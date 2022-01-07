Xiaomi Redmi Note 8 ve Pro Ahize Sesi Yükseltme

Xiaomi redmi note 8 ahize sesi yükseltme, Xiaomi redmi note 8 ve pro ahize sorunu çözümü nasıl yapılır? Tüm detaylar ve daha fazlası yazımızın devamında.

Redmi serisinde yer alan ‘’Note 8’’ ilk çıktığı zaman hiç kuşkusuz dönemin en popüler telefon modelleri arasına girmiştir. Gerek kamera yerleşimleri gerek performansı ile tam bir f/p ürünü olarak kullanıcıların beğenisini kazanmıştır. Günümüzde aktif şekilde kullanılmaya devam edilmektedir.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro hoparlör sesi yükseltme başlılık içeriğimizde ilginizi çekebilir.

Her model ve marka telefonlarda olduğu gibi zamanla Redmi note 8 de de bazı sorunlar olmuştur. Bunlardan biri de ahize sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Xiaomi Redmi Note 8 Ahize Sesi Yükseltme Nasıl Yapılır?

Xiaomi redmi note 8 ahize sesi yükseltme işlemi note 8 proya göre biraz daha zaman ve dikkat almaktadır. Her 2 modelde işlemcileri farklı olduğu için ayrı ayrı yöntemler kullanılmaktadır.

Redmi Note 8 ahize sesi yükseltme (Root’ lu)

Bu yöntem sadece root lu cihazlar için geçerlidir. Cihazınız root lu değilse ‘’eu rom’’ kurabilirsiniz. En iyi ahize ve hoparlör sesi deneyimine sahiptir. Es file Explorer, programı kurulu değilse kurun. Sonra Es file Explorer programını açın ve ‘’system/etc ‘’ yolunu takip edin. Burada “mixer_paths_3_2_forte” dosyasını açın. ( mixer_paths_3_2_tasha da olabilir ) İlgili dosyadan “path name=”headphones” başlığını bulun. Bu başlık altında yer alan aşağıdaki satırları bulun ve sonunda yer alan 84 rakamını 100 e kadar yükseltebilirsiniz.

<ctl name=”RX1 Digital Volume” value=”84″ />

<ctl name=”RX2 Digital Volume” value=”84″ />

Tekrar hatırlatmak gerekirse bu işlemleri yapabilmeniz için cihazın rootlu olması gerekir. Ekstra olarak değiştirdiğiniz bu dosyanın izinlerini rw-r-r olarak ayarlamalısınız, aksi halde cihazınız açılmayacaktır.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Ahize Sesi Yükseltme

Bu aşamada vereceğimiz yöntem sadece Redmi note 8 pro ahize sorunu çözümü için geçerlidir.

Redmi Note 8 Pro ahize sesi yükseltme

Öncelikle geliştirici seçeneklerini açmalısınız. ( Ayarlar->Telefon Hakkında-> MIUI Sürüm yazan yere 5-6 kere dokunun ve ekranda uyarı çıkınca bırakın) Daha sonra telefonunuzdan arama kısmına gelerek *#*#3646633#*#* kodunu yazın ve arama tuşuna basın. Sonrasında “engineer mode” menüsüne giriş yapacaksınız. Açılan menüden sağa doğru kaydırarak “Hardware Testing” yazısına tıklayın. Bu menüden “Audio->Volume->Audio Playback” adımlarını takip edin. Açılan sayfadan ilk seçenek default, 2. seçenek System, 3. seçenek ¾-pole headset olacak şekilde ayarlı olmasına dikkat edin. Sonrasında “Headset Pga” değerini max 160 olacak şekilde ayarlayın. Normal değeri 124 tür. Sonrasında “Set” butonuna basarak çıkış yapın.

Xiaomi Redmi Note 8 ve Pro Ahize Sesi Yükseltme Ayarları (Rootlu)

Bu yöntem ise redmi note 8 ve pro modellerinin ahize sorununa çözüm olarak her ikisinde de işe yaramaktadır.

Rootlu cihazlar için en kısa ve basit yöntem ( kimine göre karmaşık olabilir) Dolby Atmos modülünü kurmanız yeterlidir. Dolby Atmos kurabilmek için cihazınız Magisk ile rootlu olmalıdır. Bootloop vb. Gibi bir sıkıntı yaşarsanız bu linkteki Magisk Uninstaller zipini TWRP/ OrangeFox’tan flaşlamanız yeterli.

Dolby Atmos kurulumu konusunda kafanıza takılan bir nokta olursa yorumlarda belirtin, detaylı kurulum rehberi hazırlayıp yazıya ekleyebilirim.