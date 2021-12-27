Xiaomi redmi note 9 pro su geçiriyor mu? sorusu Xiaomi kullanıcılarının ve yeni telefon alacak olanların en çok merak ettiği konulardan biridir. Redmi note 9 serisi su geçirmezlik özelliği varmı ve benzeri tüm sorularınızın yanıtını bu makalemizde sizler için bir araya getirdik.

Xiaomi Redmi Note 9 PRO Su Geçiriyor Mu?

Telefon arayışında olan bir çok kişi Redmi Note 9 serisinde su geçirmezlik özelliği olduğuna dair söylentiler duymaktadır. Sizlerin kafasındaki karışıklıkları gidermek için geniş kapsamlı bir yazı hazırladık.

Xiaomi Redmi Note 9 PRO Su Geçiriyor Mu?

Redmi Note 9 Su Geçirir Mi?

Xiaomi redmi note 9 su geçirir mi? sorusuna cevap vermeden önce kısaca özelliklerine değinmemiz gerekirse ;

Boyutları 165.8 x 76.7 x 8.8 mm, ağırlık olarak ise 209 gramdır.

IPS LCD ekranı 6.67″ inç büyüklüğündedir.

Çözünürlük 1080 x 2400 piksel olup, inç başına düşen piksel yoğunluğu 395 ppi olarak yer almakta.

Ön kamerası 16 MP değerindedir.

Arka tarafta 64 MP dörtlü kamera.

İşlemcisi olarak ise Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver)

64GB hafıza ve 4GB RAM, 128GB hafıza ve 6GB RAM seçenekleri.

Batarya gücü 5020 mAh.

Özelliklerinde de gördüğünüz üzere redmi note 9 un su geçirme özelliğine dair bilgi gözükmüyor. Fakat yapılan testlerde ve yabancı kaynaklarda aksi bilgiler yer almaktadır. Gelin neler yazılmış ve yapılan deneyleri birlikte okuyup izleyelim.

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Redmi Note 9 Pro Su Geçiriyor Mu?

Redmi Note 9 PRO da, Splash-proof yani su sıçramalarına karşı dayanıklı. Fakat direkt dökülmeler veya direkt suya batma durumunda cihazınızın su alabileceği gibi garanti dışı kalacaktır.

Yapılan testlerde suya batırma gibi durumlarda dahi su almadığı gözlemlenmiştir. İlgili test videosunu gelin birlikte izleyelim.

Redmi note 9 su geçirmezlik testi