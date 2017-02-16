Apex Legends Hataları, Oyundan Atma, Kasma Sorunları, Çözüm Yolları

Kısa süre içerisinde büyük başarılar yakalamayı başaran EA firması, şimdi ise bir çok sorun ile uğraşıyor. İşte oyun içerisinde alınan hataların çözümleri ve FPS arttırma önerileri bu yazımızda.

Yazının yazıldığı tarih itibariyle Apex Legends piyasaya sürüleli tam 15 gün oluyor ve oyun ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Stream camiasının önde gelen isimlerini kullanarak yapılan akıllıca reklam hamleleriyle oyun her geçen gün büyüyor. Bazı yabancı kaynaklara göre Fortnite oyuncu kitlesinin büyük bir kısmı Apex Legends’a kaydı bile. Fornite’ın ücretsiz battle pass vermesinin de altında yatan sebebin bu olduğu aşikar.

Tabii her şeyin dört dörtlük gittiğini söylemek doğru olmaz. Zira oyun her ne kadar buram buram kalite koksa da beraberinde birçok teknik problem getirdi. İnternette Apex Legends takılıyor, Apex Legends oyundan atıyor, Apex Legends düşük FPS, Apex Legends FPS arttırma, r5apex.exe – Application Error gibi terimler kullanarak kısa bir araştırma yaparsanız ne demek istediğimizi görebilirsiniz. Hal böyle olunca biz de bu tarz problemler yaşayan okurlarımız için bazı çözüm önerilerini bir araya getirmeye karar verdik.

Başlamadan önce: Aşağıda yer alan yöntemlerin tamamı internet üzerinde insanların paylaştığı ve işe yaradığı kanıtlanmış yöntemlerdir. Her bilgisayarın problemi aynı olmadığı gibi her bilgisayarın çözümü de aynı olmayacaktır. Ayrıca fark edeceğiniz üzere aşağıda yer alan yöntemlerin bazıları üst düzey bilgisayar bilgisi gerektirebilir. Bu durumda biz emin olmadığınız hususlarda bilgisayarınızın ayarlarıyla oynamanızı tavsiye etmiyoruz. Doğabilecek problemlerde sorumluluğun size ait olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Sorun: Apex Legends oyun sırasında birden kapanıyor, oyun sırasında takılıyor veya başlamadan önce çeşitli hata uyarıları veriyor?

EA geçtiğimiz hafta yaptığı bir duyuruyla AMD başta olmak üzere eski işlemcilerin Apex Legends’ın ürettiği yüksek sayıda komutu işleyemeyip anlık olarak işlemi durdurduğunu kabul etmişti. Çözüm önerisi olarak sunulan bazı alt başlıklar ise şöyle:

İşlemci sürücünüzün güncel olduğundan emin olun. İşlemci üreticinizin (Intel veya AMD) web sitesinde en güncel sürücüyü bulabilirsiniz.

Aynı anda çalışan işlem sayısını azaltarak işlemci üzerindeki yükü hafifletin. Bunun için oyuna girmeden önce görev yöneticisini gözden geçirip sistemle alakası olmayan görevleri sonlandırabilirsiniz.

Origin’i ve oyunu tamamen sisteminizden kaldırıp yeniden indirin. Bazen temiz bir kurulum bütün sorunları çözmeye yeter. Tabi sildikten sonra kalan config dosyalarını da mutlaka temizlemelisiniz, aksi halde sistem çerezleri saklı tutarak yine aynı hataları almanıza sebep olabilir.

Apex Legends dosyalarını onarın. Bu işlem için Origin’i açıp oyun kütüphanenize gidin. Apex Legens görseline sağ tıklayıp “Onar” seçeneğini seçin. Yaklaşık 2-3 dakika süren bu işlem tüm dosyaların bütünlüğünü kontrol edecek ve eksik dosya varsa onları onaracak veya yeniden indirecektir.

Oyunun uyumluluk durumunu kontrol edin !

Eğer oyunu oynadığınız sistem Windows 10 ise Apex Legends’ın uyumluluk durumunu doğrulayın. Oyunun yüklü olduğu konumu açın. Varsayılan olarak: C -> Program Files -> Origin Games -> Apex. Bu konuma ulaştıktan sonra “ r5apex ” adlı .exe dosyasına sağ tıklayın. En altta özellikler butonuna tıklayın. “Uyumluluk” sekmesine gidin ve “ Uyumluluk Modu ” başlığı altında “Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu:” kutusuna işaret koyun. Alttaki açılır menüden Windows 7’yi seçin. Bu pencereyi kapatmadan önce en alttaki kutucuk olan “Bu programı yönetici olarak çalıştır”a da işaret koymayı unutmayın. Tamam butonuna tıklayarak kapatabilirsiniz.

” adlı .exe dosyasına sağ tıklayın. En altta özellikler butonuna tıklayın. “Uyumluluk” sekmesine gidin ve “ ” başlığı altında “Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu:” kutusuna işaret koyun. Alttaki açılır menüden Windows 7’yi seçin. Bu pencereyi kapatmadan önce en alttaki kutucuk olan “Bu programı yönetici olarak çalıştır”a da işaret koymayı unutmayın. Tamam butonuna tıklayarak kapatabilirsiniz. Eğer oyunu oynadığınız sistem Windows 8 ise Microsoft’un en son yayınladığı güncellemeleri yüklemek sorununuzu çözüme kavuşturabilir. Microsoft linkleri: https://support.microsoft.com/en-us/help/3173424/servicing-stack-update-for-windows-8-1-and-windows-server-2012-r2-july https://support.microsoft.com/en-us/help/3172614/july-2016-update-rollup-for-windows-8-1-and-windows-server-2012-r2



EA resmi forumlarında yayınlanan verilere göre registry girdilerinde Game DVR üzerinde yapılacak bazı ufak değişiklikler pek çok insanın sorununu çözmüş. Bunları aynen paylaşıyoruz fakat ne yaptığından emin olmayan kişilerin registry girdileriyle oynamasının her zaman risk taşıdığını da hatırlatmak isteriz. Bu girdilere ulaşmak için Başlat -> Çalıştır -> Regedit yapmanız yeterli. İzlemeniz gereken ilk yol: HKEY_CURRENT_USER / System / GameConfigStore / bu yola ulaştıktan sonra sağda açılan menüde GameDVR_Enabled girdisine sağ tılayıp değiştir deyin. Değer verisini 0 yaparak onaylayın. İkinci adımda ise şu yolu bulmanız gerekiyor: HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Policies / Microsoft / Windows / bu yola ulaştıktan sonra sol tarafta az önce tıkladığınız “Windows” klasör simgesine sağ tıklayıp Yeni –> Anahtar demelisiniz. Yeni oluşturduğunuz anahtara GameDVR adını verin. GameDVR klasörü Windows anahtarının altında yer aldıktan sonra ona tıklayın. Sağ tarafta açılan büyük beyaz boşluğa sağ tıklayın ve Yeni -> DWORD değeri seçeneğini seçin. Bu yeni DWORD değerinin adını AllowgameDVR olarak belirleyin. Oluşturmuş olduğunuz bu yeni değere sağ tıklayarak değiştir deyin ve değer verisinin 0 olduğundan emin olun.

Özellikle exe – Application Error. The Instruction at 0x000000000 referenced memory zt 0x00000000. The memorry could not be read. Hatasıyla karşılaşıyorsanız bu çözümün işinize yarama olasılığı yüksek. Oyunun yüklü olduğu konumda Easy Anti Cheat klasörünü açın. Varsayılan olarak: C -> Program Files -> Origin Games -> Apex -> EasyAntiCheat. EasyAntiCheat_Setup dosyasını çalıştırın. Açılan ekranda “Repair Service” butonuna tıklayın. İşlemin bitmesini bekleyin ve karşınıza çıkan pencerede “Finish” butonuna tıklayın.

dosyasını çalıştırın. Açılan ekranda “Repair Service” butonuna tıklayın. İşlemin bitmesini bekleyin ve karşınıza çıkan pencerede “Finish” butonuna tıklayın. Ayrıca donanımınızın eski olduğuna işaret edebilecek bu problemi ortadan kaldırmak için donanımınızı değiştirme fikrini değerlendirebilirsiniz.

Sorun: Apex Legends düşük FPS sorunu yaşatıyor veya oyunda sistem kaynaklı devamlı takılmalar yaşıyorum.

Eskimekte olan sistemlerin olmazsa olmaz problemi düşük FPS değerleri. Her ne kadar yeni bir sistem kadar fark yaratmayacak olsa da bazı önemli olmayan ayarları düşürmek gibi ufak tefek ipuçlarıyla oyundaki FPS değerinizi gözle görülür biçimde arttırabilirsiniz.

Apex Legends FPS Arttırmak İçin Neler Yapılmalı ?

Arka planda çalışan uygulamaları kapatın. Internet tarayıcısı, Whatsapp, Steam, Skype, Discord gibi uygulamalar siz o an onları kullanmasanız bile bilgisayarınızın gücünü emmeye devam eder. Kapattığınız her bir uygulama ekran kartınızın, işlemcinizin ve ramlerinizin üzerindeki yükü azaltıp size FPS artışı sağlayacaktır.

