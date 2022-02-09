Bu yazımızda sizlere Xiaomi Redmi Note 9 ve Pro kamera ayarları nasıl yapılır, nasıl daha güzel fotoğraf çekilir sorularınıza cevap vereceğiz. Günümüzde hemen hemen her cihazda mükemmel fotoğraflar çekmek kolay gibi gözükse de biraz bilgi ve tecrübe istemektedir. Tecrübenin yanında, kullanmış olduğunuz telefona özel birtakım ayarlarda bulunmaktadır. Bu ayarları nasıl yapacağız sorusunun cevabı için yazımızın devamına göz atmalısınız.

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Xiaomi Redmi Note 9 ve Pro Kamera Ayarları

Xiaomi redmi note 9 ve pro kamera ayarları sizlere birden fazla yöntem göstereceğiz. Bu ayarları yaparak sizler de, çok güzel fotoğraflar çekebileceksiniz. Bu seviyeye gelmek için biraz denemeler yapmanız, ortama ışığa göre kendi ayarlarınızı geliştirmeniz gerekecektir. Fakat bunun öncesinde bir takım ön bilgiler edinerek güzel fotoğraflar çekmek için daha da hazır hale gelmelisiniz.

Xiaomi Redmi Note 9 ve Pro Kamera Ayarları İpuçları

Daha iyi fotoğraf çekmek için, kameranın birçok ayarını değiştirdiniz ve daha kötü fotoğraflar mı çekiyorsunuz? Orjinal ayarlar ile daha iyi fotoğraf çektiğinizi düşünüyor iseniz, öncelikle kamera ayarlarınızı varsayılan ayarlara döndürmek ile başlayabilirsiniz.

Xiaomi redmi note 9 varsayılan kamera ayarları

Öncelikle kamera uygulamasını açın. Daha sonra sağ üst köşede yer alan 3 çizgi işaretine tıklayın. Bu kısımdan sol üst köşeden ayarlar seçeneğine tıklayın. Daha sonra açılan sayfada aşağıda yer alan “Varsayılan ayarları yükle” seçeneğine tıklayın. Son olarak gelen uyarı tamam diyerek çıkış yapın.

Xiaomi redmi note 9 ve pro kamera kullanımı

Filigran: Çektiğiniz fotoğraflar havalı gözükmesi için filigran ekleyin. Canlı ipuçları: Bu seçeneği açık olması size birtakım öneriler sunacaktır. Qr kodu tara: Bu seçenek fotoğraf çekimi esnasında pek bir işinize yaramayabilir. Ultra geniş çekimlerde bozulmaları düzeltin: Bu seçeneği mutlaka açık bırakın. Geniş açı çekimlerde daha başarılı sonuçlar alacaksınız. Fotoğraf Kalitesi: Bu seçeneği en yüksek ayara getirin. Ses tuşları fonksiyonu: Kalite için önemsiz bir seçenek. Dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Odakla ve Çek: Bu seçeneği mutlaka açık bırakın. Fotoğraflarınız daha da kaliteli olacaktır.

Xiaomi Redmi Note 9 ve Pro Kamera Ayarları Nasıl Yapılır 2022

Bu başlığımızda kendi ayarlarınızı ve dengenizi kurarak xiaomi ile mükemmel fotoğraflar nasıl çekilir, detaylı şekilde ele alacağız. Güzel fotoğraflar çekmek için stok kamera uygulaması haricinde 3. parti uygulamalar da kullanabilirsiniz. Fakat bunun öncesinde stok kamera ayarları nasıl olmalı onlara cevap vereceğiz. Bu aşamada biraz zorlanabilirsiniz fakat deneye deneye kendinizi çok fazla geliştireceksiniz, bundan emin olabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 9 ve Pro Kamera Ayarları (Pro Mode)

Pro Mod seçeneğini seç. İSO ayarını seç: En iyi İSO ayarını yapmak için yavaş yavaş İSO ayarlarını değiştir. İşte bu dediğin zaman en iyi İSO ayarını buldun demektir. Kamera açısını ayarla: Geniş açı seçeneğini aktif etmek size daha fazla detay ve daha güzel fotoğraflar sunacaktır. Kontrast ve Doygunluğu ayarla: Kontrast ve doygunluk ayarları ile oynayarak en sevdiğiniz renkleri elde edebilir, can alıcı çekimler yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey, zaman ortam ve yaratıcılık geri kalan herşey sizin kontrolünüzde. Beyaz dengesini ayarla: Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz? O halde beyaz dengesine bakmaya ne dersiniz? HDr seçeneğini kullan: En gerçekçi renklere ulaş. Makro çekimler yap: Yakın çekimler mi yapmak istiyorsun? Makro seçeneğini değerlendirin. En iyi yakın çekimler bu seçenekten geçer.

1-)Redmi note 9 İSO ayarı nasıl olmalı?

Fotoğraf çekiminde en can alıcı nokta İSO ayarları olmaktadır. İyi bir fotoğraf çekebilmek ve ışık dengesini ayarlamak için ortamı güzel şekilde kavramak gerekmektedir. Fotoğraf karesinde yer alacak nesnelere ışık nereden nasıl vuruyor, hangi açıdan çekerek daha başarılı oluruz bunları kavramak biraz zaman alacaktır.

İSO miktarını ayarlarken içinde bulunduğumuz ortam çok aydınlık ise düşük tutmamız gerekecektir.

Eğer karanlık bir yerde iseniz tam tersine İSO oranını arttırmanız gerekecektir.

Buradaki en iyi oranı içinde bulunduğunuz ortama göre deneyimleyerek öğrenmeniz gerekmektedir. Burdan vereceğimiz bir değer ile mükemmel fotoğrafların aksine kötü fotoğraflar çekmenize sebep olabiliriz.

2-)Redmi note 9 beyaz dengesi

Hemen hemen tüm mobil cihazlarda yer alan beyaz dengesi size ekstra tonlama sağlamaktadır.

Beyaz dengesini kendi zevkinize ve çekmekte olduğunuz fotoğraf karesinde en iyi görüntüyü, verecek şekilde ayarlamalısınız. Burda demek istediğimi çekim esnasında o dengeyi yakalayınca çok daha iyi anlayacaksınız.

3-)Xiaomi redmi note 9 hdr ayarı

HDR veya HDR+ özelliği günümüzde tüm mobil cihazlarda bulunmaktadır. HDR özelliğini çekmek istediğiniz fotoğraflarda kullanarak daha iyi veya daha canlı görüntüler elde edebilirsiniz. Eğer telefonunuz da Ois vb titreme önleyici özellik bulunmuyor ise HDR açık konumda fotoğraf çekerken tripod kullanmanızı tavsiye ederiz. Tripod+HDR ile çok daha profesyonel çekimler yapmak oldukça kolaydır.