuz. Eğer isterseniz Özel sekmesine tıklayarak kısıtlanmasını istediğiniz görsel öğeleri kendiniz de belirleyebilirsiniz. Ancak şunu unutmamalısınız ki, bilgisayarınızın hızlanması için yapılan görsellik kısıtlamaları çok da gerekli şeyler değildir ve hız için değer.

Windows 10 Hızlandırma Yöntemleri 2020

Windows 10 nasıl hızlandırılır sorusunun en önemli yanıtlarından bir diğeri de sıradan hard disklerden yüksek hızlı SSD’lere geçmek. Bu diskler ilk çıktıklarında haklarında çok şey söylendi ve yazıldı. Herkes kullanmak istese de fiyatları oldukça yüksekti. Ancak sonrasında fiyatları daha uygun hale gelen SSD’lerin bilgisayarlara uyumlu hale getirilmeleri, takılmaları ve kullanımları da oldukça kolay.



Biraz becerikliyseniz almış olduğunuz SSD’yi bilgisayarınıza kendiniz takabilirsiniz. Bazı SSD’lerin içerisinde CD’leri de bulunmakta ve bilgisayar içerisinde yer alan hard diskte bulunan veri ve ayarları yeni SSD’ye kaydedebilmektedirler. Böylece disk geçişi sırasında hiç bir veri ya da ayar kaybı yaşanmaz. SSD kullanımı Windows 10 hızlandırma yöntemlerinin en etkilileri arasında yer almaktadır.



Bir diğer seçenek ise RAM kapasitesini arttırmaktır. Windows 10, Microsoft tarafından sürekli gönderilen güncellemelerle zenginleştirilir; ancak bu durumun RAM üzerinde önemli bir etkisi vardır ki o da, işletim sistemi güncellendikçe, çalışırken daha fazla geçici belleğe gereksinim duyduğudur. Kullanılan program sayılarının artması da cihaz RAM’inden yedikçe, daha yüksek kapasiteli bir RAM’e gereksinim duyulur.



Satın alacağınız RAM’in bilgisayarınızla uyum içerisinde olması gerektiğini unutmayın. Her RAM, sizin bilgisayarınız için uygun değildir. Ancak RAM artışı sağladığınızda, bilgisayarınızın performansında önemli bir artış olduğuna kısa süre içerisinde şahit olursunuz.

Basit Yöntemlerle Windows 10 Pc Hızlandırma

Windows 10 hızlandırma yöntemlerinden bir diğeri de Güç Seçeneği içerisinden Yüksek Performans‘ı seçmektir. Bu durumda bilgisayarınız daha fazla enerji tüketir; ancak ulaşabileceği en üst hız sınırına da ulaşmış olur. Eğer dizüstü bir bilgisayar kullanıyorsanız, bu ayarın, pil ömrünüzü kısaltabileceğini unutmamalısınız.

Denetim Masasına gelin.

Güç Seçeneklerine tıklayın.

Varsayılanı Dengeli olarak ayarlanmış olan alanı Yüksek Performans’a getirin.

Windows 10 hızlandırma 2020 için yapmış olduğunuz bu işlemi onaylayın.

Akıllı Depolama, Windows 10 hızlandırma yöntemleri arasında yer alan en önemli alternatiflerden bir tanesi. Bu özelliğin kullanılması durumunda, bilgisayarın geri dönüşüm kutusunda ve kullanılmayan dosyalar arasında bir sıralamaya gidiliyor. Kullanılan sabit sürücünün depolama alanı azaldığında, kullanılmayan dosyalar ve geri dönüşüm kutusu içerisinde yer alan veriler silinerek sabit sürücüde kullanıcıya yer açılmış oluyor.

Windows 10 Ayarları’na gidin.

Burada bulunan arama kutucuğuna Depolama yazın.

Karşınıza gelen seçenekler arasında yer alan Akıllı Depolamayı Aç butonuna tıklayın. Karşınıza gelecek olan ekranda, bilgisayarınızda yer alan videolar, geçici dosyalar, belgeler ve uygulamaların ne kadar yer kapladığını görebileceksiniz. İlgili bölümlere tıklayarak, işinize yaramayan ve bilgisayarınızda çok yer kaplayan verilerin temizliğini gerçekleştirebilirsiniz.

Akıllı Depolamayı Yapılandır Ve Şimdi Çalıştır butonuna tıklayarak, neler yapabileceğinizi görebilir ve var olan ayarları tercihlerinize göre yapılandırabilirsiniz.

Yardımcı Programlarla Hızlandırma Yöntemleri

Bilgisayarlar kullanılmaya başladıkları günden itibaren, sürekli olarak; çalışmaları sırasında başlatılan bazı uygulamalar dolayısı ile performans azlığı sorunu ile karşı karşıya kalırlar. Bilgisayar açılırken, kullanıcı onayını almadan, otomatik olarak başlatılan uygulamalar arasında, üretici firma yazılımlarının yanı sıra, sonradan kullanıcılar tarafından yüklenen ama az kullanılan uygulama ve eklentiler de yer almaktadır. Bu durum bilgisayarın performansının yavaşlamasının en önemli nedenleri arasında yer almaktadır.

Ctrl + Shift + Esc tuşlarına klavyenizde aynı anda basarak Görev Yöneticisi’ni çalıştırın.

Başlangıç sekmesine tıklayın. Burada karşınıza, bilgisayarınızı açtığınızda otomatik olarak başlatılan uygulamaların listesi çıkacaktır.

Bilgisayarınızın açılması sırasında çalışmasını istemediğiniz uygulamaların isimlerine tıklayın.

Devre Dışı Bırak butonuna basarak, o uygulamaların, bilgisayar başlatıldığında otomatik olarak çalışmalarına engel olabilirsiniz.

Windows 10 hızlandırma 2020 yöntemlerinden bir diğeri de arama özelliğini denetlemektir. Çünkü Windows 10 işletim sistemi, bilgisayarda bulunan tüm dosyaları, kullanıcıların onlara kolay erişebilmeleri adına indexler. Ve bu durum, özellikle eski ya da donanım bakımından zayıf bilgisayarların performanslarının azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, Windows 10 hızlandırma yöntemleri arasında indexlemenin kapatılması ya da arama kriterlerinin daraltılması da yer almaktadır. Örneğin belirli klasörlerin indexlenmesine izin verebilirsiniz.

Windows Ayarları’nı açın.

Windows Arama bölümünü bulun.

Karşınıza, Klasik ve Gelişmiş olmak üzere iki farklı seçenek çıkacaktır.

Klasik Arama’yı seçmeniz halinde, Windows 10 nasıl hızlandırılır sorunuza önemli bir yanıt bulmuş olursunuz ve arama sırasında daha az klasörle işlem yapan bilgisayarınız daha hızlı çalışmaya başlar.

Windows 10 hızlandırma 2020 yöntemlerinin, geçmiş yöntemlerle değişmeyen bir diğer alternatifi de CCleaner isimli, ücretsiz sürümü de bulunan yazılımdır. Bu yazılım hem kullanıcıların gizliliğini tehdit eden zararlıları bulma; hem de bilgisayarda köklü bir temizlik yapma işine yarar. CCleaner uygulamasını çalıştırıp kullanmak için şu adımları takip edebilirsiniz: