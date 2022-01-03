Xiaomi Redmi Note 8 Pro Ses Yükseltme Kodu ve Ses Ayarları *2022

Xiaomi redmi note 8 pro ses yükseltme kodu ile hoparlör sesi yükseltmek mümkün mü? Redmi Note 8 ses yükseltme ayarları en iyi şekilde nasıl yapılır? Tüm sorularınıza bu makalemizde yanıt bulacaksınız. Sizlere bu makalede verecek olduğumuz yöntemleri öncelikle kendim deneyip test edip faydasını gördüklerimi bu yazıda ele aldığımı bilmenizi isterim. Bu sayede işe yaramaz yöntemler ile gereksiz yere vakit kaybetmeyeceksiniz.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Ses Yükseltme Nasıl Yapılır?

Redmi note 8 ve pro hoparlör sesi yükseltme için bir kaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler cihazınızın Root lu olup olmamasına göre değişmektedir.

Root lu cihazlar için Xiaomi Redmi Note 8 ve Pro Hoparlör Sesi Yükseltme Ayarları :

Rootlu cihazlar için en kısa ve basit yöntem ( kimine göre karmaşık olabilir) Dolby Atmos modülünü kurmanız yeterlidir. Dolby Atmos kurabilmek için cihazınız Magisk ile rootlu olmalıdır. Bootloop vb. Gibi bir sıkıntı yaşarsanız bu linkteki Magisk Uninstaller zipini TWRP/ OrangeFox’tan flaşlamanız yeterli.

Dolby Atmos kurulumu konusunda kafanıza takılan bir nokta olursa yorumlarda belirtin, detaylı kurulum rehberi hazırlayıp yazıya ekleyebilirim.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Ses Yükseltme Kodu ve Ayarları

Redmi note 8 pro hoparlör sesi yükseltme için sırası ile aşağıdaki adımları takip edin. Bu yöntem sadece note 8 pro için geçerlidir.

Öncelikle geliştirici seçeneklerini açmalısınız. ( Ayarlar->Telefon Hakkında-> MIUI Sürüm yazan yere 5-6 kere dokunun ve ekranda uyarı çıkınca bırakın) Daha sonra telefonunuzdan arama kısmına gelerek *#*#3646633#*#* kodunu yazın ve arama tuşuna basın. Sonrasında “engineer mode” menüsüne giriş yapacaksınız. Açılan menüden sağa doğru kaydırarak “Hardware Testing” yazısına tıklayın. Bu menüden “Audio->Volume->Audio Playback” adımlarını takip edin. Açılan sayfadan ilk seçenek default, 2. seçenek System, 3. seçenek ¾-pole headset olacak şekilde ayarlı olmasına dikkat edin. Sonrasında “Headset Pga” değerini max 160 olacak şekilde ayarlayın. Normal değeri 124 tür. Sonrasında “Set” butonuna basarak çıkış yapın.

Bu yöntem ile hem hoparlör sesi hem ahize sesi yükselecektir.

Xiaomi Redmi Note 8 Ses Yükseltme Kodu ve Ayarları

Xiaomi’nin en çok satan modelleri arasında yer alan note 8 serisi günümüzde hala aktif olarak kullanılmaktadır. Yeni gelen güncellemeler ile bir takım sorunlar yaşansa da son çıkan güncellemelerde bu sorunlar çözülmeye çalışılmış ve en iyi performans deneyimi yaşatmaya yönelik çözümler üretilmiştir. Daha fazla ses ve performans isteyen Siz değerleri okuyucularımız için bir kaç tüyo daha vereceğiz.

Redmi note 8 ses hoparlör sesi yükseltme ve ayarları için sırası ile aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

Rootlu cihazlar için en kısa ve basit yöntem ( kimine göre karmaşık olabilir) Dolby Atmos modülünü kurmanız yeterlidir. Dolby Atmos kurabilmek için cihazınız Magisk ile rootlu olmalıdır. Bootloop vb. Gibi bir sıkıntı yaşarsanız bu linkteki Magisk Uninstaller zipini TWRP/ OrangeFox’tan flaşlamanız yeterli.

Burada Dolby Atmos yerine farklı uygulamalar da kurulabilir. Başka sorunlarınız için bize yorumlar bölümünden mutlaka yazın.