NVIDIA Kontrol Paneli’ndeki ayarlarınızı düzenleyin. NVIDIA Kontrol Paneli’ne NVIDIA ekran kartı bulunan tüm bilgisayarlarda sağ alt köşede saatin yanından erişebilirsiniz. Kontrol Paneli açıldıktan sonra sol üst köşede bulunan “3D Ayarlarının Yönetilmesi butonuna tıklayın. Sağ tarafta açılan pencerede “Program Ayarları”na tıklayın. Açılır menü aracılığıyla Apex Legends’ı bulun. Aşağıdaki ayarlar kısmından: “CUDA – GPU’lar” özelliğini seçip kullanılacak GPU’yu güçlü ekran kartınızı belirtecek şekilde ayarlayın. “OpenGL ile görüntü oluşturma GPU’su” özelliğinde de aynı adımı takip edin. “Güç Yönetimi Modu” özelliğini bulun ve ayar olarak “Maksimum Performansı Tercih Et” seçeneğine tıklayın. “Bağlantılı optimizasyon” özelliğini bulun ve ayar olarak “Açık” seçeneğini seçin. “Önceden oluşturulmuş Sanal Gerçeklik kareleri” özelliğini bulun ve ayar olarak “1” seçeneğini seçin. “Düşey senkronizasyon” özelliğini bulun ve ayar olarak “Kapalı” seçeneğini seçin. “Önceden oluşturulmuş maksimum kare sayısı” özelliğini bulun ve ayar olarak “1” seçeneğini seçin.

Kontrol Paneli’ndeki ayarlarınızı düzenleyin. NVIDIA Kontrol Paneli’ne NVIDIA ekran kartı bulunan tüm bilgisayarlarda sağ alt köşede saatin yanından erişebilirsiniz. Kontrol Paneli açıldıktan sonra sol üst köşede bulunan “3D Ayarlarının Yönetilmesi butonuna tıklayın. Sağ tarafta açılan pencerede “Program Ayarları”na tıklayın. Açılır menü aracılığıyla Apex Legends’ı bulun. Aşağıdaki ayarlar kısmından: Apex Legends’ın uyumluluk durumunu doğrulayın . Oyunun yüklü olduğu konumu açın. Varsayılan olarak: C -> Program Files -> Origin Games -> Apex Bu konuma ulaştıktan sonra “r5apex” adlı .exe dosyasına sağ tıklayın. En altta özellikler butonuna tıklayın. “Uyumluluk” sekmesine gidin. “Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak” kutucuğunu işaretleyin. Ardından hemen altında bulunan “Yüksek DPI ayarlarını değiştir” butonuna tıklayın. Açılan pencerede en alttaki kutuyu işaretleyin ve tamam deyip kapatın.

. Oyunun yüklü olduğu konumu açın. Varsayılan olarak: C -> Program Files -> Origin Games -> Apex Bu konuma ulaştıktan sonra “r5apex” adlı .exe dosyasına sağ tıklayın. En altta özellikler butonuna tıklayın. “Uyumluluk” sekmesine gidin. “Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak” kutucuğunu işaretleyin. Ardından hemen altında bulunan “Yüksek DPI ayarlarını değiştir” butonuna tıklayın. Açılan pencerede en alttaki kutuyu işaretleyin ve tamam deyip kapatın. Oyunu açın ve ana ekranda sağ alttaki çark butonuna tıkalyarak Settings menüsünü açın. En üstteki butonlardan video sekmesini bulun. Sırasıyla anlatmak gerekirse: Display Mode: Fullscreen en yüksek FPS değerini verir. Resolution: Çözünürlüğü düşürdükçe görüntü kalitesi azalır fakat FPS artar. Deneyerek sisteminize göre en doğru ayarı bulabilirsiniz. Field of View: Görüş alanını düşürdükçe FPS küçük miktarlarda artar.



V-Sync: Dikey senkronizasyonun kapatılması daha stabil FPS değerleri sağlar.

değerleri sağlar. Anti-Aliasing: Kapattırsanız FPS yükselir ve görüntü kalitesi düşer.

Texture Streaming Budget: Düşürdükçe görüntü kalitesi düşer ve FPS artar.

Texture Filtering: Düşürdükçe görüntü kalitesi düşer ve FPS artar.

Ambient Occlusion Quality: Ortam ışıklandırması ayarıdır. Düşürmeniz FPS değerinizi fazlasıyla arttıracaktır.

değerinizi fazlasıyla arttıracaktır. Bu noktadan sonra aşağıda kalan tüm ayarlar doku yapılandırmasıyla ilgili çeşitli değerleri ifade ediyor. Bunların hepsinde kural aynı: Düşürdükçe görüntü kalitesi düşer ve FPS artar. Önemli olan size uygun ayarları bulana kadar aşağı yukarı oynayıp Training modunda denemek. Ama unutmayın ki Training modu sisteme daha az yük bindirdiği için normal oyuna kıyasla %8-10 daha fazla FPS verir.